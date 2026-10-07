Puma-Alarm nahe Münchner Flughafen: Behörden warnen Eltern und Hundebesitzer

Eine Aufnahme des Tieres liegt den Behörden vor, veröffentlicht wurde sie bislang nicht. Anwohner sollen Hunde anleinen und kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt draußen spielen lassen.

In der Nähe des Münchner Flughafens ist möglicherweise eine freilaufende Raubkatze unterwegs. Nach einer Sichtung im Notzinger Moos in der Gemeinde Oberding geht das Landratsamt Erding derzeit davon aus, dass es sich um einen Puma handeln könnte.



„Nach erster fachlicher Einschätzung könnte es sich um einen Puma handeln“, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes der Deutschen Presse-Agentur. Das Gebiet liegt nur wenige Kilometer vom Flughafen München entfernt. Die Identität des Tieres ist bislang allerdings nicht abschließend bestätigt.



Nach Informationen des Münchner Merkur wurde die Raubkatze in der Nacht zum Mittwoch von einer Person im Bereich Notzingermoos beobachtet. Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer bestätigte dem Blatt die Sichtung und die erste Einschätzung, wonach es sich um einen Puma handeln könnte.

Behörden haben Aufnahme der mutmaßlichen Raubkatze

Von dem Tier existiert nach Angaben des Landratsamtes auch eine Aufnahme. Diese könne vorerst jedoch nicht veröffentlicht werden, sagte die Sprecherin. Weitere Einzelheiten dazu, wie deutlich das Tier darauf zu erkennen ist und wer die Aufnahme bislang ausgewertet hat, wurden zunächst nicht bekannt.



Woher die mutmaßliche Raubkatze stammen könnte, ist ebenfalls unbekannt. Nach Angaben der Kreisbehörde gibt es derzeit keine Erkenntnisse über einen Zirkus in der Region, aus dem das Tier stammen könnte. Die Polizei wurde über die Sichtung informiert. Einer Polizeisprecherin zufolge lagen zunächst keine weiteren Erkenntnisse vor.



Ob eine größere Suchaktion nach dem Tier eingeleitet wird, war am frühen Mittwochnachmittag noch nicht bekannt.

Landratsamt warnt Eltern und Hundebesitzer

Das Landratsamt reagierte mit einer deutlichen Warnung an die Bevölkerung. Menschen, die das Tier sehen oder Hinweise auf dessen Aufenthaltsort geben können, sollen umgehend die Polizei in Erding verständigen.



Anwohner werden außerdem aufgefordert, Hunde derzeit nicht frei laufen zu lassen. Eltern sollen ebenfalls besondere Vorsicht walten lassen. „Und lassen Sie kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen“, teilte das Landratsamt nach Angaben der dpa mit.

Das Notzinger Moos ist ein Naturschutzgebiet im Landkreis Erding und erstreckt sich über Teile der Gemeinden Oberding und Moosinning. Nach Angaben des Landkreises umfasst das Schutzgebiet rund 147 Hektar.



Ob es sich bei dem gesichteten Tier tatsächlich um einen Puma handelt, müssen weitere Untersuchungen klären. Bis dahin behandelt das Landratsamt die Sichtung vorsorglich als möglichen Fund einer freilaufenden Raubkatze.

Von der „Löwin“ bis zum KI-Krokodil

Ungewöhnliche Sichtungen vermeintlich gefährlicher Tiere haben schon mehrfach große Suchaktionen ausgelöst. Im Juli 2023 suchten Hunderte Einsatzkräfte rund um Kleinmachnow bei Berlin nach einer vermeintlichen Löwin. Drohnen, Wärmebildkameras und Hubschrauber kamen zum Einsatz. Später fanden die Behörden keine Hinweise auf eine große Raubkatze. Experten hielten es schließlich für sehr wahrscheinlich, dass auf dem viel diskutierten Video ein Wildschwein zu sehen war.



Erst im August dieses Jahres meldete ein Paketbote in der spanischen Provinz Toledo einen vermeintlichen Löwen. Die Guardia Civil suchte daraufhin eineinhalb Tage lang mit rund 20 Einsatzkräften, Hubschrauber und Drohnen. Gefunden wurde nichts. Die Suche wurde schließlich eingestellt, nachdem weder Spuren eines Großkatzen noch weitere Sichtungen gemeldet worden waren. Zwischenzeitlich prüften die Beamten sogar, ob ein großer Hund mit einem Löwen verwechselt worden sein könnte.



Noch kurioser war ein Fall in Singapur: Dort löste im August ein Bild eines vermeintlichen Krokodils in einem Wasserreservoir Such- und Fangmaßnahmen der Behörden aus. Wassersport wurde vorsorglich verboten. Später stellte sich heraus, dass das Bild mit Künstlicher Intelligenz erzeugt worden war. Ein 30-Jähriger wurde deshalb angeklagt. Ihm werden unter anderem die Verbreitung einer Falschmeldung und die Behinderung der Justiz vorgeworfen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema