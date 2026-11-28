Vier Tage, jede Menge Punk und Filme abseits des Mainstreams: Das Punkfilmfest bringt im Dezember wieder Anarchie und Widerstand auf die Berliner Leinwände.

Zwischen Punk, Protest und Preußens Pracht: Wenn Anarchie auf Geschichte trifft. Mit seiner außergewöhnlichen Erscheinung sorgt Bernd beim Punkfilmfest für einen echten Hingucker.

Unter dem Motto „Too Drunk to Watch“ dreht sich vom 3. bis 6. Dezember 2026 im Lichtblick-Kino alles um Punk, Anarchie und Widerstand. Neben zahlreichen Filmen dürfen sich Besucher auch auf Live-Musik freuen.



Punk war nie nur Musik. Die Bewegung steht auch für Widerstand – und für Geschichten, die das Punkfilmfest erzählt. 2026 findet es zum 13. Mal in Berlin statt. Vier Tage lang zeigt das Kino Filme aus der alternativen Filmszene und über die Punkbewegung.

„Too Drunk to Watch“: Vier Tage Punk auf der Leinwand

Auf dem Programm stehen mehr als ein Dutzend Langfilme sowie eine Auswahl an Kurzfilmen. Dabei beschäftigen sich die gezeigten Werke mit den Themen Punk, Anarchie und gesellschaftlicher Widerstand. Doch was wäre Punk ohne Musik? Auch in diesem Jahr gehören zahlreiche Live-Auftritte von Akustikpunkern zum Festivalprogramm. Damit wird das Kino nicht nur zur Leinwand für rebellische Geschichten, sondern auch zur Bühne für die Musik und das Lebensgefühl einer Szene, die sich seit jeher gegen Konventionen stellt.



Das Punkfilmfest findet vom 3. bis 6. Dezember 2026 im Lichtblick-Kino, Kastanienallee 77, in Berlin-Prenzlauer Berg statt. Die Eintrittspreise stehen noch nicht fest.

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