Putin beim Afrika-Gipfel: Die antikoloniale Charmeoffensive

48 Staaten, 22 Staatschefs: Beim Russland-Afrika-Gipfel gibt sich Putin als antikolonialer Partner. Doch wirtschaftlich ist Russland in Afrika ein Zwerg.

In aller Freundschaft: Putin gibt sich beim Afrika-Gipfel in Moskau als Partner der afrikanischen Staaten ohne koloniale Vergangenheit.

Delegationen aus 48 der 54 Staaten Afrikas, 22 davon unter Leitung von Staats- und Regierungschefs, sind zum dritten Russland-Afrika-Gipfel nach Moskau gereist. Putin präsentiert Russland dort als antikolonialen Partner Afrikas.

Der Kremlchef eröffnete das dritte Russland-Afrika-Wirtschafts- und Humanitärforum am Mittwoch im Gostiny Dwor gemeinsam mit dem amtierenden Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Burundis Präsident Évariste Ndayishimiye.

Anschließend empfängt er im Andreassaal des Kreml die Spitzen der wichtigsten Regionalorganisationen des Kontinents, darunter die Afrikanische Union, die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone, Ecowas, SADC und Comesa, sowie die Afreximbank, wie die Nachrichtenagentur Tass berichtete. Der eigentliche Gipfel der Staats- und Regierungschefs folgt am Donnerstag.

Der Gipfel soll einen Kooperationsplan für die Jahre 2027 bis 2029 verabschieden. Zudem stehen 33 zwischenstaatliche Dokumente mit afrikanischen Staaten zur Unterzeichnung bereit, wie Kreml-Berater Juri Uschakow mitteilte.

Das Treffen ist der Höhepunkt einer Offensive, die mit dem ersten Gipfel in Sotschi 2019 begann. Es findet zu einer Zeit statt, in der die USA, Europa, China, die Golfstaaten und die Türkei um dieselben Partner, Rohstoffe und Stimmen konkurrieren.

Russland liegt dabei weit vor den meisten seiner Rivalen, mit Ausnahme Chinas. Die Militärregierungen in der Sahelzone haben französische und amerikanische Truppen nach Hause geschickt und sich Moskau zugewandt, und keine einzige afrikanische Regierung unterzeichnete im September bei den Vereinten Nationen eine Erklärung von 51 Staaten zur Unterstützung der Ukraine. Wirtschaftlich ist Russland allerdings weiterhin ein kleiner Akteur: Nach Berechnungen der Zeitung Wedomosti entfallen auf das Land lediglich 0,5 Prozent der Außenwirtschaftsbeziehungen Afrikas.

Größer als in St. Petersburg

Es ist der erste dieser Gipfel, der in Moskau stattfindet. Der erste, im Oktober 2019 in Sotschi, fand noch vor dem Einmarsch in die Ukraine statt und brachte alle 54 afrikanischen Staaten zusammen, 43 davon auf der Ebene von Staats- und Regierungschefs. Der zweite, im Juli 2023 in St. Petersburg, wurde 17 Monate nach Kriegsbeginn abgehalten und zog zwar 49 Delegationen an, aber nur 17 Staats- und Regierungschefs. Der Kreml hatte dem Westen damals vorgeworfen, das Treffen kleinhalten zu wollen.

Die diesjährige Beteiligung liegt zwischen diesen beiden Werten, trotz erneuter russischer Klagen. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa warf westlichen Regierungen im September vor, afrikanische Staaten unter Druck zu setzen, dem Gipfel fernzubleiben, ohne die betroffenen Länder zu nennen. Moskaus Anziehungskraft beruht darauf, dass Russland nie Kolonien in Afrika besaß, während die Sowjetunion die Unabhängigkeitsbewegungen des Kontinents unterstützte und einen Großteil seiner Eliten ausbildete.

In St. Petersburg hatte Putin den Delegierten erklärt, Moskau habe „den afrikanischen Ländern in ihrem schwierigen Kampf gegen den Kolonialismus stets Unterstützung geleistet“. Er erließ Schulden und versprach kostenloses Getreide. Diesmal soll seine Rede laut Uschakow die souveräne Entwicklung auf Augenhöhe sowie Afrikas Zugang zu Ressourcen, Düngemitteln und moderner Technologie betonen.

Getreide, Dünger und Waffen

Russlands Handel mit Afrika überstieg im vergangenen Jahr die Marke von 27 Milliarden Dollar und lag damit etwa beim 1,5-Fachen des Niveaus zur Zeit des Gipfels 2023, sagte Uschakow. Russland habe im vergangenen Jahr mehr als 18 Millionen Tonnen Getreide auf den Kontinent geliefert, in den ersten neun Monaten 2026 waren es 13 Millionen Tonnen, dazu in diesem Jahr bislang mehr als 2,2 Millionen Tonnen Mineraldünger, so Uschakow laut Tass.

Russlands Anteil an Afrikas Düngemittelimporten stieg von 4 Prozent im Jahr 2018 auf 18 bis 20 Prozent im Jahr 2025, wie der Hersteller Uralchem am 27. Oktober gegenüber Tass erklärte. Der eigene Absatz auf dem Kontinent sei im selben Zeitraum von 100.000 Tonnen auf rund eine Million Tonnen gewachsen. Zwischen 2022 und 2024 habe das Unternehmen etwa 135.000 Tonnen kostenlos geliefert und dabei auch die Transportkosten übernommen.

Diese Getreideströme stehen inzwischen unter Druck. Russlands Weizenexporte steuerten im September auf einen Einbruch um 60 Prozent zu, nachdem Russland und die Ukraine begonnen hatten, gegenseitig ihre Getreidehäfen anzugreifen. Dieser Nahrungsmittelpreisschock trifft die nordafrikanischen Importländer am härtesten. Das zweite Standbein sind Waffen: Auf Afrika entfallen 30 Prozent des Auftragsbestands des staatlichen Rüstungsexporteurs Rosoboronexport.

Gewaltiges Interesse: Der Russland-Afrika-Gipfel ist ein geopolitischer Fingerzeig. © Kirill Zykov/imago

Reaktoren für den Kontinent

An der Spitze von Russlands Technologieangebot steht die Atomkraft. Russlands Nuklearexporte boomen: Der staatliche Atomkonzern Rosatom baut derzeit 28 Reaktoren in neun Ländern im Ausland, wie Konzernchef Alexej Lichatschow im August sagte. Das ägyptische El-Dabaa ist das einzige Projekt in Afrika: vier Blöcke vom Typ WWER-1200 mit je 1200 Megawatt, die erste Brennstoffbeladung ist für 2027 vorgesehen, der Netzanschluss für 2028. Rosatom verhandelt über zwei weitere Blöcke, die die Kapazität des Kraftwerks von 4,8 auf 7,2 Gigawatt erhöhen würden.

Ägyptens Atomkraftwerksbehörde warf Rosatom in einem Schreiben vom Juni strukturelle Mängel an den Fundamentplatten dreier Blöcke vor sowie die Missachtung der nuklearen Sicherheitskultur, wie Politico im August unter Berufung auf geleakte Dokumente berichtete.

Anderswo sind die Vorhaben weniger weit fortgeschritten. Äthiopien unterzeichnete im September 2025 in Moskau einen nuklearen Aktionsplan mit Rosatom, Ruanda vereinbarte im Juli einen Fahrplan für einen kleinen modularen Reaktor, Russland sagte 2023 den Bau eines Kraftwerks in Burkina Faso zu, und Uganda wählte im selben Jahr Russland und Südkorea für zwei Atomkraftwerke aus. Malis Delegation reiste nach Moskau, um auf schnellere Fortschritte bei seinem eigenen geplanten Kraftwerk zu drängen, berichtete die Sahel Tribune.

Jeder verkaufte Reaktor bringt jahrzehntelange Abhängigkeit von russischem Brennstoff, russischer Wartung und oft auch russischer Finanzierung mit sich. Deshalb ist Uran in Moskaus Beziehungen zu Schwellenländern das neue Gas. Russland ist zudem selbst hinter afrikanischem Uran her, in Namibia und in Niger.

Die antikoloniale Karte

Putin präsentiert Russlands Angebot als Partnerschaft zwischen gleichberechtigten souveränen Staaten, im Gegensatz zu westlichen Sanktionen, an Bedingungen geknüpfter Entwicklungshilfe und dem Erbe des Imperialismus. Am stärksten verfängt diese Botschaft in der Sahelzone, wo Burkina Faso im Juni die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich wegen dessen, wie es hieß, „neokolonialer Ambitionen“ abbrach.

In diesem Monat trug Moskau das Argument vor die Vereinten Nationen. Eine von Russland eingebrachte Resolution, die einseitige Wirtschaftssanktionen zu den heutigen Formen des Kolonialismus zählt, passierte am 15. Oktober den Vierten Ausschuss der Generalversammlung mit 85 zu 49 Stimmen bei 23 Enthaltungen, wie aus der Sitzungsberichterstattung der UN hervorgeht. Südafrika, Ägypten, Äthiopien, Algerien und Ghana stimmten dafür, die USA, Großbritannien, Japan und alle 27 EU-Mitgliedstaaten dagegen. Die afrikanische Unterstützung war breit, aber nicht einhellig: Marokko enthielt sich, für Nigeria und Kenia wurde keine Stimme verzeichnet. Der Text geht nun an die gesamte Generalversammlung.

Die 54 Staaten Afrikas haben keinen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, sondern nur drei der zehn nichtständigen. Der Ezulwini-Konsens der Afrikanischen Union fordert zwei ständige Sitze mit Vetorecht. Im Sicherheitsrat setzt Afrika oft darauf, dass Russland und China, zwei vetoberechtigte Mitglieder, seine Positionen vertreten. Außenminister Sergej Lawrow hat die Forderung des Kontinents nach einem ständigen Sitz als „legitim“ bezeichnet, wie Africanews berichtete.

Putins Rede auf dem Gipfel werde sich auf „die Prioritäten für Russlands Zusammenarbeit mit den Staaten des Kontinents im Rahmen der UN“ konzentrieren, sagte Uschakow gegenüber Tass.

Herzen statt Geldbörsen

Auf Europa entfallen nach wie vor 28,5 Prozent der gesamten Außenwirtschaftsbeziehungen Afrikas, also Handel, Auslandsschulden, Investitionen, Entwicklungshilfe und Rücküberweisungen. Die USA kommen auf 10,0 Prozent, die Brics-Staaten auf 16,4 Prozent, wie Wedomosti auf Grundlage von Daten der Weltbank, des IWF, der Unctad, der UN, von TOSSD und der OECD berechnete. China allein hat einen Anteil von 7,8 Prozent, Indien von 2,1 Prozent und Russland von 0,5 Prozent. Insgesamt beliefen sich die Ströme auf 5,27 Billionen Dollar, das entspricht 167 Prozent des afrikanischen BIP.

Am schnellsten legen die Brics-Staaten im Handel zu. Die Warenexporte ihrer Mitglieder nach Afrika stiegen von 2015 bis 2025 um 65 Prozent, von 187 auf 309 Milliarden Dollar. Die Exporte der OECD-Staaten wuchsen dagegen nur um 18 Prozent auf 287 Milliarden Dollar, was real einem Rückgang entspricht. China ist inzwischen der größte Einzellieferant mit 161 Milliarden Dollar, also 21 Prozent des Gesamtvolumens. Die größten Anteile haben die Brics-Staaten in Ostafrika mit 31 Prozent und in Zentralafrika mit 19 Prozent.

Im Finanzbereich liegen die Brics-Staaten jedoch weit zurück. Ihre Mitglieder halten 11 Prozent des Bestands an ausländischen Direkt- und Portfolioinvestitionen in Afrika, nämlich 106 von 981 Milliarden Dollar, gegenüber 438 Milliarden für Europa und 250 Milliarden für die USA. China ist mit 84 Milliarden Dollar, also 7,2 Prozent der afrikanischen Auslandsschulden von 1,17 Billionen Dollar, der größte Einzelgläubiger. Von den 689 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe, die der Kontinent zwischen 2019 und 2024 erhielt, stammten jedoch nur 20 Milliarden Dollar, also 2,9 Prozent, aus Brics-Staaten.

Die Zahl von 0,5 Prozent übersehe Russlands Rolle als Lieferant von Getreide, Waffen und Nukleartechnologie, die langfristige Abhängigkeiten schaffe, sagte Jekaterina Nowikowa von der Plechanow-Wirtschaftsuniversität gegenüber Wedomosti. Russlands militärischer und politischer Einfluss sei weit größer als seine wirtschaftliche Rolle, sagte Michail Margelow, Vizepräsident des Russischen Rates für Internationale Angelegenheiten. Er beschrieb Afrika nicht als einen in Einflusssphären aufgeteilten Kontinent, sondern als einen der „wettbewerblichen Koexistenz“ zahlreicher externer Mächte.

Nigeria und der bilaterale Marathon

Putin traf am Dienstag am Rande eines Gipfels des Forums Gas exportierender Länder Mosambiks Präsidenten Daniel Chapo, Äquatorialguineas Teodoro Obiang Nguema Mbasogo und Libyens Mohammed al-Menfi. Am Mittwoch wurden Ägyptens Abdel Fattah al-Sisi, Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed und Denis Sassou Nguesso aus der Republik Kongo erwartet, am Donnerstag folgen laut Uschakows Zeitplan Ndayishimiye sowie die Staatschefs Madagaskars, Simbabwes, Namibias und des Sudan. Der 30. Oktober ist für zehn weitere reserviert: Ghana, Mali, Mauretanien, Südsudan, die Zentralafrikanische Republik, die Demokratische Republik Kongo, Togo, Eritrea, Somalia und die Komoren.

Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, steht nicht auf der veröffentlichten Liste. Vizepräsident Kashim Shettima, der Präsident Bola Tinubu bereits 2023 in St. Petersburg vertreten hatte, leitet die Delegation, wie Nigerias Botschafter in Moskau, Joseph Olusola Iji, gegenüber Tass sagte.

Nigeria ist genau die Art Partner, die Moskau braucht, wenn seine Afrika-Beziehungen über die Sahelzone hinausreichen sollen. Die Rohölförderung des Landes lag im September im Schnitt bei 1,53 Millionen Barrel pro Tag und damit den fünften Monat in Folge über der Opec-Quote. Die Dangote-Raffinerie, die größte Afrikas, startete im September einen Börsengang im Umfang von 1,6 Milliarden Dollar. Abuja hatte auf dem Gipfel 2023 um russische Öl- und Gastechnologie gebeten.

Schon früher taten sich Gipfel schwer, in Verträge zu münden. St. Petersburg brachte keine neuen Energieabkommen hervor. Die 33 Dokumente dieser Woche werden daran gemessen werden, wie viele davon zu Reaktoren, Düngemittelwerken und Handel werden statt bloß Absichtserklärungen zu bleiben, während Moskau versucht, das politische Wohlwollen auf dem Kontinent in eine wachsende Anziehungskraft zu verwandeln, die sich auch in den Zahlen niederschlägt.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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