Wenn Putin den Krieg innenpolitisch nicht beenden kann, muss Europa Abkommen anbieten: wirtschaftliche Öffnung und Vertrauensmaßnahmen. Ein Vorschlag.

Die Aussagen des BND-Präsidenten Martin Jäger im Deutschen Bundestag markieren einen bemerkenswerten Perspektivwechsel. Wladimir Putin könnte den Krieg gegen die Ukraine möglicherweise nicht mehr einfach beenden, ohne seine eigene politische Stellung zu gefährden. Der Krieg ist demnach nicht mehr nur ein außenpolitisches Projekt des Kremls. Er ist Teil seiner innenpolitischen Machtsicherung geworden.

Das erklärt einen Teil der russischen Risikobereitschaft. Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird ein Ergebnis, das in Russland als Niederlage interpretiert werden könnte. Hunderttausende Opfer, die Umstellung der Wirtschaft auf Kriegsproduktion, die jahrelange Propaganda und die Repression schaffen eine politische Falle. Ein Ende ohne sichtbaren Gewinn müsste gegenüber der eigenen Bevölkerung gerechtfertigt werden. Putin braucht deshalb nicht nur einen militärischen Ausweg. Er braucht einen politischen Deal, den er als Erfolg verkaufen kann.

Verhandlungen erleichtern – trotz allem

Das bedeutet zwar nicht, dass Europa Russland diesen Erfolg schenkt. Eine realistische Friedensstrategie muss aber klären, was ein solcher Deal enthalten könnte.

Militärisch könnte Russland versuchen, eroberte Gebiete zumindest teilweise zu behaupten oder einen Status quo zu erreichen, den Moskau als Gewinn darstellen kann. Ebenso könnte die Frage eines neutralen oder bündnisfreien Status der Ukraine eine Rolle spielen. Diese Verhandlungen werden bereits schwierig, da russische Forderungen mit ukrainischen Sicherheitsbedenken kollidieren werden.

Der entscheidende Punkt wird deshalb sein, was Europa jenseits territorialer Fragen anbieten kann. Und hier liegt eine bislang unterschätzte Möglichkeit. Europa verfügt über wirtschaftliche und gesellschaftliche Instrumente, mit denen ein Friedensprozess überhaupt erst stabilisiert werden könnte.

Nicht Vertrauen voraussetzen, sondern herstellen

Der erste Schritt wäre nicht die große Normalisierung, sondern eine Reihe kleiner, überprüfbarer Maßnahmen. Frieden entsteht nicht dadurch, dass man sich plötzlich wieder vertraut. Vertrauen entsteht, wenn beide Seiten feststellen, dass Kooperation einen konkreten Vorteil bringt und Vertragsbruch einen konkreten Preis hat.

Ein erster Pfeiler könnte die schrittweise Öffnung des europäischen und russischen Luftraums sein. Zunächst für klar definierte zivile Verbindungen, mit Sicherheits- und Kontrollmechanismen. Direkte Flugverbindungen würden nicht nur wirtschaftliche Kontakte erleichtern. Sie wären ein sichtbares Signal dafür, dass die Konfrontation langsam durch regulierte Beziehungen ersetzt werden kann. Dies könnte vergleichbar einfach gelingen, da russische Airlines ihre Flugzeuge weiterhin warten lassen, um weltweite Standards zu gewährleisten.

Ein zweiter Pfeiler wäre die Rückkehr kultureller und wissenschaftlicher Kontakte. Museen, Theater, Universitäten und Forschungseinrichtungen könnten wieder gemeinsame Projekte aufnehmen. Zunächst könnten unpolitische Bereiche und unter transparenten Bedingungen fokussiert werden. Gerade die Wissenschaft bietet Felder, in denen gemeinsame Interessen stärker sind als geopolitische Gegensätze. Die Arktis ist ein Beispiel: Klimaforschung, Meeresökologie, Permafrost, Schifffahrt oder Polarforschung. Dieser Zeitung liegen Informationen zu akademischen Partnerschaften und künstlerischen Netzwerken vor, die trotz der gegenwärtigen Sanktionen weiterhin bestehen. Hier könnte man etwa auf alte Austauschprogramme Moskauer Universitäten und Berliner Hochschulen schauen

Solche Projekte wären mehr als Wissenschaftspolitik. Sie könnten Kommunikationskanäle schaffen, die auch dann funktionieren, wenn die Regierungen wieder in eine Krise geraten.

Der dritte Pfeiler müsste wirtschaftlicher Natur sein. Europa könnte kleine vertrauensbildende Wirtschaftsabkommen anbieten, die nicht auf einen Schlag alle Sanktionen aufheben, sondern schrittweise konkrete Erleichterungen an überprüfbare Bedingungen knüpfen. Denkbar wären begrenzte Handelskontingente, Kooperationen bei zivilen Technologien, Zahlungs- und Logistikvereinbarungen oder gemeinsame Projekte in Bereichen, die keine militärische Bedeutung haben. So schwierig es klingen mag: Gaslieferungen mit limitiertem Umfang und zeitlich begrenzt, könnten unmittelbare Lieferengpässe in Deutschland reduzieren.

Der entscheidende Unterschied zu früher wäre die Konditionalität. Jede Öffnung wäre reversibel. Jeder Schritt müsste an überprüfbare russische Gegenleistungen gebunden sein. So könnte Europa gleichzeitig Druckmittel behalten und einen Weg aus der Eskalation anbieten.

Europas wirtschaftliche Stärke als Friedensinstrument

Die europäische Debatte über Russland wird häufig zwischen zwei Polen geführt: maximaler Druck oder möglichst schnelle Normalisierung. Beides greift zu kurz. Europa braucht eine dritte Strategie: Vertrauen durch kleine Maßnahmen als Teil eines Abkommens aufbauen. Russland muss wissen, dass ein fortgesetzter Krieg teuer bleibt. Gleichzeitig wird Moskau dann erkennen, dass ein Ende des Krieges nicht automatisch den dauerhaften Ausschluss aus der europäischen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturordnung bedeutet.

Das ist besonders wichtig, wenn Putins innenpolitische Lage weiterhin so aussieht, wie der BND-Chef sie beschreibt. Ein Regime, das keinen gesichtswahrenden Ausweg sieht, hat einen Anreiz zur Deeskalation. Ein Regime, das wirtschaftliche Prosperität erkennt, besitzt zumindest einen möglichen Ausweg und kann der Bevölkerung einen Weg aufzeichnen.

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