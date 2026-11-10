Putin greift nach Japan Tobacco – Moskau übernimmt Kontrolle über Russland-Geschäft

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Ein Mann läuft an einem Schild von Japan Tobacco (JT) in Tokio vorbei

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Russland hat die Kontrolle über die in Russland tätigen Gesellschaften des japanischen Tabakkonzerns Japan Tobacco übernommen. Alle Gesellschaften des Konzerns in Russland wurden einer vorübergehenden Verwaltung unterstellt, wie Reuters berichtet. Der Aktienkurs des Konzerns fiel demnach an der Tokioter Börse am Montag den zweiten Handelstag in Folge um den maximal zulässigen Tageswert. Der Geschäftsbetrieb in Russland werde derzeit fortgeführt, teilte das Unternehmen laut der Nachrichtenagentur mit.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte laut Reuters am 5. November per Dekret die russischen Vermögenswerte von Japan Tobacco International (JTI) unter vorübergehende Verwaltung gestellt. Betroffen waren demnach zunächst Beteiligungen an vier Unternehmen, die unter die Verwaltung des russischen Unternehmens Industrial Assets gestellt wurden. JTI gehört zu Japan Tobacco und ist dem Bericht zufolge der größte Tabakhersteller Russlands.

Putin weitete Maßnahme aus

Ein Grund wurde laut Reuters zunächst nicht genannt; in der Vergangenheit habe Russland jedoch ähnliche Maßnahmen mit dem „feindlichen“ Verhalten anderer Länder in Verbindung gebracht. Japan Tobacco erklärte, man prüfe die Situation und mögliche Reaktionen. Dabei hätten die Interessen der Beteiligten, insbesondere der Beschäftigten, Vorrang, teilte das Unternehmen dem Bericht zufolge mit.

Kurze Zeit später weitete Putin die Maßnahme auf drei weitere Unternehmen von Japan Tobacco aus. Alle drei gehören demnach zur JTI Investments Sarl, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax am 7. November berichtete.

Protest aus Japan

Die japanische Regierung protestierte gegen die Übernahme und forderte Moskau auf, die Maßnahme zurückzunehmen. Japan entsandte hochrangige Regierungsbeamte nach Moskau, „um sicherzustellen, dass die legitimen Interessen japanischer Staatsangehöriger und Unternehmen nicht verletzt werden“, sagte der japanische Chefkabinettssekretär Minoru Kihara laut der Nachrichtenagentur AP. Die japanische Regierung hält laut Reuters rund 37 Prozent der Anteile an Japan Tobacco.

Die Übernahme verschärft die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Japan und Russland. Reuters verweist unter anderem auf Putins Besuch auf einer Kurileninsel im August, auf die beide Länder Anspruch erheben, sowie die Festnahme eines japanischen Journalisten in Russland wegen Spionageverdachts im Oktober. Zudem hatte das russische Außenministerium einen möglichen Drohnenverkauf eines japanischen Unternehmens an die Ukraine kritisiert.

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