Russland beansprucht die Kontrolle über den Ort im Gebiet Donezk, wo weiter gekämpft wird. Bei einer Feuerpause in Oleschky konnten mehr als 750 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

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Russlands Präsident Wladimir Putin begrüßt US-Unterhändler Jared Kushner mit einem Handschlag im Kreml in Moskau, daneben steht der US-Sondergesandte Steve Witkoff.

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Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine humanitäre Mission zur Evakuierung von Zivilisten aus der umkämpften ukrainischen Stadt Kostjantyniwka vorgeschlagen. Bei einem Treffen mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner am Donnerstag in Moskau erklärte er, Russland benötige fünf Tage, um das Gebiet um die Stadt von Minen zu räumen.

Die Mission könne nach dem Vorbild einer Evakuierung aus der russisch besetzten Stadt Oleschky organisiert werden, berichtete AFP. Nach Putins Angaben halten sich in Kostjantyniwka noch etwa 400 bis 500 Zivilisten auf. Er schlug vor, dass die Menschenrechtsbeauftragten Russlands und der Ukraine die Mission gemeinsam vorbereiten.

Putin beansprucht Kontrolle über Kostjantyniwka

Putin behauptete, russisches Militär kontrolliere die Stadt und könne die Sicherheit der Mission gewährleisten. Falls die Ukraine der Ansicht sei, die Stadt militärisch zu kontrollieren, müsse sie dort selbst für Sicherheit sorgen, erklärte Putin laut russischen Staatsmedien.

Kostjantyniwka liegt im Gebiet Donezk. Dort wird weiterhin heftig gekämpft. Frühere russische Angaben über eine vollständige Einnahme wurden von Militäranalysten zurückgewiesen. Eine ukrainische Reaktion auf Putins Vorschlag wurde zunächst nicht bekannt.

Vorwürfe nach Feuerpause in Oleschky

Bei der Evakuierung aus Oleschky Ende Oktober hatten Russland und die Ukraine während einer Feuerpause vom 27. Oktober bis zum 1. November die Ausreise von mehr als 750 Menschen ermöglicht. Wie RBC-Ukraine berichtete, gelangten am 31. Oktober Evakuierte über Belarus in ukrainisch kontrolliertes Gebiet. Andere reisten nach Russland.

Der ukrainische Journalist Azad Safarov berichtete für Sky News, russische Soldaten hätten währenddessen Militärgerät, Waffen und Munition nach Oleschky gebracht und dort nach Kellern gesucht, um neue Stellungen einzurichten.

Die US-Präsidentengattin Melania Trump hatte die Mission nach eigenen Angaben mitvermittelt. Russlands Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa kündigte anschließend eine Vereinbarung über regelmäßige weitere Hilfsmissionen an.

Putin beharrt auf russischen Gebietsansprüchen

Putin erklärte bei dem Treffen am Donnerstag außerdem, als Grenze zur Ukraine komme für Russland nur die Staatsgrenze infrage. Moskau beansprucht die ukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja als russisches Staatsgebiet. Ein Rückzug auf die international anerkannten Grenzen ist damit nicht gemeint.

Witkoff und Kushner waren nach den Gesprächen zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi nach Moskau gereist. Anschließend wollen sie Präsident Wolodymyr Selenskyj in Dublin treffen.

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