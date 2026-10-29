Putin setzt auf Murmansk: Weitet sich der Ukraine-Krieg in die Arktis aus?

Russland weicht mit Getreideexporten nach Murmansk aus. EU und Nato beobachten die wachsende Militarisierung der Arktis mit Sorge.

Putin will in den hohen Norden: Die Arktis spielt bereits jetzt eine wichtige Rolle als alternative Route für russische Schiffe.

Russland erschließt eine neue Route für seine Getreideexporte. Erstmals wird im arktischen Hafen Murmansk Getreide für den Export verladen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Der Schritt zeigt, wie der Ukraine-Krieg Handelswege verändert und warum die Arktis strategisch immer wichtiger wird. Die Nato und die EU blicken argwöhnisch auf das von ihnen beanspruchte Europäische Nordmeer.

Schwarzes Meer unter Druck, Ostsee mit Risiken

Seit Beginn der diesjährigen Getreideernte im Juli greifen Russland und die Ukraine Häfen und Schiffe der jeweils anderen Seite an. Der Getreidehandel im Schwarzen Meer ist dadurch weitgehend zum Erliegen gekommen. Moskau lehnt zudem eine neue Vereinbarung nach dem Vorbild des früheren, von der Uno und der Türkei vermittelten Getreideabkommens ab.

Russland verlagerte deshalb einen Großteil seiner Seeexporte in die Ostsee. Dort wurden im September 1,2 Millionen Tonnen Getreide umgeschlagen, mehr als 60 Prozent der russischen Getreideexporte auf dem Seeweg. Doch die Ostsee wird für Moskau zum Unsicherheitsfaktor. Alle Anrainerstaaten außer Russland sind inzwischen Nato-Mitglieder. Russische Vertreter warnen vor möglichen feindlichen Handlungen europäischer Nato-Staaten. Mit Dänemark, Polen und den Balten kontrollieren zudem eher die Russland-Falken die Küsten entlang der russischen Ostseeroute.

Murmansk wird zur Ausweichroute wie im Zweiten Weltkrieg

Der Hafen Murmansk liegt nahe dem Nato-Mitglied Norwegen und ist über neutrale Gewässer erreichbar. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Anlaufpunkt alliierter Versorgungskonvois. Nun werden dort erstmals Getreideexporte abgefertigt. Zunächst wird eine Ladung von 3400 Tonnen verladen. Laut Schifffahrtsdaten sollen rund 28.000 Tonnen Weizen nach Casablanca in Marokko verschifft werden.

Dafür werden vorhandene Anlagen umgerüstet. Der Hafen nutzt unter anderem Technik, die bislang für Düngemittel eingesetzt wurde. Die Route schafft Russland eine zusätzliche Möglichkeit, Kunden in Nordafrika, im Nahen Osten und in Asien zu beliefern, ist aber noch kein Ersatz für die etablierten Exporthäfen im Süden.

Die Probleme in der Ostsee und im Schwarzen Meer sorgen für ein Umdenken in Moskau: Getreide wird jetzt über Murmansk exportiert. © Copyright: xDreamstimexId1974x v

Zudem ist Murmansk knapp 2000 Kilometer von Moskau und den russischen Industriezentren entfernt. Der Hafen von Murmansk ist damit zwar sicherer, aber doch ein gewaltiger Umweg. Von entscheidender Bedeutung könnte eine kommerzielle Nutzung der Nordostpassage, also der nördlichen Seeroute nach China werden. Im August sendete China erstmals einen Konvoi von acht Containerschiffen über diese Route, die allerdings nur wenige Monate im Jahr ohne kostspielige Eisbrecher befahrbar ist.

EU und Nato beobachten Russlands Arktis-Aktivitäten

Die neue Route entsteht, während die Arktis sicherheitspolitisch an Bedeutung gewinnt. Die EU stellte im Oktober eine aktualisierte Arktisstrategie vor. Geplant sind ein Zentrum für maritime Sicherheit, eine bessere Überwachung von Unterseekabeln und Satelliten sowie Unterstützung für mehr Eisbrecher. Brüssel verweist auf Russlands modernisierte Militärstützpunkte, Atomwaffen auf der Kola-Halbinsel und Raketentests.

Auch die Nato verstärkt ihre Präsenz im hohen Norden. Mit „Arctic Sentry“ bündelt das Bündnis seit Februar 2026 militärische Aktivitäten. Schmelzendes Meereis eröffnet neue Seewege, erhöht aber auch die strategische Bedeutung von Häfen und Kommunikationsverbindungen.

Weitet sich der Ukraine-Krieg auf die Arktis aus?

Eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs auf die Arktis wird damit zu einem realistischen Szenario. Je stärker Russland im Schwarzen Meer und in der Ostsee unter Druck gerät, desto wichtiger werden alternative Handelswege und strategische Standorte im Norden. Murmansk könnte dabei nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicherheitspolitisch an Bedeutung gewinnen – mit ukrainischen Reaktionen.

Gleichzeitig verschärft sich die Konkurrenz um die Arktis. Russland baut seine militärischen Fähigkeiten in der Region aus, während die Nato ihre Präsenz verstärkt und die EU kritische Infrastruktur wie Unterseekabel und maritime Verkehrswege besser schützen will. Damit wächst das Risiko, dass sich die Konfrontation zwischen Russland und dem Westen auch im hohen Norden zuspitzt, etwa durch Zwischenfälle auf See, Angriffe auf Infrastruktur oder militärische Fehlkalkulationen.

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