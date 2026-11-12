Putin stirbt, Russland greift die Nato an: Das Kriegsszenario der US-Denkfabrik RAND für 2030

Ist Europa auf einen Krieg mit Russland vorbereitet? Der RAND-Bericht spielt zwölf Szenen durch, vom Blackout bis zur Atomdrohung.

Im Januar 2027 stirbt Wladimir Putin. Kein Attentat, kein Putsch. Der 74-Jährige stirbt eines natürlichen Todes, und für einen Moment sieht es aus, als könnte Europa durchatmen. Drei Jahre später fallen im Baltikum frühmorgens Tausende Satellitenmodems aus. Drei Stunden danach überqueren russische Soldaten die Grenze nach Estland.



So steht es in „Ready for War 2030“, einem Kriegsszenario der Denkfabrik RAND Europe vom 10. November. Die Autoren James Black, Kiran Suman-Chauhan und Leanne Iorio betonen, dass sie nichts vorhersagen wollen. Ihr Szenario sei „stellenweise bewusst provokant“. Unbequem ist es trotzdem, denn die Nato hält darin zusammen und steht am Ende dennoch als Verliererin da.

2027: Ein FSB-General übernimmt den Kreml

Nach Putins Tod gewinnen die Sicherheitsdienste den Machtkampf in Moskau. Im März 2027 präsentiert der Kreml einen ehemaligen General des Inlandsgeheimdienstes FSB als Nachfolger.



Der neue Präsident braucht zuerst Ruhe. Im April willigt er in eine von den USA vermittelte Waffenruhe in der Ukraine ein, im Gegenzug werden Sanktionen teilweise gelockert. Ein Frieden wird daraus nicht. Im Juli stocken die Verhandlungen, Russland hält an den besetzten Gebieten fest. Die Armee nutzt die Pause zum Wiederaufbau.

2028 und 2029: Schattenkrieg gegen Europa

Dem neuen Kremlchef fehlt Putins Machtfülle. Die Wirtschaft schwächelt, und Hardliner im Militär drängen auf einen härteren Kurs gegen die Nato. Seine Antwort sind hybride Angriffe auf Europa, schwer zuzuordnen und gezielt dosiert. Im Szenario trifft es Großbritannien besonders hart.



Im Winter 2029 fallen in London und Südostengland nach einem Ausfall im Kraftwerk Grain wochenlang immer wieder die Lichter aus. Im September legt ein Cyberangriff die Supermarktkette Tesco lahm, binnen Tagen sind die Regale leer.



Im Juni 2029 bricht in Südamerika eine Krise aus, die USA erklären sie zur Priorität. Mit großen Verstärkungen aus Washington kann Europa nicht mehr rechnen.

Mai 2030: Der Angriff auf Narva

Moskaus Ziel ist zunächst kein Landgewinn. Russland will beweisen, dass Artikel 5, die Beistandsklausel der Nato, im Ernstfall nichts garantiert. Den Vorwand liefert Narva. Estlands drittgrößte Stadt mit rund 52.000 Einwohnern liegt direkt am Grenzfluss zu Russland, die große Mehrheit spricht Russisch.



Moskau schürt dort Proteste, die in Krawalle umschlagen. Estlands Behörden greifen hart durch. Der Kremlchef erklärt, Tallinn könne die russische Bevölkerung nicht mehr schützen, und schickt Truppen.



Er rechnet damit, dass Westeuropa einen begrenzten Einmarsch hinnimmt, um einen großen Krieg zu vermeiden. Damit liegt er falsch.

Juni bis Oktober 2030: Krieg bis in den Nordatlantik

Die Nato ruft sofort den Bündnisfall aus, fast alle Mitglieder schicken Truppen. Die USA spielen nur eine begrenzte Rolle.



Russland weitet den Krieg aus. Es bedroht Spitzbergen und Nordnorwegen, seine U-Boote sollen in den Atlantik durchbrechen. Großbritannien wird mit Raketen beschossen, Luftwaffenbasen und Häfen sind die ersten Ziele.



Im Juni trifft eine Drohne ein Londoner Krankenhaus, das Verwundete aus Estland versorgt. Vier Menschen sterben. Im September erklärt Moskau seine taktischen Atomwaffen für einsatzbereit, in London und bei der Nato herrscht Entscheidungslähmung.

November 2030: Waffenruhe, Narva bleibt besetzt

Die Europäer halten die Front, stecken aber in einem Abnutzungskrieg fest. Auch der Kremlchef gerät zu Hause unter Druck. Er erklärt den Einsatz zum Erfolg und bietet eine Waffenruhe an, bevor die Nato eine Gegenoffensive starten kann.



Russische Truppen halten zu diesem Zeitpunkt Narva und den Großteil des Kreises Ida-Viru. Estland will nicht kapitulieren, kann aber allein kaum weiterkämpfen.



Hier liegt der eigentliche Schock des Szenarios. Das Bündnis hat zusammengehalten und gekämpft. Trotzdem hat Europa nun einen zweiten eingefrorenen Konflikt, diesmal auf Nato-Gebiet.

Deutschland soll die neue Grenze sichern

Für Deutschland sieht das Szenario eine Schlüsselrolle vor. Nach der Waffenruhe schicken die Europäer eine Baltische Schutztruppe mit rund 80.000 Soldaten, geführt von Großbritannien, Frankreich und Deutschland.



Die Truppe gerät sofort unter Druck. Russland zieht schwere Waffen nicht ab, es kommt zu Sabotage und einem Schusswechsel. Einige Staaten schränken danach ihre Einsatzregeln ein, die Mission verliert an Glaubwürdigkeit.

Was RAND fordert

RAND Europe ist der europäische Zweig der US-amerikanischen RAND Corporation, die seit Jahrzehnten für Regierung und Pentagon in Washington forscht. Dieses Papier hat RAND nach eigenen Angaben selbst finanziert, es richtet sich vor allem an die britische Politik.



Die Kernthese: „Es ist nicht mehr die Frage, ob ein Krieg möglich ist, sondern ob wir bereit sind, einen zu führen.“ In zwölf Episoden zeigen die Autoren, wo es hakt, vom Gesundheitssystem bis zur Atomabschreckung.



Als Vorbild nennen sie Schweden und Finnland, wo Verteidigung als Aufgabe der ganzen Gesellschaft gilt. Vor allem aber sollen die Europäer unabhängiger von den USA werden.

Wie realistisch ist das Szenario?

Der Schauplatz ist bekannt. Schon der Münchner Politologe Carlo Masala ließ Russland in seinem Bestseller „Wenn Russland gewinnt“ Narva besetzen, dort im März 2028.



Skeptiker gibt es ebenso. Der European Council on Foreign Relations schätzte Ende 2025, Russland brauche nach dem Ende des Ukraine-Kriegs fünf bis zehn Jahre, um für einen Angriff auf Estland aufzurüsten. Planspiele wie dieses sollen Regierungen zu höheren Verteidigungsausgaben bewegen.



Im RAND-Szenario hält die Waffenruhe im Januar 2031 noch. Die Friedensgespräche stocken, Narva liegt auf der russischen Seite der Front.

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