Gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin liegt seit 2023 ein internationaler Haftbefehl vor. Nun gerät der Gerichtshof in Den Haag durch weitere Austritte unter Druck.

Ausgerechnet während eines Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Tadschikistan seinen Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eingeleitet. Das zentralasiatische Land übermittelte den Vereinten Nationen am vergangenen Freitag eine entsprechende Mitteilung. Gegen Putin liegt wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine seit März 2023 ein internationaler Haftbefehl vor.



Wie aus einem offiziellen Dokument der Vereinten Nationen hervorgeht, zeigte Tadschikistan seinen Austritt aus dem Römischen Statut am 20. November an. An diesem Tag hielt sich Putin in dem Land auf. Rechtswirksam wird der Austritt nach Artikel 127 des Vertrags allerdings erst ein Jahr später, am 20. November 2027.



Putin besuchte Tadschikistan am 19. und 20. November auf seiner Rückreise vom Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im chinesischen Shenzhen. Ob ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Besuch und dem Zeitpunkt der Austrittsmitteilung besteht, ist nicht belegt.

Internationaler Strafgerichtshof: Tadschikistan hätte Putin festnehmen müssen

Bereits am Sonntag hatte die Europäische Union den erneuten Empfang des russischen Präsidenten kritisiert. Tadschikistan sei damit seinen Verpflichtungen aus dem Römischen Statut nicht nachgekommen, erklärte der Europäische Auswärtige Dienst.



Schon bei einem Besuch Putins im Oktober 2025 hatte Tadschikistan den internationalen Haftbefehl nicht vollstreckt. Am 19. März dieses Jahres stellten die Richter in Den Haag offiziell fest, dass das Land gegen seine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof bei der Festnahme und Überstellung Putins verstoßen hatte.



Am 7. Mai leitete das Präsidium des Gerichtshofs den Fall an die Versammlung der Vertragsstaaten weiter.



Der Internationale Strafgerichtshof hatte am 17. März 2023 Haftbefehle gegen Putin und die russische Kinderrechtsbeauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen. Die Richter sehen hinreichende Gründe für die Annahme, dass beide für die mutmaßlich rechtswidrige Deportation und Überführung ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten strafrechtlich verantwortlich sind.

Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und Tadschikistans Präsident Emomali Rahmon bei einem Arbeitsfrühstück am 20. November 2026 in Duschanbe. © Vyacheslav Prokofyev/imago

EU fordert Tadschikistan zur Rücknahme des Austritts auf

Das Präsidium der Vertragsstaatenversammlung reagierte am Montag mit Sorge auf die Entscheidung Tadschikistans. Der Rückzug einzelner Staaten gefährde die gemeinsamen Bemühungen um Gerechtigkeit und schwäche den weltweiten Kampf gegen Straflosigkeit, hieß es in einer Stellungnahme des Gremiums. Auch die Europäische Union forderte die tadschikische Regierung am Montag auf, ihre Entscheidung rückgängig zu machen.



„Der IStGH richtet sich nicht gegen souveräne Staaten und stellt auch keine Bedrohung für deren Souveränität dar“, hieß es in einer Erklärung der EU.



Die EU verwies zudem darauf, dass ein Austritt die Staaten nicht von sämtlichen Verpflichtungen entbindet, die während ihrer Mitgliedschaft entstanden sind. Das betrifft insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof bei bestimmten Ermittlungen und Strafverfahren, die vor dem Wirksamwerden des Austritts eingeleitet wurden.

Trump erhöht Druck auf Internationalen Strafgerichtshof

Tadschikistan ist bereits das vierte Land, das seinen Austritt offiziell eingeleitet hat, seit die US-Regierung im Juli eine diplomatische Kampagne gegen den Internationalen Strafgerichtshof begann. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hatten zuvor der Tschad, Venezuela und der pazifische Inselstaat Nauru entsprechende Schritte unternommen.



Auch Burkina Faso, Mali und Niger hatten im vergangenen Jahr ihren Rückzug angekündigt. Derzeit zählt der Internationale Strafgerichtshof laut Reuters 125 Vertragsstaaten, darunter die sieben Länder, die ihren Austritt bereits offiziell eingeleitet haben.

Tadschikistan hatte das Römische Statut, die rechtliche Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs, im Mai 2000 ratifiziert. Der Gerichtshof verfolgt unter bestimmten Voraussetzungen Einzelpersonen wegen Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und des Verbrechens der Aggression.



Da der Gerichtshof über keine eigene Polizei verfügt, ist er bei der Vollstreckung seiner Haftbefehle auf die Zusammenarbeit der Staaten angewiesen.

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