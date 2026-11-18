Russlands Staatsmedien feiern den Auftritt ihres Präsidenten mit Trump und Xi in China. Westliche Nachrichtendienste rechnen dagegen nicht mit einem baldigen Ende des Ukraine-Krieges.

Wladimir Putin geht auf Donald Trump zu, beide Präsidenten reichen sich die Hand und wechseln einige Worte. Chinas Staatschef Xi Jinping bittet sie anschließend zum gemeinsamen Fototermin. Die Bilder vom Mittwoch beim Apec-Gipfel im chinesischen Shenzhen sind für den Kreml ein politischer Erfolg: Trotz des Ukraine-Krieges und westlicher Sanktionen präsentiert sich Russland als gleichrangiger Gesprächspartner der USA und Chinas.



In russischen Medien findet die Begegnung große Beachtung. Wie die BBC berichtet, werden die gemeinsamen Aufnahmen der drei Staatschefs als die wichtigsten Bilder des Tages herausgestellt. Die russische BBC-Korrespondentin Liza Fokht sieht darin genau jene Inszenierung, die sich der Kreml erhofft habe. Russland gehört anders als die USA und China nicht zu den drei größten Volkswirtschaften. Doch Putin kann sich in Shenzhen auf Augenhöhe mit Trump und Xi präsentieren. Die Botschaft aus Moskau: Die Versuche des Westens, Russland international zu isolieren, seien gescheitert.



Während Putin damit diplomatisch aufgewertet wird, kommen westliche Geheimdienste zu einer ernüchternden Einschätzung. Der russische Präsident sei derzeit nicht bereit, ernsthaft über eine Beendigung des Ukraine-Krieges zu verhandeln. Stattdessen wolle er die Kämpfe mindestens bis zum Ende des Winters 2026/27 fortsetzen.

Putin und Trump treffen sich in China: Was beim Handschlag geschah

Bilder zeigen, wie Putin auf Trump zuging, nachdem Xi Jinping die Teilnehmer des Gipfels begrüßt hatte. Die beiden Präsidenten schüttelten sich die Hände und wechselten einige Worte. Anschließend bat Xi sie zum gemeinsamen Foto.



Zuletzt hatten sich Trump und Putin im August 2025 bei ihrem Gipfel in Alaska persönlich getroffen. Auch damals hatte Trump auf Fortschritte bei einer Beendigung des Ukraine-Krieges gehofft. Ein Durchbruch blieb aus.



Die Begegnung in Shenzhen fand am Rande eines Abendempfangs statt. Xi hatte Trump bereits bei dessen Ankunft am Flughafen persönlich begrüßt. Beide umarmten sich. Mit Putin hatte der chinesische Staatschef zuvor bilaterale Gespräche geführt.



Für Donnerstag ist das erste gemeinsame Dreiertreffen der Präsidenten Russlands, Chinas und der USA vorgesehen. Über dessen politischen Wert für Putin schreibt BBC-Korrespondentin Fokht, der russische Präsident habe womöglich schon durch seine Teilnahme eines seiner wichtigsten Ziele erreicht.

Geheimdienste: Putin setzt auf weiteren Kriegswinter bis 2027

Die diplomatischen Bilder stehen im Gegensatz zu den jüngsten Einschätzungen westlicher Nachrichtendienste. Wie die New York Times am Mittwoch unter Berufung auf Regierungsvertreter mit Einblick in entsprechende Geheimdienstberichte meldet, rechnen die Dienste derzeit nicht mit ernsthaften Zugeständnissen Putins.



Demnach hofft der Kremlchef weiterhin auf zusätzliche Gebietsgewinne im Osten der Ukraine. Zugleich sollen anhaltende Drohnen- und Raketenangriffe auf ukrainische Städte den Widerstand schwächen und den Druck auf die Bevölkerung erhöhen.



Dabei steht Putin nach Einschätzung der befragten Regierungsvertreter selbst unter zunehmendem Druck. Russland erleidet hohe militärische Verluste, hat Schwierigkeiten bei der Rekrutierung neuer Soldaten und kämpft mit wirtschaftlichen Problemen. Einige der Quellen vermuten, dass der Krieg Putin zugleich ermöglicht, Kritik an seiner Führung zu unterdrücken.

Auch bei den Bedingungen für ein mögliches Kriegsende zeichnet sich nach den Geheimdienstbewertungen kein Einlenken ab. Putin hält demnach an seinen bekannten Forderungen fest: Die Ukraine soll den gesamten Donbass abtreten und dauerhaft auf einen Nato-Beitritt verzichten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte solche Forderungen nach Einschätzung der befragten Regierungsvertreter zurückweisen.



Bereits im September war bekannt geworden, dass westliche Regierungen mit einer Fortsetzung des Krieges bis 2027 rechnen. Die neuen Geheimdienstbewertungen erhalten vor allem durch das bevorstehende Treffen zwischen Putin und Trump zusätzliche Bedeutung.

Kreml bringt Europas Sicherheitsordnung zur Sprache

Wie weit die politischen Ambitionen des Dreiergipfels reichen, zeigen aktuelle Äußerungen aus dem Kreml. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow erklärte nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass, bei den Gesprächen solle es um die künftigen Beziehungen zwischen den Großmächten gehen. Im Mittelpunkt stehe die Frage, wie ihre Zusammenarbeit zur Verbesserung der internationalen Lage beitragen könne.

Auf die Frage, ob auch die europäische Sicherheitsarchitektur zur Sprache kommen werde, antwortete Uschakow, er wisse nicht, „wie oder in welcher Form“ dieses Thema besprochen werde. Konkrete Verhandlungen darüber bestätigte er somit nicht, schloss sie aber auch nicht aus.



Für die Ukraine und die europäischen Nato-Staaten ist diese Frage von erheblicher Bedeutung. Entscheidungen über territoriale Zugeständnisse, Sicherheitsgarantien oder die künftige militärische Ordnung Europas würden ihre Interessen unmittelbar berühren. Vertreter der Ukraine und europäischer Regierungen nehmen an dem Dreiergespräch allerdings nicht teil.

Trump, Putin und Xi arbeiten an gemeinsamer Erklärung

Der Kreml hofft zudem auf eine gemeinsame Erklärung der drei Präsidenten. Bereits am Montag hatte Uschakow laut Tass erklärt, dass entsprechende Vorbereitungen liefen.



Sollte keine gemeinsame Erklärung zustande kommen, werde jeder Präsident die Gespräche anschließend selbst bewerten, sagte der Kremlberater. Eine Einigung auf einen gemeinsamen Text ist damit bislang nicht bestätigt.



Auch international wird das Treffen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Nach einem Bericht von Reuters gibt es in europäischen und asiatischen Hauptstädten Befürchtungen, dass die drei Großmächte Vereinbarungen zulasten anderer Staaten treffen könnten.

Dabei werden bereits Vergleiche mit der Konferenz von Jalta im Februar 1945 gezogen, bei der die USA, Großbritannien und die Sowjetunion über die europäische Nachkriegsordnung berieten. Der Kreml wies solche Vergleiche zurück.



Neben dem Ukraine-Krieg könnten beim Gipfel auch der Krieg der USA und Israels gegen den Iran sowie Fragen der nuklearen Rüstungskontrolle angesprochen werden. Trump hat wiederholt erklärt, er wolle Russland und China zu Gesprächen über eine Begrenzung von Atomwaffen bewegen.

Putin nutzte seinen Auftritt in Shenzhen unterdessen für Angriffe auf westliche Staaten. Nach Angaben von Reuters bezeichnete er sie als ehemalige Hegemonialmächte und sprach von einem „demütigenden Niedergang“ Europas. Die Sanktionen gegen Russland hätten ihr Ziel verfehlt, behauptete der russische Präsident. Zugleich warb er für Dialog und internationale Zusammenarbeit.

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