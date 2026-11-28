Im Moskauer Park WDNCh sollten einst die Errungenschaften der sowjetischen Volkswirtschaft gepriesen werden. Neben den Pavillons der ehemaligen Sowjetrepubliken, die heute eine Mischung aus Café, kleiner Ausstellung und Tourismusbüro darstellen, präsentiert sich das moderne Russland. Seit 2024 steht in der Mitte des Parks als neues Aushängeschild das ATOM-Museum über die russische Atomtechnik und Geschichte.



Der gläserne Bau umfasst sieben Etagen und führt Besucher tief in die Geschichte des sowjetischen Atomprogramms. Zu sehen ist ein nachgebauter deutscher Verladebahnhof mit Uranfässern, der an den Uranabbau der DDR und das Bergbauunternehmen Wismut erinnert.



Zehntausende Menschen förderten dort während des Kalten Krieges Uran für das sowjetische Atomwaffenprogramm. Auch sowjetische Spionage im Westen, der erste Atomtest in Kasachstan 1949 und die Entwicklung der Wasserstoffbombe werden inszeniert. Im Zentrum eines Saales hängt ein Modell der Zar-Bombe, der stärksten jemals gezündeten Atombombe.