Putins Geschenk an Trump: Warum der Kreml Gefangene plötzlich einfach so freilässt

Russland lässt den Amerikaner Stephen Hubbard frei, ohne Gegenleistung. Doch Putin verschenkt nichts: Gefangene sind seine billigste Währung im Poker mit Trump.

Mit der Freilassung des US-Bürgers Stephen Hubbard aus russischer Haft hat der russische Präsident Wladimir Putin diese Woche erneut seine billigste diplomatische Währung eingesetzt, um in seiner Pokerpartie mit dem Weißen Haus weiteres politisches Kapital anzuhäufen.

Die russischen Behörden übergaben den 74-jährigen ehemaligen Soldaten, der als Scharfschütze für die ukrainischen Streitkräfte gefangen genommen worden war, am 21. Oktober an den US-Sondergesandten Steve Witkoff. Witkoff war in Sankt Petersburg, um mit Putin über die Bedingungen eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg zu sprechen. Offenbar wird dort ein weiterer ernsthafter Versuch unternommen, den inzwischen vier Jahre dauernden Konflikt zu beenden.

„Sie sind ein Menschenfreund, Sir.“

Ungewöhnlich ist, dass US-Präsident Donald Trump erklärte, es habe keinen Austausch gegeben, Washington habe nichts im Gegenzug geleistet. Doch Putin gibt nichts umsonst her. Er drängt Trump, die militärische Unterstützung für die Ukraine einzustellen, in der Hoffnung, dass Kiew dann vor Russland kapituliert. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 18. Oktober in einem Interview mit Bloomberg.

Hubbard stammt aus Michigan, ist pensionierter Lehrer und diente in der US-Nationalgarde sowie in der Luftwaffe. Russische Truppen nahmen ihn kurz nach Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 in der Ostukraine fest. Die russische Staatsanwaltschaft warf ihm vor, einen Kontrollpunkt besetzt und als Söldner für die Ukraine gekämpft zu haben.

Ein Moskauer Gericht verurteilte ihn im Oktober 2024 in einem nichtöffentlichen Verfahren zu sechs Jahren und zehn Monaten Straflager. Seine Familie hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und ihn als Pazifisten beschrieben, der nie eine Waffe besessen habe. Das US-Außenministerium stufte ihn als „zu Unrecht inhaftiert“ ein. Er war der letzte Amerikaner in Russland mit diesem Status.

Hubbard wurde zum Flughafen Pulkowo in Sankt Petersburg gebracht und sollte zur Behandlung in ein Militärkrankenhaus in Texas geflogen werden. Nach vier Jahren in russischem Gewahrsam ist sein Gesundheitszustand schlecht.

Witkoff dankte Putin: „Ihretwegen kehrt er nach Hause zu seiner Familie zurück“, sagte er zum russischen Präsidenten und fügte hinzu: „Sie sind ein Menschenfreund, Sir.“

Zustimmung wird geprüft...

Die Freilassung fällt in einen Monat, in dem die Beziehungen zwischen Kreml und Weißem Haus besonders herzlich wirken. Trump und Putin führten am 8. Oktober ein ausgesprochen freundliches Telefonat, in dem sie sich auf einen Diesel-Deal und die Lockerung einiger Sanktionen gegen Russlands Ölhandel verständigten. Kiew und Brüssel verurteilten das scharf. Anschließend unterzeichnete Trump eine sechsmonatige Ausnahmeregelung von den Sanktionen, rückwirkend gültig ab dem 7. Oktober, Putins Geburtstag. Putin revanchiert sich, indem er Gefangene verschenkt.

Gefangene sind Währung

Gefangene sind eine Währung, mit der der Kreml handelt. Sie dienen als Zahlungsmittel, um mit der ukrainischen Regierung und westlichen Regierungen Zugeständnisse auszuhandeln, die der Kreml mit diplomatischen Mitteln allein nicht erreichen kann. Seit Putin im Amt ist, wurden Dutzende solcher Deals geschlossen. Die meiste Zeit der vergangenen vier Jahre handelte Moskau mit Gefangenen wie mit allem anderen: Es wollte etwas zurück, und zwar meist etwas ganz Bestimmtes, einen russischen Staatsbürger in einem westlichen Gefängnis, am liebsten einen Geheimdienstmann. Unter der Trump-Regierung hat sich dieses Muster jedoch zu verändern begonnen.

Zweimal binnen drei Monaten hat der Kreml einen Amerikaner freigelassen, ohne dass ein Tauschgeschäft öffentlich bekannt wurde. Der Preis für Putin scheint gering: Ein älterer Lehrer in einem Straflager hat kaum erkennbaren militärischen Wert, während eine Freilassung, die zeitlich auf den Besuch eines US-Gesandten abgestimmt ist, in Washington wohlwollende Schlagzeilen erzeugt und ihm politisches Kapital in die Kasse spült.

Das Modell hat inzwischen eine Vorlage. Und das Weiße Haus macht bei dieser Pokerpartie bereitwillig mit. Trumps Sondergesandter für Belarus, John Coale, wandte gegenüber Alexander Lukaschenko das Prinzip „Gefangene gegen Sanktionen“ an und erreichte die Freilassung von rund 300 politischen Gefangenen im Gegenzug für die Aufhebung von Beschränkungen gegen belarussische Unternehmen. Laut The Atlantic befürwortete Trump Anfang Oktober, dieselbe Formel auf Russland anzuwenden. Ein solcher Plan würde eine scharfe Kehrtwende in Washingtons Russlandpolitik bedeuten und könnte den Weg zu Geschäften mit russischem Öl, Diesel und Seltenen Erden ebnen.

Was Moskau sich damit erkauft, ist nicht nur Sanktionserleichterung. Es ist das Gewicht der Trump-Regierung in den Friedensgesprächen und die Überzeugung im Weißen Haus, dass Putin ein Mann ist, mit dem man Geschäfte machen kann.

Gefangenenaustausche mit den USA

Die Freilassungen und Austausche, die eher taktischer als humanitärer Natur waren, in chronologischer Reihenfolge:

September 2022: Asowstal gegen Medwedtschuk. Die Ukraine erhielt 215 Gefangene zurück, darunter die Asow-Kommandeure, die im Stahlwerk Asowstal in Mariupol ausgeharrt hatten. Russland bekam 55 eigene Leute zurück sowie Viktor Medwedtschuk, Putins engsten Verbündeten in der ukrainischen Politik und Taufpate seiner Tochter. Die ranghohen Ukrainer wurden in die Türkei ausgeflogen und dort festgehalten. Russische Hardliner waren außer sich, und genau das war der Punkt: Putin hatte gezeigt, dass er bereit war, innenpolitisches Kapital einzusetzen, um einen persönlichen Freund nach Hause zu holen.

Dezember 2022: Griner gegen Bout. Die Basketballspielerin Brittney Griner, festgenommen wegen Cannabisöls in ihrem Gepäck, wurde gegen Viktor Bout ausgetauscht, den als „Händler des Todes“ bekannten Waffenhändler, der in den USA eine 25-jährige Haftstrafe verbüßte. Washington erntete die Kritik, Moskau bekam seinen Mann.

August 2024: der große Austausch. Beim größten Ost-West-Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg kehrten der Wall-Street-Journal-Reporter Evan Gershkovich, der ehemalige Marineinfanterist Paul Whelan und Alsu Kurmaschewa von Radio Free Europe in die USA zurück. Russland erhielt Wadim Krasikow zurück, einen FSB-Offizier, der wegen eines Mordes in Berlin-Moabit eine lebenslange Haftstrafe verbüßte. Berlin hatte sich jahrelang gesträubt. Moskau hatte richtig kalkuliert, dass genügend westliche Regierungen ihre eigenen Leute zurückhaben wollten.

Der US-Journalist Evan Gershkovich wurde im März 2023 in Jekaterinburg festgenommen und wegen angeblicher Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt. © teutopress GmbH/imago

Gershkovich war im März 2023 während einer Recherchereise in Jekaterinburg vom FSB festgenommen worden, als erster US-Reporter seit dem Kalten Krieg unter Spionagevorwürfen. Er wurde wegen Spionage zu 16 Jahren verurteilt, kam aber am 1. August 2024 nach 16 Monaten Haft im Rahmen eines Austauschs zwischen mehreren Ländern frei.

Februar 2025: Marc Fogel. Der Geschichtslehrer, inhaftiert wegen medizinischen Cannabis, wurde freigelassen und von der neuen Trump-Regierung als Zeichen guten Willens präsentiert. Es war die erste Freilassung der Trump-Ära, und sie gab den Ton vor: eine Geste, zeitlich abgestimmt auf den Besuch eines Gesandten.

April 2025: Karelina gegen Petrow. Xenia Karelina, eine US-russische Doppelstaatsbürgerin, die wegen einer kleinen Spende an eine ukrainische Hilfsorganisation eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Hochverrats verbüßte, wurde gegen Arthur Petrow ausgetauscht, einen Russen, dem US-Behörden Verstöße gegen Exportkontrollen vorwarfen. Das war noch ein Tauschgeschäft, und bislang das letzte seiner Art.

August 2026: Robert Gilman. Der ehemalige US-Marineinfanterist, seit vier Jahren in russischer Haft, wurde nach einem direkten Appell Trumps an Putin aus, wie Moskau es nannte, humanitären Gründen freigelassen. Im Gegenzug gab es nichts. Das war das erste echte Geschenk.

Oktober 2026: Stephen Hubbard. Das zweite Geschenk, fünf Tage nach einer Sanktionsausnahme und im Beisein des Gesandten, der ein Friedensrahmenwerk von Oslo nach Moskau brachte.

Gefangenenaustausche mit der Ukraine

Der gleiche Handel mit Kriegsgefangenen gehört, wenn auch weniger sichtbar, zum Krieg in der Ukraine. Russland und die Ukraine haben während des gesamten Krieges regelmäßig Gefangene ausgetauscht, jeweils mehrere Hundert, wiederholt abgestimmt auf religiöse Feiertage, Verhandlungsrunden oder Momente, in denen Moskau konstruktiv erscheinen wollte. Die Deals sollen dem Kreml gegenüber der internationalen Gemeinschaft ein freundlicheres Gesicht verleihen.

Mai 2025: die Tausend. Nach den ersten direkten Gesprächen seit drei Jahren in Istanbul tauschten Russland und die Ukraine je 1000 Gefangene aus. Es war der größte Austausch des Krieges, vereinbart am Verhandlungstisch als greifbares Ergebnis, mit dem beide Seiten sagen konnten, die Gespräche hätten etwas gebracht. Ukrainische Familien beklagten, dass auf den Listen kaum Asow-Kämpfer und Zivilisten standen.

August 2025: die 300. Fast 300 Gefangene wurden im Mai jenes Jahres ausgetauscht, später folgte eine weitere Runde mit 160.

Kiew bleibt kaum etwas anderes übrig, als mitzumachen, und genau das macht den Mechanismus für Moskau so nützlich. Jeder Austausch ist eine humanitäre Geste, die die Ukraine nicht ablehnen kann und die Putin für maximale Wirkung terminieren kann.

Ein Notgroschen

Wofür also spart Putin? Wie wird er dieses politische Kapital ausgeben? Kremlberater Juri Uschakow sagte, Moskau sei bereit, die Gespräche Mitte November wieder aufzunehmen. Zudem ist ein Dreiertreffen zwischen Trump, Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping beim Apec-Gipfel in China im kommenden Monat im Gespräch.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der Witkoff einen Tag vor Hubbards Freilassung in Norwegen getroffen hatte, warnte, es wäre eine „Tragödie“, sollten die USA am Ende Putin unterstützen.

Hubbard war der letzte Amerikaner in Russland mit dem Status „zu Unrecht inhaftiert“, aber nicht der letzte Amerikaner in russischem Gewahrsam. Bis zu zehn sind noch in Haft, darunter Alexander Antonow, der im vergangenen Jahr festgenommen und zu sechs Jahren verurteilt wurde. Seine Familie hat das US-Außenministerium gebeten, seinen Fall vorrangig zu behandeln. Robert Gilman kam im August auf demselben Weg frei wie Hubbard: durch einen direkten Appell statt eines Tauschs. Und für Putin sind diese zehn Häftlinge weiterhin Guthaben auf dem Konto.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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