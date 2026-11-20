Russische Soldaten in Nicaragua: Ortega erlaubt bis Ende 2026 bis zu 230 Militärs samt Schiffen und Flugzeugen. Auch 2027 dürfen Putins Truppen rein.

Archivbild von 2014: Nicaraguas Machthaber Daniel Ortega (r.) empfängt Russlands Präsidenten Wladimir Putin am Flughafen von Managua. Jetzt lässt Ortega bis zu 230 russische Soldaten ins Land.

Keine 2000 Kilometer von Miami entfernt dürfen russische Soldaten mit der Elitetruppe eines mittelamerikanischen Landes üben. Nicaragua hat ihnen bis zum 31. Dezember die Tür geöffnet, für bis zu 230 Militärs samt Schiffen und Flugzeugen.



Die Tür bleibt offen. Für 2027 stehen die Russen wieder auf der Liste. Gestrichen wurden dagegen zwei Länder, die Managua seit Jahrzehnten als engste Freunde gelten: Kuba und Venezuela.

Dekret 05-2026: Bis zu 230 russische Soldaten

Grundlage ist das Präsidialdekret 05-2026. Unterzeichnet haben es Daniel Ortega und seine Frau Rosario Murillo, die das Land als Ko-Präsidenten regieren. Ende Mai erschien es im Amtsblatt La Gaceta, das Parlament winkte es ohne Einwände durch, wie die Exilzeitung La Prensa berichtet.



Die 230 sind eine Obergrenze, kein Dauerzustand. Erlaubt sind vier Kontingente, die sich abwechseln dürfen: eines mit 80 und drei mit je 50 Soldaten.

Das erlaubt das Dekret den russischen Soldaten Übungen mit der Rettungseinheit der Armee

Training mit Heer, Luftwaffe, Luftabwehr und Marine

Austausch mit dem Kommando für Spezialoperationen, der Elitetruppe des Landes

gemeinsame Einsätze gegen Drogenschmuggel in der Karibik und im Pazifik

Such-, Rettungs- und Katastrophenübungen

Offiziell geht es also um Hilfe bei Katastrophen. Ein Sicherheitsexperte sieht das anders. Dem Exilmedium Confidencial sagte er anonym, russische Ausbilder trainierten Nicaraguas Spezialkräfte auf der Basis Xiloá. Das gehe weit über humanitäre Hilfe hinaus, gibt CubaHeadlines ihn wieder.

Auch US-Soldaten stehen auf der Liste

Das wohl überraschendste Detail: Dasselbe Dekret lässt auch Truppen aus den USA ins Land. Allerdings nur für humanitäre Einsätze sowie Such- und Rettungsmissionen, und nur nach vorheriger Absprache mit Nicaraguas Armee, wie Cubanet zusammenfasst.

Diese Länder nennt das Dekret 05-2026 Russland

China

USA

Mexiko

Venezuela

Kuba

Guatemala, El Salvador, Honduras und Dominikanische Republik über den Verbund der zentralamerikanischen Streitkräfte (CFAC)

Regierungstreue Abgeordnete begründen das mit einer langen Tradition gemeinsamer Übungen. Neu ist das Prinzip tatsächlich nicht: Nicaragua erteilt solche Genehmigungen jedes halbe Jahr.

2027: Russland bleibt, Kuba und Venezuela fliegen raus

Spannender ist deshalb, wer auf der nächsten Liste fehlt. Das Dekret 13-2026 erschien am 29. Oktober und gilt von Januar bis Juni 2027. Russland, China, die USA und Mexiko bleiben. Kuba und Venezuela sind zum ersten Mal seit 2020 nicht mehr dabei.



Für Russland sind laut Auswertung von Confidencial 180 Soldaten vorgesehen. Seit 2020 haben die Dekrete demnach mindestens 2280 russischen Militärs die Einreise erlaubt.



Das Dekret nennt keinen Grund für die Streichung. Der Sicherheitsexperte vermutet die Lage in den beiden Ländern dahinter. Kuba steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Venezuela ist im Umbruch, seit US-Truppen Anfang Januar Machthaber Nicolás Maduro festgenommen haben.



Für Ortega ist die neue Liste trotzdem ein Signal. Die alten sozialistischen Bruderländer fallen raus, Moskau und Peking bleiben fest im Programm.

Russland bestätigt „Militärberater“ in Nicaragua

Vertraglich ist die Partnerschaft ohnehin abgesichert. Im April ratifizierte Russlands Föderationsrat ein Militärabkommen mit Nicaragua, berichtete Confidencial bereits im Frühjahr. Es regelt gemeinsames Training, den Austausch von Informationen und den rechtlichen Schutz russischen Personals im Land.



Oppositionspolitiker Félix Maradiaga warnt, Nicaragua werde damit zur russischen Militärbasis. Auch Nachbar Costa Rica ist beunruhigt. Außenminister Manuel Tovar sagte im Juni der Nachrichtenagentur AFP, die russischen Truppen seien „sehr weit weg von dort, wo sie sein sollten“.



Die russische Botschaft in San José wies das zurück und lieferte dabei ein Eingeständnis. In Nicaragua halte sich derzeit eine Gruppe russischer „Militärberater und -spezialisten“ auf.

Wann die nächste Truppenliste kommt

Ab dem 1. Januar gilt das neue Dekret. Ob Kuba und Venezuela zurückkehren, zeigt die Liste für das zweite Halbjahr 2027. In diesem Jahr veröffentlichte Ortega sie Ende Mai.

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