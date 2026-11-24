Tadschikistan will den Internationalen Strafgerichtshof verlassen. Der Schritt stärkt Putin und wirft Fragen zu Rahmons Nachfolge auf.

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Als Wladimir Putin am 20. November auf dem Rückweg von einem Treffen mit Donald Trump und Xi Jinping im chinesischen Shenzhen in Tadschikistan Station machte, rätselten Beobachter über die Themen seines Gesprächs mit dem tadschikischen Präsidenten Emomalij Rahmon.

Am 23. November wurde zumindest ein Teil der Antwort bekannt: Genau am Tag von Putins Besuch in der Hauptstadt Duschanbe hatte Tadschikistan offiziell seine Absicht mitgeteilt, aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) auszutreten.

Gegen Putin liegt seit März 2023 ein Haftbefehl des IStGH vor. Der Vorwurf lautet auf Kriegsverbrechen durch die rechtswidrige Deportation und Verbringung ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten nach Russland. Die 125 Mitgliedstaaten des Gerichtshofs – darunter weder die USA noch China – sind grundsätzlich verpflichtet, Putin festzunehmen, sollte er ihr Staatsgebiet betreten.

Seit Bekanntgabe des Haftbefehls hat Putin Tadschikistan bereits zweimal besucht. Dass das kleine zentralasiatische Land den Staatschef seines engen Verbündeten Russland tatsächlich festnehmen würde, war allerdings von Anfang an äußerst unwahrscheinlich.

Mit der Ankündigung des Austritts aus dem IStGH verschafft Rahmon dem Kremlchef nun einen politischen und medialen Erfolg. Zugleich festigt er die Beziehungen zu Moskau. Die Entwicklung dürfte Anlass für eine genauere Betrachtung der russisch-tadschikischen Beziehungen geben.

Tadschikistans Austritt aus dem IStGH

Die Austrittserklärung Tadschikistans aus dem Römischen Statut, dem Gründungsvertrag des IStGH, wurde am 20. November beim UN-Generalsekretär hinterlegt. Wirksam wird der Austritt am 20. November 2027.

Tadschikistan ist damit das vierte Land, das seit Beginn der amerikanischen Initiative im Juli, mit der die USA nach eigenen Angaben den Gerichtshof „demontieren“ wollen, offiziell seinen Austritt eingeleitet hat. Zuvor hatten bereits Tschad, Venezuela und der pazifische Inselstaat Naoero (früher Nauru) diesen Schritt unternommen. Rechnet man Burkina Faso, Mali und Niger hinzu, die den Gerichtshof als Instrument „neokolonialer Unterdrückung“ verurteilt haben, sind es in diesem Jahr insgesamt sieben Staaten.

Tadschikistan hatte bereits zuvor gegen seine Verpflichtungen gegenüber dem Gerichtshof verstoßen. Im März stellte die zuständige Vorverfahrenskammer fest, dass das Land einem Ersuchen des IStGH nicht nachgekommen war, Putin während seines Staatsbesuchs im Oktober 2025 festzunehmen und an den Gerichtshof zu überstellen. Im Mai verwies die Präsidentschaft des IStGH den Fall an die Versammlung der Vertragsstaaten.

Daraufhin setzten tadschikische Abgeordnete die Mitgliedschaft des Landes aus. Human Rights Watch warnte im September, ein vollständiger Austritt werde Tadschikistan international weiter isolieren.

Die Präsidentschaft der Versammlung der Vertragsstaaten erklärte am 23. November, der Rückzug einzelner Staaten gefährde die gemeinsame Suche nach Gerechtigkeit und schwäche die internationalen Bemühungen, Straflosigkeit zu verhindern. Ein Austritt entbinde die Staaten zudem nicht von Verpflichtungen, die sie während ihrer Mitgliedschaft eingegangen seien.

Auch die EU forderte Tadschikistan auf, seine Entscheidung zu überdenken und den Austritt rückgängig zu machen. Das erklärte die Außenbeauftragte der EU am 22. November im Namen der Mitgliedstaaten.

Rahmons Timing war ganz offensichtlich ein Geschenk an Putin. Es passt jedoch in eine umfassendere Kampagne gegen den Gerichtshof. Bei ihrem Treffen in Shenzhen am 19. November verabschiedeten China, Russland und die USA eine gemeinsame Erklärung, in der sie festhielten, der IStGH und vergleichbare Institutionen dürften ihre Zuständigkeiten nicht missbrauchen. Trump bezeichnete den Gerichtshof als eine der „abtrünnigen globalistischen Organisationen“.

Keines der drei Länder ist Mitglied des IStGH. Putin erklärte in Shenzhen, der Gerichtshof überschreite eindeutig sein Mandat und treffe politische statt juristische Entscheidungen.

Der Oligarch Boris Rotenberg investiert in Duschanbe

Putins Besuch fand nur zwei Wochen statt, nachdem ein Mitglied seines engsten Umfelds in Duschanbe als Investor eines der größten Bauprojekte der Stadt aufgetreten war.

Der Oligarch Boris Rotenberg, dessen Bruder Arkadi als Jugendlicher gemeinsam mit Putin Judo trainierte und der selbst unter Sanktionen der USA, Großbritanniens und der EU steht, ist an dem 1,5 Milliarden Dollar teuren Projekt „Dushanbe International District“ beteiligt.

Auf einem 29 Hektar großen Gelände soll ein neuer Stadtkomplex entstehen. Mittelpunkt wird der 340 Meter hohe Dushanbe Tower mit 77 Stockwerken sein. Geplant sind außerdem 42 Wohnhochhäuser mit insgesamt 6160 Wohnungen, Bürogebäude, eine Schule und ein Konzertsaal.

Boris Rotenberg bestätigte am 5. November in Duschanbe seine Beteiligung. „Ich bin ein kleiner Teil dieses Projekts“, sagte er dem tadschikischen Dienst von Radio Free Europe/Radio Liberty. „Wir stehen zusammen. Nichts Böses wird Tadschikistan und Russland auseinanderbringen.“

Wie hoch sein finanzieller Anteil tatsächlich ist, wurde nicht bekannt gegeben. Damit bleibt auch offen, ob das Bauprojekt selbst von westlichen Sanktionen betroffen sein könnte.

Entwickelt wird das Vorhaben von der TAS International Group, die von der russischen Baufirma Algoritm Zhizni gegründet wurde. Diese soll Verbindungen zu den früheren russischen Fußballprofis Kirill Rudakow, Oleg Samsonow und Wiktor Faisulin haben.

Rahmon und sein Sohn Rustam Emomalij, der Bürgermeister von Duschanbe, legten am 3. September den Grundstein. Innerhalb von fünf Jahren soll das Projekt fertiggestellt werden. Mit den Bauarbeiten hat das chinesische Unternehmen Sino-Hunan International Engineering begonnen.

Sergei Dobrynin, Chefredakteur des investigativen Projekts Sistema von Radio Free Europe/Radio Liberty, bezweifelt, dass Boris Rotenberg selbst die gesamten 1,5 Milliarden Dollar aufbringen wird.

Er vermutet vielmehr, dass Rotenberg als Vertreter der Familie auftritt und den Menschen in Tadschikistan vermitteln soll, dass die russische Regierung hinter dem Vorhaben steht. Damit solle Vertrauen geschaffen und weitere Investoren gewonnen werden.

Der Projektstart wurde von einer Reihe öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen begleitet – darunter ein Freundschaftsfußballspiel und Auftritte der ehemaligen Boxweltmeister Mike Tyson und Evander Holyfield.

Der Journalist und Wirtschaftskommentator Abdullo Aschurow sieht in dem Engagement auch eine Folge der westlichen Sanktionen. Diese hätten die Möglichkeiten wohlhabender Russen eingeschränkt, ihr Geld im Ausland anzulegen. Tadschikistan werbe dagegen seit Jahren um russische Investoren und sei für solche Investitionen offen.

Kritik am Personenkult um Rahmon

Rahmon ist seit 1992 an der Macht. Der diesjährige Präsidententag am 16. November wurde von einer Welle offizieller Lobeshymnen begleitet, die den ausgeprägten Personenkult um den Präsidenten verdeutlichen. Allein die staatliche Nachrichtenagentur Khovar veröffentlichte innerhalb von weniger als drei Tagen rund zehn Artikel über ihn.

Die frühere Abgeordnete Gulafzo Savriddinowa erklärte, Rahmon habe die Tadschiken „vor dem Abgrund der Zerstörung gerettet“. Qobiljon Chuschwachtzoda, Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften, bezeichnete ihn als „Begründer der wahren Unabhängigkeit Tadschikistans“.

Ganz anders äußerte sich die verbotene Oppositionsbewegung Gruppe 24, deren Anhänger überwiegend im Exil leben. Sie bezeichnete den Feiertag als „Zeremonie zur Verehrung eines Menschen, der versucht, seine wahre Vergangenheit aus dem Gedächtnis der Gesellschaft zu löschen“.

Die Gruppe fragte unter anderem, warum die früheren Präsidenten der 1990er-Jahre, Kahhor Machkamow und Rahmon Nabijew, in der öffentlichen Erinnerung kaum noch vorkämen – als habe Tadschikistans Präsidentschaft erst mit Rahmon begonnen.

Amnesty International, Freedom House und Human Rights Watch werfen Rahmons Regierung seit Langem vor, die Opposition zu unterdrücken und die Macht zunehmend unter Verwandten und Vertrauten des Präsidenten zu konzentrieren.

Den Kreml stört das nicht. Beim Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Bischkek am 1. September bezeichnete Putin die Beziehungen zu Tadschikistan als „echte strategische Partnerschaft und Allianz“. In Duschanbe dankte er Rahmon ausdrücklich für dessen persönlichen Einsatz zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen.

Allerdings hat Rahmon Putin in der Vergangenheit gelegentlich öffentlich widersprochen. Bei einem Gipfeltreffen in Astana im Jahr 2022 betonte er, Zentralasien dürfe nicht wie ein Teil der ehemaligen Sowjetunion behandelt werden. „Wir lieben euch, wir wollen aber respektiert werden“, sagte er damals.

Das jüngste, von gegenseitigen Freundlichkeiten geprägte Treffen findet vor den für 2027 geplanten Präsidentschaftswahlen in Tadschikistan statt. Rahmon, der wie Putin Anfang Oktober 74 Jahre alt wurde, hat erst vor einem Monat den Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission ausgewechselt.

Die zentrale Frage lautet nun, ob Rahmon erneut kandidieren oder seinen Sohn Rustam Emomalij als Nachfolger aufbauen wird. Rustam bereite sich bereits seit zehn Jahren auf das Amt vor, erklärte der politische Analyst Khursand Churramow im Gespräch mit Radio Ozodi.

Rustam Emomalij ist Bürgermeister von Duschanbe und Vorsitzender des Oberhauses des Parlaments. Im Mai 2025 stattete er dem Kreml seinen ersten offiziellen Besuch ab.

Nach Einschätzung Churramows ist ein Machtwechsel an der Spitze Tadschikistans ohne Zustimmung Moskaus kaum vorstellbar. Für Russland sei dabei vor allem entscheidend, ob ein künftiger Präsident die Vereinbarungen über den russischen Militärstützpunkt in Tadschikistan einhalten werde.

Russlands Widerstand gegen Nato-Aktivitäten in Zentralasien

Russland fordert, dass die Nato „jegliche militärische Aktivitäten des Bündnisses in der Ukraine, Osteuropa, im Südkaukasus und in Zentralasien“ einstellt.

Diese Forderung findet sich in einem russischen Positionspapier vom 10. November, das bei den jüngsten Gesprächen über die Ukraine in Abu Dhabi vorgelegt wurde. Die New York Times berichtete am 13. November darüber. Moskau verlangt darin außerdem, dass die Nato ihre Präsenz auf den Stand von 1997 zurückfährt.

Die militärische Präsenz des Bündnisses in Zentralasien ist allerdings begrenzt. Sie beschränkt sich im Wesentlichen auf Ausbildung, militärische Weiterbildung und gelegentliche Übungen im Rahmen des Programms „Partnerschaft für den Frieden“, dem Tadschikistan 2002 beigetreten ist.

Doch selbst diese vergleichsweise bescheidenen Aktivitäten sind Moskau ein Dorn im Auge.

Der pensionierte georgische Generalmajor Wachtang Kapanadse, früherer georgischer Botschafter bei der Nato und der EU, erklärte im Gespräch mit Radio Free Europe/Radio Liberty, die Partnerschaften der Nato in Zentralasien und im Südkaukasus seien militärisch zwar begrenzt, hätten aber strategische Bedeutung. Selbst eine geringe Zusammenarbeit stelle Russlands Anspruch infrage, in seiner unmittelbaren Nachbarschaft eine Einflusssphäre zu unterhalten.

Ein Ende dieser Programme würde die Streitkräfte der zentralasiatischen Staaten von westlicher Ausbildung und militärischen Standards abschneiden. Dadurch könnte ihre Abhängigkeit von bestehenden Sicherheitspartnern – vor allem Russland – zunehmen. Eine automatische Kontrolle durch Moskau wäre damit allerdings nicht verbunden. Auch China verfolge in der Region zunehmend eigene Interessen.

Russland fürchte weniger die gegenwärtige Nato-Präsenz als vielmehr die Möglichkeit, künftig seinen strategischen Einfluss zu verlieren, so Kapanadse.

Schon jetzt verliert Moskau in der Region an Bedeutung als Waffenlieferant. Die zentralasiatischen Staaten diversifizieren ihre Bezugsquellen. Berichten zufolge hat Indien beispielsweise Luftabwehrsysteme des Typs Akash an Tadschikistan und Turkmenistan geliefert. Usbekistan kauft chinesische Kampfflugzeuge.

Beim Gipfeltreffen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) am 11. November in Moskau drängte Russland auf den Aufbau einer gemeinsamen Luftstreitmacht und ein Programm zum Schutz der afghanischen Grenze. Damit will Moskau seine zentralasiatischen Verbündeten enger an sich binden. Im Januar übernimmt Tadschikistan den Vorsitz der Organisation.

Der Handel zwischen Russland und Tadschikistan

„Russland ist Tadschikistans wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner“, erklärte Rahmon bei seinem Treffen mit Putin in Duschanbe. Er bezeichnete Russland außerdem als zuverlässigen Verbündeten.

Das sagte er, obwohl das Nachbarland China bereits im vergangenen Jahr zum wichtigsten Handelspartner Tadschikistans aufgestiegen war.

Nach Angaben Putins nahm der russisch-tadschikische Handel im vergangenen Jahr um mehr als 25 Prozent und in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 um knapp 19 Prozent zu. Tadschikistans Ministerpräsident Kokhir Rasulzoda bezifferte das Handelsvolumen für 2025 im Oktober auf den Rekordwert von 2,5 Milliarden Dollar. Russland stand damit für mehr als 22 Prozent des tadschikischen Außenhandels. Beide Regierungen wollen das Handelsvolumen bis 2030 auf das 2,5-Fache steigern.

Noch bedeutender ist jedoch der Geldfluss in die andere Richtung – durch die Überweisungen tadschikischer Arbeitsmigranten an ihre Familien. Ein Großteil dieser Gelder stammt aus Russland. Nach Angaben der Weltbank erreichten die Rücküberweisungen 2025 einen Wert von rund 46 Prozent des tadschikischen Bruttoinlandsprodukts. Damit zählt das Land zu den weltweit am stärksten von solchen Geldtransfers abhängigen Volkswirtschaften.

Im ersten Halbjahr 2026 stammten nach Angaben des US-Analysten Stephen Blank 91 Prozent der tadschikischen Erdölproduktimporte aus Russland. Gleichzeitig haben tadschikische Banken dem westlichen Druck nachgegeben und russische Kartenzahlungen im Zusammenhang mit den Sanktionen eingeschränkt.

Nach dem Anschlag auf die Crocus City Hall in Moskau im März 2024 waren tadschikische Migranten in Russland massenhaften Kontrollen, Razzien und Abschiebungen ausgesetzt. Für viele zurückkehrende Arbeitskräfte brachen die Einkünfte weg.

Ein ukrainisches Rechercheprojekt hat 5308 Tadschiken erfasst, die für Russland im Krieg gegen die Ukraine angeworben wurden. Das tadschikische Präsidialamt erklärte lediglich, die beiden Staatschefs hätten die Bedeutung einer Lösung aktueller Probleme im Bereich der Arbeitsmigration betont.

China ist inzwischen auch Tadschikistans wichtigster Investor und größter Gläubiger. Im Mai zog Rahmon einen Staatsbesuch in Peking der Siegesparade in Moskau vor. Das Rotenberg-Projekt in Duschanbe – gebaut von einem chinesischen Unternehmen und finanziert mit russischem Geld – steht sinnbildlich für diese neue Konstellation.

Sicherheitsinteressen Russlands und Tadschikistans im Umgang mit Afghanistan

Putin erklärte, Afghanistan sei der Hauptgrund für seinen Besuch gewesen. Beim OVKS-Gipfel in Moskau habe es keine Gelegenheit gegeben, andere wichtige bilaterale Themen zu besprechen. Besonders wichtig sei ihm deshalb das Thema Afghanistan gewesen, sagte Putin am 19. November in Shenzhen.

Er wollte Rahmon über den Besuch einer russischen Delegation in Kabul am 12. November informieren. Die Delegation wurde von Vizepremier Alexei Overtschuk geleitet.

Tadschikistan teilt mit dem von den Taliban kontrollierten Afghanistan eine rund 1300 Kilometer lange Grenze. Russland ist bislang das einzige Land, das die Taliban-Regierung offiziell anerkannt hat. Moskau hat inzwischen ein Abkommen über militärisch-technische Zusammenarbeit mit Kabul geschlossen. Die Taliban betrachtet Russland als möglichen Partner im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISKP).

Seit der Machtübernahme der Taliban sei die Grenze zu Tadschikistan berechenbarer geworden, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am 20. November. Dennoch komme es gelegentlich zu Zwischenfällen, und der Schmuggel sei weiterhin ein Problem.

Bis 2005 bewachten russische Grenztruppen die Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan. Moskau hat wiederholt angeboten, sie zurückzuschicken. Duschanbe ist darauf bislang nicht eingegangen.

Russlands wichtigstes militärisches Standbein in Tadschikistan ist der Stützpunkt 201 mit Einheiten in Duschanbe und Bokhtar. Seine Präsenz wurde bis 2042 verlängert. Früher waren dort schätzungsweise 6000 bis 7000 Soldaten stationiert. Ein Teil von ihnen wurde 2022 in die Ukraine verlegt; die derzeitige Truppenstärke ist nicht bekannt.

Putin bezeichnete den Stützpunkt als „echte und wirksame Sicherheitsgarantie für die Region“. Beide Staatschefs müssten über seinen weiteren Betrieb sprechen, fügte er hinzu.

Nach Einschätzung des Analysten Churramow wollte Duschanbe von Moskau vor allem Näheres über dessen Kontakte zu Kabul erfahren, um die eigene Grenze besser absichern zu können.

Tadschikische Behörden registrierten im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 17 Zusammenstöße mit afghanischen Schmugglern. Zudem griffen Kämpfe in der afghanischen Provinz Badachschan in begrenztem Umfang auf das Grenzgebiet über.

Nach der Rückkehr der Taliban an die Macht im Jahr 2021 verfolgte Tadschikistan gegenüber der neuen Führung einen härteren Kurs als seine zentralasiatischen Nachbarn. Bis heute erkennt das Land die Taliban-Regierung nicht an.

Die ersten Waffenlieferungen der OVKS zur Sicherung der tadschikisch-afghanischen Grenze sollen noch vor Jahresende eintreffen. Moskau unterstützt Tadschikistan nach eigenen Angaben außerdem beim Aufbau von Drohneneinheiten.

Ein enges Verhältnis mit strategischem Nutzen für Moskau

Der Austritt Tadschikistans aus dem Internationalen Strafgerichtshof ist vermutlich der sichtbarste politische Erfolg, den Putin aus seiner engen Beziehung zu Rahmon ziehen konnte.

Doch dahinter steht ein wesentlich breiteres Geflecht gemeinsamer Interessen: ein Militärstützpunkt, den der Kreml auch über einen möglichen Machtwechsel in Duschanbe hinaus sichern möchte; der bevorstehende tadschikische Vorsitz in der OVKS; die wirtschaftliche Abhängigkeit vieler tadschikischer Familien von den Einkünften ihrer Angehörigen in Russland; und schließlich das Rotenberg-Bauprojekt, das russisches Kapital mit dem Prestigeprojekt der Familie Rahmon verbindet.

Der Besuch Putins war damit weit mehr als ein höflicher Zwischenstopp. Er verdeutlichte, wie eng die politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen beider Länder inzwischen miteinander verflochten sind.

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