Putins verlorener Traum: Warum Russland bei KI den Anschluss verpasst

Einst wollte der Kreml bei KI ganz vorne mitspielen. Doch Chipmangel, Braindrain und ein System, das Innovation erstickt, lassen Russland weit zurückfallen. Eine Analyse.

Der Kremlchef Wladimir Putin sprach im September 2017, also vor mehr als neun Jahren, vor Beginn des Schuljahres in Russland zu Schülern in Jaroslawl. Das meiste, was der russische Präsident bei diesem Standardtermin erläuterte, dürfte mittlerweile in Vergessenheit geraten sein. Außer einer Passage, die schon damals im Silicon Valley wie auch im hochmodernen chinesischen Shenzhen für spitze Ohren sorgte: