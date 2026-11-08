Eine 27-Jährige soll 1266 Verkehrsverstöße anderer Autofahrer übernommen haben. Die zuständigen Behörden in Queensland geben zu ihren Kontrollen keine Auskunft.

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Reporter des australischen Senders ABC haben bei Recherchen zum illegalen Handel mit Strafpunkten mehrere konkrete Angebote erhalten. Die Anbieter boten an, Verkehrsverstöße anderer Autofahrer gegen Geld auf sich zu nehmen. Der Sender veröffentlichte die Recherche am Sonntag.

Für das Fernsehmagazin 7.30 kontaktierte ABC solche Anbieter über soziale Medien und führte innerhalb einer Stunde vier Telefonate. Einer verlangte 50 australische Dollar (rund 31 Euro) pro Strafpunkt zuzüglich des Bußgeldes. Ein weiterer wollte für 500 Dollar erreichen, dass dem betroffenen Autofahrer drei Strafpunkte und ein Bußgeld von 434 Dollar nicht mehr zugerechnet würden. Eine von ABC untersuchte Website ähnelte dem offiziellen Verwaltungsportal des Bundesstaates New South Wales.

1150 Strafpunkte auf einem Führerschein

In Queensland wirft die Polizei einer 27-Jährigen vor, zwischen 2022 und Juni 2026 insgesamt 1266 Verkehrsverstöße anderer Autofahrer auf sich übertragen zu haben. Auf ihren Namen sollen dadurch rund 1150 Strafpunkte verbucht worden sein. Die zugehörigen Bußgelder beliefen sich auf insgesamt etwa 620.000 australische Dollar (rund 382.000 Euro).

Die Frau wurde am 17. September in Woodridge südlich von Brisbane festgenommen und wegen Betrugs angeklagt. Auch sie soll ihre Dienste über soziale Medien angeboten haben. In Queensland droht Autofahrern bei zwölf Strafpunkten innerhalb von drei Jahren eine Führerscheinsperre.

Behörden beantworten Fragen nicht

Wer einen Bußgeldbescheid wegen eines von einer Kamera erfassten Verkehrsverstoßes erhält, kann den tatsächlichen Fahrer benennen. Die Anbieter sollen dieses Verfahren missbrauchen, indem sie sich selbst oder andere Personen wahrheitswidrig als Fahrer angeben.

Die zuständigen Verkehrs- und Finanzbehörden in Queensland machten gegenüber ABC keine Angaben zu ihren Kontrollen oder dazu, wie viele Autofahrer durch falsche Fahrerangaben eine Führerscheinsperre vermieden haben könnten. Ein Regierungssprecher erklärte, beide Behörden arbeiteten bei Betrugsverdacht eng mit der Polizei zusammen.

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