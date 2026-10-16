Quentin Tarantino: Warum er sich seit 44 Jahren diesem Kultfilm verweigert

Tarantino gilt als wandelndes Filmlexikon. Doch ein gefeiertes Meisterwerk von 1982 will der Regisseur bis heute nicht sehen.

Quentin Tarantino ist nicht nur für Filme wie „Pulp Fiction“, „Kill Bill“ und „Inglourious Basterds“ bekannt, sondern auch für seine geradezu enzyklopädischen Kenntnisse der Filmgeschichte.



Doch ausgerechnet ein Kultfilm, der längst als Meilenstein des Musikkinos gilt, interessiert den 63-jährigen Regisseur überhaupt nicht: „Pink Floyd – The Wall“ aus dem Jahr 1982. Seit 44 Jahren verweigert sich Tarantino dem Werk von Alan Parker. Seine Begründung fällt ungewöhnlich drastisch aus.

„Ich würde lieber Stacheldraht essen“

„Ich würde lieber Stacheldraht essen, als mir jemals „The Wall“ anzusehen“, erklärte Tarantino laut dem britischen Musikmagazin „Far Out“. Auch das gleichnamige Album der britischen Rockband Pink Floyd, das 1979 erschien und als Vorlage für den Film diente, reizt ihn nicht. Er habe keinerlei Interesse daran, sich mit dem Werk zu beschäftigen.



Dabei handelt es sich bei „The Wall“ um weit mehr als einen gewöhnlichen Musikfilm. Regisseur Alan Parker übersetzte das Konzeptalbum in eine düstere, teilweise verstörende Bilderwelt. Im Mittelpunkt steht der Rockstar Pink, gespielt von Bob Geldof, der sich nach traumatischen Erlebnissen immer stärker von seiner Umwelt isoliert. Seine persönliche Krise wird zur Parabel über Entfremdung, autoritäre Erziehung und gesellschaftliche Unterdrückung.



Der Film verzichtet weitgehend auf herkömmliche Dialoge. Stattdessen erzählen Musik, Realaufnahmen und surreale Animationssequenzen die Geschichte eines Menschen, der sich buchstäblich eine Mauer zwischen sich und der Außenwelt errichtet. Bis heute gilt „The Wall“ als einflussreiches Beispiel dafür, wie Rockmusik und Kino zu einer eigenständigen Kunstform verschmelzen können.

Auch ein Film von Stanley Kubrick ist ein Alptraum

Tarantino lässt sich davon nicht beeindrucken. Allerdings betont er, dass seine Ablehnung keine Kritik an der Qualität des Films sei. Schließlich habe er ihn nie gesehen. Er müsse sich dafür auch nicht rechtfertigen, denn „The Wall“ habe bereits genügend Bewunderer und brauche ihn nicht.



Es ist übrigens nicht der einzige Film, dem Tarantino aus Prinzip aus dem Weg geht. Auch Stanley Kubricks letztes Werk „Eyes Wide Shut“ verweigert er sich – angeblich aus Trotz, weil ihm ständig jemand empfohlen habe, es unbedingt anzusehen. Und Pixars „Toy Story 4“ ignoriert er, weil für ihn die Geschichte bereits mit dem dritten Teil perfekt abgeschlossen war.



Dass ausgerechnet einer der größten Filmkenner Hollywoods solche Lücken in seiner persönlichen Kinogeschichte pflegt, hat durchaus etwas Komisches. Vielleicht gehört zu einer großen Leidenschaft für das Kino eben auch die Freiheit, bestimmte Filme einfach nicht sehen zu wollen.

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