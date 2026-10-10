„Ragebait“ ist Jugendwort des Jahres 2026

Ein Begriff aus der Welt der sozialen Medien gewinnt die Jugendwort-Wahl 2026. Was dahinter steckt und welche anderen Ausdrücke es ins Finale geschafft hatten.

„Ragebait“ hat sich bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres 2026 durchgesetzt. Das teilte der Veranstalter Pons Langenscheidt am Samstag mit. Der Begriff bezeichnet Online-Inhalte, die gezielt starke Reaktionen und vor allem Wut hervorrufen sollen. Im Finale setzte er sich gegen „Crashout“ und „Peak“ durch.

Hinter „Ragebait“ steht eine Strategie, die Empörung in Aufmerksamkeit verwandelt. Provokante Aussagen, offensichtliche Falschbehauptungen oder extreme Meinungen sollen Nutzer dazu bringen, zu kommentieren und Beiträge weiterzuverbreiten. Ob die Reaktionen zustimmend oder ablehnend ausfallen, ist dabei zweitrangig. Entscheidend ist die zusätzliche Reichweite.



„Je mehr du dich aufregst, desto besser funktioniert der Post“, erklärt der Verlag in seiner Mitteilung. Als Beispiel für den Gebrauch nennt er den Satz: „Bro, entspann dich, das ist einfach nur Ragebait.“

Zwischen Ausraster und höchster Qualität

Auch die beiden anderen Finalisten stammen aus dem Englischen. „Crashout“ beschreibt nach der Definition des Verlags einen Kontrollverlust: Jemand verliert die Fassung, rastet aus oder reagiert besonders emotional. Der Ausdruck kann ernst gemeint sein, aber auch ironisch verwendet werden, wenn eine Kleinigkeit eine übertriebene Reaktion auslöst.



„Peak“ steht dagegen für das Beste vom Besten, einen Höhepunkt oder höchste Qualität. Wer etwas als „Peak“ bezeichnet, bewertet es demnach mit zehn von zehn Punkten.



Die Auswahl zeigt, wie stark soziale Medien die Jugendsprache prägen. Wie Euronews berichtet, gehören Reaktionen und Reichweite zu den zentralen Größen auf Plattformen wie Instagram und TikTok. „Ragebait“ benennt damit zugleich eine Erfahrung vieler Nutzer: Ein Beitrag kann vor allem deshalb erfolgreich sein, weil er Menschen verärgert.

„67“ schaffte es nicht ins Finale

Der Entscheidung gingen eine Einreichungsphase und zwei Abstimmungsrunden voraus. Für die Wahl waren Jugendliche zwischen elf und 20 Jahren aufgerufen, Vorschläge einzureichen und ihre Favoriten zu bestimmen. Die letzte Abstimmung lief bis zum 28. September.



Eine Überraschung gab es bereits bei der Auswahl der drei Finalisten. Der Internet-Ausdruck „67“ schied aus, obwohl der Verlag mit seinem Einzug ins Finale gerechnet hatte. Auch „Digga“, „Schere“ und das türkische „Süper“ standen unter den zehn Kandidaten.



Langenscheidt lässt seit dem Jahr 2008 das Jugendwort des Jahres wählen. Die Abstimmung macht Sprachtrends sichtbar, ist aber keine repräsentative Untersuchung darüber, welche Ausdrücke Jugendliche insgesamt am häufigsten verwenden.

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