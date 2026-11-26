Beobachter berichten von Qualm nahe dem Flughafen. Huthi-Medien nennen eine Fabrik als Ziel. Die militärische Lage bleibt unübersichtlich.

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Am 26. November steigt über Sanaa Rauch auf; die Huthis machen saudische Luftangriffe dafür verantwortlich.

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Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat in der Nacht zum 26. November nach eigener Darstellung zwei ballistische Raketen der Huthis abgewehrt, die Kurs auf Riad hatten. Wenige Stunden später meldeten Medien der jemenitischen Rebellen saudische Luftangriffe auf ihre Hauptstadt Sanaa.

Laut einer Mitteilung der staatlichen Agentur SPA erklärte Koalitionssprecher Turki al-Maliki, beide Flugkörper seien zerstört worden. Bewohner Riads und ein AFP-Reporter hörten eine Explosion. Zu Schäden oder Verletzten sagte die Koalition zunächst nichts.

Drohnen über Dschidda und der Ostprovinz

Riad war nicht das einzige Ziel. Laut einer Übersicht der Agentur Anadolu meldete die Koalition außerdem einen Marschflugkörper, der den Westen des Landes ansteuerte, eine Drohne bei Dschidda und zwei Drohnen über der Ostprovinz.

Im Hafen von Dschazan schlug nach saudischen Angaben ein Geschoss ein und richtete geringe Schäden an. Zivilisten wurden demnach nicht verletzt. Die Zeitung The National ordnet die Geschosse in eine größere Angriffswelle ein.

Rauch am Flughafen von Sanaa, Ziele in Bani al-Harith

In Sanaa sah ein Journalist Rauch in der Umgebung des Flughafens, wie aus einem Bericht bei Daily Sabah hervorgeht. Der Huthi-Sender Almasirah nannte eine Fabrik und Lagerhallen in Bani al-Harith als Ziele. Ein Huthi-nahes Portal spricht unter Berufung auf die Agentur Saba von drei Angriffen auf einen Betrieb und Kartoffellager.

Zwei Bewohner, einer im Norden und einer im Süden Sanaas, berichteten der Nachrichtenagentur AP von Explosionen. Wer angegriffen hat und was getroffen wurde, konnte AP nicht unabhängig klären. Auch der Liveblog von Al Jazeera verzeichnete eine Detonation. Eine saudische Bestätigung gab es bis zum Nachmittag nicht.

Drei verletzte Arbeiterinnen: Angaben allein von den Huthis

Der Huthi-nahe Sender Al Mayadeen meldet unter Verweis auf das Gesundheitsministerium der Rebellen drei verletzte Arbeiterinnen in dem Betrieb. Saba behauptet zudem, saudische Jets hätten danach Rettungskräfte des Zivilschutzes vor Ort beschossen.

Unabhängig belegen lässt sich das bislang nicht. Es fehlen Aussagen aus Kliniken, Fotos mit gesichertem Aufnahmeort und Berichte internationaler Beobachter.

Von Hodeida bis Ras Tanura: Wie sich die Angriffe hochschaukeln

Am Mittwoch hatte Saudi-Arabien den Hafen Hodeida angegriffen. Die Huthis erklärten danach, zwei saudische Häfen am Roten Meer attackiert zu haben. Am selben Tag berichtete Reuters über einen mutmaßlichen Angriff auf die Raffinerie Ras Tanura. Satellitenaufnahmen der Nasa und von Planet Labs zeigten dort dicken schwarzen Qualm. Ob die gemeldeten Angriffe auf Sanaa direkt darauf antworteten, ist offen.

Inzwischen beschießen sich beide Seiten fast jeden Tag. Im Juli ist der Bürgerkrieg im Jemen neu entbrannt, eine Waffenruhe aus dem Jahr 2022 war damit vorbei. Seit September rücken die Huthis auf Aden vor, den vorläufigen Sitz der Regierung. Saudische Behörden zählen 26 Tote durch Angriffe der Huthis. Die Rebellen sprechen von Hunderten Toten durch saudische Bomben.

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