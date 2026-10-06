Vom Machtzentrum auf die Oppositionsbank: Wie Thüringens Linke ihren historischen Vorsprung verlor

In Thüringen schaut Die Linke auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurück. Doch nach dem historischen Wahlerfolg 2019 folgte bereits fünf Jahre später der Absturz.

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August 2024: Wahlplakat von Bodo Ramelow, Die Linke, und Plakate der Grünen und der CDU, Wahlkampf in Thüringen, Altenburg.

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Kaum ein Bundesland ist so eng mit der Geschichte der Linken verbunden wie Thüringen. Hier schaffte die Partei 2014 das lange Unvorstellbare: Bodo Ramelow wurde zum ersten Ministerpräsidenten der Linken in Deutschland gewählt. Fünf Jahre später holte die Partei 31 Prozent und wurde erstmalig stärkste Kraft in einem Bundesland. Dann kam der tiefe Fall.



Heute sitzt Die Linke wieder in der Opposition. Doch abgeschrieben hat sie sich nicht. Für 2029 hat sie ein ambitioniertes Ziel: Sie will wieder stärkste Kraft in Thüringen werden. Ein Blick auf die Geschichte der Thüringer Linkspartei.

Die PDS startete mit 9,7 Prozent

Die Geschichte der Thüringer Linken beginnt kurz vor dem Ende der DDR. Am 30. Juni und 1. Juli 1990 gründete sich der Thüringer Landesverband der PDS. Er ging aus den ehemaligen Bezirksorganisationen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) Erfurt, Gera und Suhl sowie weiteren Gebieten hervor. Zum ersten Landesverband gehörten damals mehr als 42.000 Mitglieder.

Die PDS trat damit das Erbe der SED an. Gleichzeitig begann für die Partei eine neue politische Existenz in einem demokratischen Parteiensystem. Bei der ersten Thüringer Landtagswahl nach der Wiedervereinigung im Oktober 1990 kam die Linke Liste/PDS auf 9,7 Prozent der Zweitstimmen und zog mit neun Abgeordneten in den Landtag ein.

Es war ein schwieriger Start. Die CDU holte 45,4 Prozent, die SPD 22,8 Prozent. Die PDS war zunächst vor allem eine ostdeutsche Partei mit einer besonderen historischen Last – aber auch mit einer festen Wählerschaft.

Vom politischen Außenseiter zur festen Größe

In den folgenden Jahren wuchs der Einfluss der PDS kontinuierlich. 1994 erreichte sie bereits 16,6 Prozent, 1999 waren es 21,3 Prozent und 2004 schließlich 26,1 Prozent.

Damit war die Partei längst keine politische Randerscheinung mehr. Sie wurde zur festen Größe im Thüringer Landtag und zur wichtigsten Oppositionskraft gegen die jahrzehntelang dominierende CDU.

2005 benannte sich die PDS zunächst in Linkspartei.PDS um und trat im selbigen Jahr gemeinsam mit der Partei Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (WASG) für die Bundestagswahl an. Im Juni 2007 kam es zur Verschmelzung der WASG mit der Linkspartei.PDS: Es entstand offiziell die Partei DIE LINKE, wie wir sie heute kennen – so auch in Thüringen.

Dort setzte sich der Aufstieg fort. Bei der Landtagswahl 2009 kam Die Linke auf 27,4 Prozent und 27 Sitze. Noch war die CDU mit 31,2 Prozent stärkste Kraft. Doch der Abstand war deutlich kleiner geworden.

Dann kam Bodo Ramelow

Mit Bodo Ramelow bekam die Thüringer Linke ein Gesicht, das weit über die eigene Partei hinaus bekannt wurde.

Der gebürtige Westdeutsche war 1999 der PDS beigetreten und saß zunächst im Thüringer Landtag. 2005 wechselte er in den Bundestag, 2009 kehrte er nach Thüringen zurück. Bei den Landtagswahlen 2009 und 2014 führte er die Linke als Spitzenkandidat an.

2014 gelang schließlich der historische Schritt. Die Linke erreichte 28,2 Prozent und wurde zweitstärkste Kraft hinter der CDU. Ramelow gelang es, SPD und Grüne für ein gemeinsames Regierungsbündnis zu gewinnen. Am 5. Dezember 2014 wurde er zum Ministerpräsidenten gewählt. Zum ersten Mal stand damit ein Politiker der Linken an der Spitze einer deutschen Landesregierung. Für Die Linke war das ein Wendepunkt in ihrer Geschichte.

Knapp 10 Jahre lang war Bodo Ramelow Ministerpräsident des Freistaates Thüringen. © Markus Wächter / Waechter

Gleichzeitig veränderte sich die politische Landschaft in Thüringen. Die AfD trat 2014 erstmals bei einer Landtagswahl im Freistaat an und zog mit 10,6 Prozent auf Anhieb in den Landtag ein. Sie erhielt damit elf Sitze.

Für die Linke begann damit eine Regierungszeit unter neuen Vorzeichen. Neben der CDU-Opposition und den bisherigen Parteien im Landtag gewann mit der AfD eine neue politische Kraft an Gewicht.

Rot-Rot-Grün wird zum politischen Experiment

Ramelow regierte zunächst mit SPD und Grünen. Das Bündnis war historisch, aber keineswegs komfortabel. Die Regierung musste sich mit einer starken CDU-Opposition und immer größeren politischen Spannungen im Landtag auseinandersetzen. Trotzdem gelang es der Linken, ihre Regierungsbeteiligung über Jahre zu stabilisieren.

Bei der Landtagswahl 2019 erreichte sie ihren bisherigen Höhepunkt: Sie erhielt 31,0 Prozent und damit 29 Sitze. Die Linke wurde damit erstmals stärkste Kraft bei einer Landtagswahl.

Doch der Wahlerfolg brachte kein einfaches Regieren. SPD und Grüne verloren Stimmen, sodass Rot-Rot-Grün keine eigene Mehrheit mehr hatte. Die Linke, SPD und Grünen mussten fortan als Minderheitsregierung arbeiten. Für Gesetze und wichtige Entscheidungen waren sie auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen.

Die AfD hingegen wurde immer stärker. Sie konnte ihr Ergebnis von 2014 mehr als verdoppeln und kam nun auf 23,4 Prozent der Stimmen. Die politische Stimmung in Thüringen war damit zunehmend angespannt.

Und dann kam der politische Paukenschlag, der Thüringen bundesweit erschütterte.

Der Kemmerich-Eklat

Am 5. Februar 2020 sollte eigentlich Bodo Ramelow erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Stattdessen wurde im dritten Wahlgang der FDP-Politiker Thomas Kemmerich gewählt – mit Stimmen der AfD.

Die Wahl sorgte bundesweit für heftige politische Reaktionen. Vertreter von SPD, Grünen und Linken kritisierten das Vorgehen von CDU und FDP scharf. Angela Merkel (CDU) bezeichnete die Wahl später als „unverzeihlich“ und forderte, das Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden.

Kemmerich hielt sich nur sehr kurz im Amt. Bereits drei Tage später, am 8. Februar 2020, kündigte er seinen Rücktritt an. Die Affäre wurde zu einem politischen Einschnitt weit über Thüringen hinaus und löste auch innerhalb der CDU eine schwere Debatte über den Umgang mit der AfD und der Linken aus.

Die Wahl von Thomas L. Kemmerich aus der FDP zum Thüringer Ministerpräsident, die auch durch AfD-Stimmen möglich wurde, löste Empörung aus. Der damalige FDP-Chef Christian Lindner entschuldigte sich „im Namen der Freien Demokraten“ für das Verhalten seiner Partei. © Heiko Rebsch

Am 4. März 2020 wurde Ramelow erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Die rot-rot-grüne Regierung blieb im Amt – nun endgültig als Minderheitsregierung.

Damit begann eine ungewöhnliche Phase Thüringer Landespolitik. Die Regierung hatte keine eigene Mehrheit und musste für Vorhaben im Landtag immer wieder andere Fraktionen gewinnen. Die CDU wurde dabei zu einem wichtigen parlamentarischen Faktor.

2024 endet die Ramelow-Ära

Vier Jahre später musste sich Die Linke ihrem schwierigsten Wahlkampf in Thüringen stellen. Ramelow trat erneut als Spitzenkandidat an. Doch inzwischen hatte sich das politische Umfeld grundlegend verändert. Die AfD war stark gewachsen, gleichzeitig entstand mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht eine neue Konkurrenz.

Der Konflikt innerhalb der Linken hatte sich bereits lange zugespitzt. Sahra Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete verließen die Partei im Oktober 2023. Im Januar 2024 wurde das BSW gegründet, im März folgte der Thüringer Landesverband.

Für die Thüringer Linke war besonders schmerzhaft, dass auch Katja Wolf zum BSW wechselte. Die frühere Linken-Politikerin war Oberbürgermeisterin von Eisenach und eine der bekanntesten Figuren der Landespartei.

Bei der Landtagswahl am 1. September 2024 folgte schließlich der Absturz. Die Linke fiel von 31,0 auf 13,1 Prozent. Sie verlor 17 Sitze und kam nur noch auf zwölf Abgeordnete. Die AfD wurde mit 32,8 Prozent erstmals stärkste Kraft, die CDU kam auf 23,6 Prozent und das erstmals angetretene BSW auf 15,8 Prozent.

Nach zehn Jahren war die Zeit der Linken an der Spitze der Landesregierung vorbei. Auch Bodo Ramelow musste das Amt des Ministerpräsidenten abgeben. Im Dezember 2024 endete seine Amtszeit endgültig.

Aus der Staatskanzlei zurück in die Opposition

Die Niederlage von 2024 bedeutete für die Thüringer Linke mehr als nur einen Regierungswechsel. Sie markierte das Ende einer politischen Ära. Zehn Jahre lang hatte die Partei mit Ramelow den Ministerpräsidenten gestellt – mit einer kurzen Unterbrechung durch die Kemmerich-Wahl. Nun saß sie wieder auf der Oppositionsbank.

Doch die politische Bedeutung der Linken verschwand nicht. Im aktuellen Landtag verfügt sie weiterhin über zwölf Sitze. Die Partei ist damit deutlich kleiner als 2019, aber weiterhin eine der zentralen Kräfte im Parlament.

Hinzu kommt eine Entwicklung, die das politische Kräfteverhältnis in Thüringen erneut verändert hat: Die BSW-Fraktion ist inzwischen zerfallen. Ein Teil ihrer ehemaligen Abgeordneten hat sich der neuen Fraktion Thüringen.Gerecht angeschlossen. Damit hat sich die Parteienlandschaft seit der Landtagswahl 2024 bereits wieder verändert.

Die Linke versucht unterdessen, ihre neue Rolle zu finden. Sie will nicht lediglich Mehrheiten für die Regierung von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) beschaffen, sondern eigene politische Vorhaben durchsetzen.

Die Linke will 2029 zurück an die Spitze

Dass die Partei ihren Absturz nicht als endgültiges Ende ihrer Thüringer Geschichte betrachtet, zeigte sich zuletzt auf dem Landesparteitag im September 2026. Dort beschloss Die Linke ein klares Ziel: Bei den Wahlen 2029 will sie wieder stärkste Kraft in Thüringen werden.

Dafür will sie laut eigener Darstellung näher an die Menschen rücken. Die Partei hat sich unter anderem 20.000 Gespräche mit Thüringerinnen und Thüringern vorgenommen – an Haustüren, Infoständen, auf Straßen und Plätzen. Das ist auch ein Versuch, an eine Stärke anzuknüpfen, die der Thüringer Linken über Jahrzehnte geholfen hat: ihre tiefe Verankerung im Land.

Katja Maurer und Ralf Plötner, aktuelle Landesvorsitzende der Linken Thüringen, stehen beim Landesparteitag von Die Linke Thüringen auf der Bühne. Sie wollen bis 2029 wieder zur stärksten „demokratischen Kraft“ im Freistaat werden. © Bodo Schackow/dpa

Der Weg dorthin ist allerdings weit. Die Krise der Thüringer Linken ist deutlich: Von 31 Prozent im Jahr 2019 fiel sie auf 13,1 Prozent im Jahr 2024. Bodo Ramelow ist nicht mehr Ministerpräsident, sondern inzwischen Vizepräsident des Deutschen Bundestages.

Ob die Partei bis 2029 an ihre alte Stärke anknüpfen kann, wird auch davon abhängen, wie sie sich nach zehn Jahren Regierungsverantwortung ohne Ramelow in der Opposition aufstellt.

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