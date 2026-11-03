„Rammstein - Live in Mexico City“: 142 Minuten Flammen, Feuerzone, Fan-Service

Rammstein bringen einen Konzertfilm ins Kino. Till Lindemann quält sich für sein Publikum, er drangsaliert und ramponiert sich – wohl aber auch die Zuschauer, die keine Fans sind.

In der Vogelperspektive gleiten wir übers abendliche Mexiko-Stadt. Der Horizont scheint noch nachzuglühen ob der just untergegangenen Sonne. Dann ertönt Händels barocke Feuerwerksmusik aus dem Off. Die Kamera schwenkt durchs Treiben der Millionenmetropole. Wir hören Autos oder Motorroller hupen in den Straßen.



Jetzt erscheinen die Namen der sechs Rammstein-Bandmitglieder nacheinander im Bilde. So wie bei Schauspielstars im Vorspann eines Spielfilms. Wir fliegen rein ins Stadion namens Foro Sol, die Menge von rund 65.000 Menschen johlt schon. Schlagzeuger Christoph Schneider klopft den Takt vor, es kann also losgehen.

Der Regisseur war schon für Coldplay und Adele tätig

Um es gleich vorweg zu sagen: „Rammstein – Live in Mexico City“ ist keine Musikdokumentation mit Interviews, Experten-O-Tönen oder gar Hintergrundszenen. Nein, es handelt sich um einen Konzertfilm im pursten Sinne des Wortes: 142 Minuten Livemusik. Zwei Stunden und 22 Minuten!



Grundlage sind die drei ausverkauften Shows der Berliner Schockrocker am 1., 2. und 4. Oktober 2022 in der mexikanischen Hauptstadt. Regisseur Paul Dugdale (der auch schon für Coldplay, Adele und Ed Sheeran tätig war) hat die drei Abende aber derart nahtlos (wenn auch mit hektischen Schnitten gefühlt im Sekundentakt) aneinandermontieren lassen, dass sie wie ein einziger anmuten.

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Das Bühnenbild wirkt wie eine Trutzburg aus der Hölle, glutrot beschienen. Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz ähnelt im goldenen Glitzeranzug einem Science-Fiction-Android. Die Gitarristen Paul Landers und Richard Kruspe tragen eher Gruftiges. Till Lindemann spuckt erst mal Wasser – und stachelt die Meute (manche tragen Horrormasken) mit seinen applausheischend nach oben wedelnden Handflächen an.

Bock auf kollektive Düsternis und Schabernack

„Wir wolln zusammen traurig sein“, stimmt Lindemann gleich im Eröffnungslied „Armee der Tristen“ an. Die Haare hat er sich zurückgegelt. Gesicht und Haar sind totenbleich geschminkt. Die Augenpartien rötlich und die Lippen pechschwarz. Das Publikum kreischt in seinem Angesichte. Ganz offensichtlich hat man Bock auf kollektive Düsternis.



Und auf schwarzhumorigen Schabernack: „Zick Zack“, das zweite Lied des Abends, erzählt von plastischer Chirurgie: „Bauchfett in die Biotonne“ fordert Lindemann, und die Mexikaner wissen verblüffend textsicher (auf Deutsch) zu entgegnen: „Penis sieht jetzt wieder Sonne.“ Lindemann schnippelt rum, als wären seine Hände selbst zu Scheren mutiert.

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Schnell wird klar: Neue Fans dürften die Neue-Deutsche-Härte-Rocker mit solchen Mätzchen eher nicht gewinnen. Nein, „Rammstein – Live in Mexico City“ fühlt sich eher an wie opulenter Fan-Service für Leute, die die Live-Shows der Berliner schon aus eigenem Erleben kennen, samt der Flammenprojektorenhitze, ganz besonders vorne in der sogenannten Feuerzone.



Solche Hardcore-Jünger kennen freilich auch das aufwendig in Szene gesetzte Videoalbum „Rammstein: Paris“ von 2017. Die Messlatte für Dugdale hing also hoch. Kein Wunder, dass er auf gigantomanische Überwältigungsästhetik setzt. Zu Rammstein passt sie sowieso.



Technisch hat man ganz schön was auffahren lassen: 90 Trucks sollen vonnöten gewesen sein, um 1350 Tonnen Material für die Show heranzukarren, darunter 1070 Scheinwerfer und 1000 Liter Flüssigflammen. Die Kameras springen zwischen den sechs Bandmitgliedern wie wild hin und her. Rasch das Publikum der ersten Reihe, dann wieder ein Drohnenflug von oben drüber. Es kann einem schwindelig werden. Sogar nüchtern ohne Partybier in den Venen. Der Film provoziert Ekstase und Hypnose.

In Flammen: Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe © Jens Koch

Einerseits sehen wir die riesige Arena, und doch sind wir immer wieder ganz nah an den Musikern – etwa an Richard Kruspes rot und schwarz lackierten Fingernägeln, als er die Riffs runterrattert. Andererseits ist alles so sehr auf Rennwagen-Tempo geschnitten, dass jeder Moment der Nähe sofort wieder abbricht. Anziehung und Abstoßung wie bei plötzlich umgepolten Magneten.



Dann der politische Statement-Song: „Links 2 3 4“ war schon 2001 Rammsteins Versuch, sich vom Rechtsrockimage zu befreien, das ihnen, den einstigen DDR-Punks, spätestens seit den Leni-Riefenstahl-Bildern im Video zum Depeche-Mode-Cover „Stripped“ von 1998 zu Unrecht anhaftete. Die teutonischen Mannen marschieren nun also zum Anti-Rechts-Lied auf der Bühne.

Rammstein-Texte: nicht so brav wie Rilke

Ein schmaler Grat also zwischen Seriosität und Albernheit. Seit jeher gehört er zum Geschäftsmodell von Rammstein. In „Sehnsucht“ rutscht der „Finger in den Po, Mexiko“ und Lindemann hämmert in die Luft, während er Trübsal bläst. „Zeig dich“ wiederum setzt auf Pseudo-Latein, das Bühnenbild suggeriert Illuminati.



Die Flammenwerfer werden langsam auf Betriebstemperatur gebracht. Lindemann reckt das Mikrofon auch bei „Mein Herz brennt“ immer wieder Richtung Publikum, so als wollte er, wie ein Deutschlehrer, die artig auswendig gelernten Gedichte abfragen. Nur dass die Rammstein-Texte weniger brav sind als Rilke.

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Die rapiden Schnitte sollen wahrscheinlich die Energie der echten Show einfangen. Auf Dauer wirken sie paradoxerweise aber auch etwas ermüdend. Gefühlt jede Sekunde wird man wieder ganz woanders hingebeamt. Krachig laut ist das Spektakel sowieso. Nicht umsonst nennt man das Rammstein-Genre Neue Deutsche Härte.



Ein bisschen fehlt trotzdem das Aroma. Trotz großer Show-Stunts: Zu „Puppe“ umtänzeln Lindemann und sein Bassist Oliver Riedel einen völlig überdimensionierten Kinderwagen. Im Text reißt Lindemann (beziehungsweise sein lyrisches Ich) der Puppe den Kopf ab und beißt ihr, als ob dies nicht genug Gewalt wäre, obendrein den Hals ab. Auf der Bühne wird der Kinderwagen abgefackelt, skrupellos. Die Fans haben Freude an der Psycho-Oper.

Trutzburg oder Wolkenkratzer? Szene aus „Rammstein – Live in Mexico City“ © Paul Harries

Zu „Heirate mich“ stößt Lindemann sein Haupt immer wieder gegen vermeintliches Metall, eiskalt, stur, begleitet von diabolischem Lachen. Kunstblut (hoffentlich) rinnt ihm über die Stirn. Ja, Lindemann quält sich für sein Publikum, er ramponiert und drangsaliert sich.



Das Lied handelt von Leichenschändung, am Ende hackt Lindemann einem Hahn, der den Morgen begrüßt, den Kopf ab. Vegetarisch sind die Rammstein-Lieder also auch nicht. Zwischendurch gibt es gleichwohl Zartfühliges: „Zeit“ sinniert von der conditio humana als sterblichen Wesen. Lindemanns „Augenblick, verweile doch“ gewissermaßen. Seine engsten Jünger halten ihn ja sowieso für den größeren Goethe.

Flake landet in einem riesigen Kochtopf

Bei „Radio“, für Rammstein-Verhältnisse fast schon ein Electro-Popsong, ist das Bild ins Schwarzweiße gefiltert. Der Song, mit Referenzen auf die Band Kraftwerk, handelt von kultureller Zensur, die das lyrische Ich durch den „Weltempfänger“ umgeht: „Jenes Liedgut war verboten / So gefährlich fremde Noten“. Leicht denkt man an die DDR-Vergangenheit der sechs Ostdeutschen.



Fürs Kannibalenlied „Mein Teil“ wiederum hat sich Lindemann in eine Art Schlachtermeisterkluft geworfen. Horrorfreakshow! Einer Voodoo-Puppe, die ihm Gitarrist Paul Landers reicht, gönnt er dann aber in letzter Sekunde doch noch einen Kuss, statt ihr den Kopf abzusäbeln.



Flake hingegen landet in einem riesigen Kochtopf, den Lindemann mit Flammenwerfer (womit sonst) erhitzt. Flake, ein Glück, überlebt das Show-Martyrium und kriecht wieder zu seinen Keyboards auf die Bühne. Zum Antiheiratslied „Du hast“ fliegen Leuchtraketen durch die Arena. Bei der Boxerhymne „Sonne“ erstrahlt das Stadion trefflich gülden.

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„Ausländer“ handelt von Sextourismus. Dramaturgisch konsequent (für Fans wie für Skeptiker und Hater) gefolgt von den Liedern „Du riechst so gut“ und „Pussy“. Die beiden Gitarristen Landers und Kruspe knutschen sich am Ende auf der Bühne, bejubelt von den Mexikanern. Eine antihomophobe Geste, die sie 2019 schon in Moskau vollführten.



Zu „Pussy“ verteilt Lindemann Konfetti-„Sperma“ per Peniskanone. Lindemann hat sich inzwischen seiner Outfit-Ärmel entledigt, seine Oberarmmuskeln zeugen von Disziplin beim Pumpen. „Adieu“ plustert sich auf als finaler Chanson-Gassenhauer. Lindemann grölt, wie schön es mit uns beziehungsweise dem lyrischen Du war.

Nach dem „Nachspann“ geht es doch noch weiter

Zum Piano-Instrumental von „Sonne“ verneigen sich die sechs Ossis schließlich geradezu demütig vor den Mexikanern. Dann fahren sie mit dem Aufzug Richtung Himmel. Oder zumindest zur Spitze des 36 Meter hohen Rammstein-Bühnen-Wolkenkratzers. Danach knallt es so, als hätten sie die Rakete in den Kosmos gestartet.



Doch, Spoiler, es ist ein Bluff! Nach dem „Abspann“ mit seiner geradezu Zen-Yoga-haften Chillout-Mucke, zu der wir einzelne Fans vor dem Stadion zu Gesicht bekommen (sichtlich emotional durchgeschüttelt), sind Lindemann und Kollegen plötzlich wieder zurück auf der Bühne für „Te quiero puta!“, eine Liebeserklärung an eine anonyme „Schlampe“ oder (je nach Übersetzung) „Hure“. Und das auf Spanisch. Man kann sich denken, wie die Mexikaner in der Muttersprache eskalieren.



Rammstein – Live in Mexico City. Konzertfilm, 142 Minuten, ab 4.11. im Kino und ab 20.11. auf Blu-Ray, CD, Vinyl, etc.

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