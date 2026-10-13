Rammstein richten Liederwettstreit aus: Gewinnt „Sonne“ gegen „Te Quiero Puta“?

Till Lindemann und Kollegen wollen es wissen: Welche Live-Version siegt? Aktuell im Ring: der Song, den die Klitschkos nicht wollten, und ein Liebeslied.

Kamen letztlich doch nicht zusammen: Till Lindemann (l.) und die Klitschkos: „Sonne“ steht trotzdem in hoher Gunst bei den Fans und konkurriert aktuell in einer Abstimmung gegen „Te Quiero Puta!“.

Bei Rammstein läuft gerade die Marketingmaschine heiß: Am 4. November kommt ihr Konzertfilm „Rammstein - Live in Mexico City“ weltweit in die Kinos – bevor dieser Mitschnitt der drei mexikanischen Rammstein-Auftritte von Oktober 2022 im Stadion Foro Sol dann am 20. November dieses Jahres in allerlei Editionen auch fürs Home-Entertainment erscheint; von Vinyl über CD bis zu Blu-Ray.



In diesem Zusammenhang haben die Berliner Schockrocker rund um Sänger Till Lindemann ihre Fans per Social Media kürzlich bereits dazu aufgerufen, ihre liebsten Erinnerungen von der Rammstein-Welttournee 2019-2024 zu teilen. Jetzt haben sie sich noch ein anderes Format einfallen lassen, um Fan-Perspektiven einzuholen.

Song gegen Song: Rammstein rufen Wettstreit aus

Rammstein-Liederwettstreit „Song gegen Song - Live Edition“: die offizielle Grafik © Instagram rammsteinofficial

„Song gegen Song“ heißt der frisch ausgerufene Rammstein-Liederwettstreit. Genauer gesagt: „Live Edition“. Till Lindemann und Kollegen wollen es offenbar wissen: Welche Live-Version ihrer Hits kann bei den Fans am meisten punkten?



Hierzu haben sich die Ost-Berliner eine Wettbewerbsstruktur ausgedacht wie man sie von Sport-Turnieren, etwa Fußball-Weltmeisterschaften, kennt. In den vier Viertelfinalen treten gegeneinander diese Rammstein-Lieder an: „Sonne“ versus „Te Quiero Puta!“. „Engel“ versus „Links 2 3 4“.

Rammstein gegen sich selbst: „Mein Teil“ versus „Puppe“

„Deutschland“ versus „Du hast“. Und „Mein Teil“ versus „Puppe“. Votieren lässt sich innerhalb der Story auf dem offiziellen Rammstein-Instagram-Account über die Antwort-Funktion. Je zwei der genannten Lieder treten dann in einer weiteren Runde jeweils in Halbfinalen gegeneinander an - bevor es zum großen Finale kommt und der ultimative Gewinner feststeht.

Zustimmung wird geprüft...

Aktuell im Ring stehen aber erst mal „Sonne“ und „Te Quiero Puta!“. Erstes Viertelfinale. Direkt diese beiden Lieder haben es in sich: Das hymnische „Sonne“ hatten Lindemann und Kollegen eigentlich als Einlaufhymne für die Klitschkos konzipiert. Sogar der Arbeitstitel lautete noch „Klitschko“.

Die Klitschkos wollten lieber soften Pop von Tina Turner

Doch den Brüdern war der Song am Ende wohl doch etwas zu hart geraten: Box-Champion Wladimir Klitschko entschied sich seinerzeit für Tina Turners Radio-Pop-Hit „The Best“ als Einlaufhymne in den Boxring- übrigens eine Coverversion; das Original stammt von Bonnie Tyler.



Obwohl also von den Klitschkos verworfen, hat sich „Sonne“ inzwischen zu Rammsteins größtem Klickhit gemausert: Allein auf Spotify wurde der Song mehr als 890 Millionen Mal abgespielt. Das Lied nähert sich also der Milliardengrenze - die oft als Messlatte für globale Megahits gilt.

Zustimmung wird geprüft...

Mit „Te Quiero Puta!“ hat es allerdings auch eine ganz besondere Bewandtnis innerhalb des Rammstein-Werks: Der neunte Track auf Rammsteins „Rosenrot“-Platte von 2005 zählt zu den wenigen Liedern der Berliner Schockrocker, die nicht auf deutsch verfasst sind.



Doch während etwa die Rammstein-Lieder „Amerika“ und „Pussy“ lediglich englische Passagen enthalten (und „Moskau“ russische), ist „Te Quiero Puta!“ sogar der einzige Original-Rammstein-Song komplett in einer nicht-deutschen-Sprache.

Bei den Mexikanern kam das Lied in Spanisch sehr gut an

Rammsteins „Stripped“ (mit den skandalträchtigen Leni-Riefenstahl-Bildern im zugehörigen Musikvideo) war zwar auch vollends auf Englisch, ist allerdings ein Depeche-Mode-Cover.



Und noch in anderer Hinsicht ragt „Te Quiero Puta!“ heraus. Das Lied (wortwörtlich zu übersetzen mit „Ich liebe dich, Schlampe!“ oder auch „Ich liebe dich, Hure!“) diente Rammstein bei ihren drei Auftritten in Mexiko 2022 als finale Zugabe.



Denn, man kann es sich denken, bei den vielen Mexikanern, ergo Spanisch-Muttersprachlern, im Publikum im Foro Sol, kam Lindemanns spanisches Liebeslied ganz besonders gut an. Ob sich damit final sogar die „Sonne“ besiegen lässt?

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