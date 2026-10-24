Rammsteins „Deutschland“: Wie uns die Schockrocker ihren Skandalsong neu auftischen

So viel Ärger hat Till Lindemanns Band selten wegen eines Lieds bekommen: „Deutschland“ polarisierte schon 2019. Jetzt haben die sechs Ossis den Song neu veröffentlicht.

Jetzt steuern sie auf die Zielgerade zu: Rammstein kommen bald ins Kino, global am 4. November. Dann läuft ihr Konzertfilm „Live in Mexico City“ über so einige Leinwände dieser Welt – bevor zweieinhalb Wochen später, am 20. November, jener Konzertmitschnitt vom Oktober 2022 aus dem Foro-Sol-Stadion auch in diversen Formaten für Heimkino und die Stereoanlage erscheinen wird.



Um die Spannung weiter anzuheizen (und vermutlich auch um zur Schau zu stellen, wie aufwendig das Ganze in Szene gesetzt ist), erscheint jetzt (nach dem Konzert-Opener „Armee der Tristen“ und dem Überhit „Sonne“) schon die dritte Vorab-Single zum Album und somit gewissermaßen auch zum Kinofilm: „Deutschland“. Einer von Rammsteins größten Skandalsongs.

Rammstein unter Antisemitismus-Verdacht

Zustimmung wird geprüft...

Wir erinnern uns: „Rammstein schockt mit KZ-Video“, titelte die Bild-Zeitung 2019. „Historiker, Politiker und jüdische Verbände reagieren empört.“ Zum Hintergrund: In einem damals noch vor dem gesamten Musikvideo zur Studioversion des Songs veröffentlichten Ausschnitt waren vier Personen (darunter auch Sänger Till Lindemann) auf eine Weise in Szene zu sehen, die an KZ-Insassen auf dem Weg zum Galgen gemahnte.



Im Kontext des damaligen mehr als neun Minuten langen Gesamtvideos (samt dunkelhäutiger Germania) und des Liedtextes wurde dann klar: Es geht um eine ambivalente Abrechnung mit Deutschland – gerade, indem auch die dunkelsten Kapitel der Geschichte audiovisuell herbeizitiert und collagiert wurden.

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Live-Film: Opulent, um der Überwältigung willen

„Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben“, singt Till Lindemann nicht umsonst. Blinde Deutschtümelei und Nationalismus klingen anders. Antisemitismus auch. Sensibel war das Ganze trotzdem nicht. Rammstein sind oft das Gegenteil von feinfühlig: provozierend, plakativ und penetrant. Zu Rechten oder gar zu Nazis macht sie das aber mitnichten. Lindemann und Kollegen haben sowohl im Lied „Links 234“ wie auch in Interviews ihre linke Sozialisation beschrieben.



Und wie wirkt das Ganze nun „live in Mexico City“? Opulent, um der Überwältigung willen. Fäuste und Teufelsgrüße richten sich in der Arena Richtung Himmel. Gleißend rot erleuchtet das Stadion. Schlagzeuger Christoph Schneider kredenzt einen seiner Drumsticks fast so wie ein Priester am Altar den Kelch.

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Richard Kruspe und Paul Landers sorgen fürs Gitarrendonnerwetter, während eine Kamera-Drohne noch mal quer übers Stadion fliegt und Oliver Riedel den Bass startklar macht. Nach einer Dreiviertelminute darf dann auch Lindemann aus dem Keller auf die Bühne fahren, totenbleich geschminkt und mit einer „Blutwunde“ versehrt. Fans tragen Masken, so als wollten sie zum Halloween-Ball.



„Du hast viel geweint“, faucht Lindemann, gruftig-edel gekleidet wie ein Höllengeneral, seinem lyrischen Du, Deutschland, entgegen. „Du hast, du hast, du hast, du hast“, begleitet ihn Kruspe, Gitarrist und in Personalunion auch Background-Chor, zwei Tonlagen weiter oben. Christian „Flake“ Lorenz, im Outfit einer Art Disco-Kugel, lässt derweil die Synthesizer funkeln.

Subtiler Geschichtsunterricht ist das nicht gerade

„Deutschland!“, schmettert das Publikum in Mexiko. „Mein Herz in Flammen“, winselt Lindemann. Und während die Meute in der Arena abgeht wie auf einer Party, gibt sich der Sänger mental malträtiert – ob seines schwierigen Vaterland-Verhältnisses.



„Überheblich, überlegen, übernehmen, übergeben“, dichtet Lindemann im Stabreim. „Überraschen, überfallen.“ Dann reckt er den rechten Arm hin zum Publikum, den Takt vorgebend. „Deutschland, Deutschland über allen“, grölen die Mexikaner. Subtiler Geschichtsunterricht ist das mitnichten. Reichsparteitag aber auch nicht. Man müsste schon sehr böswillig oder ignorant sein, um den antifaschistischen Hintersinn dieser Inszenierung zu verkennen.



Keine Frage, Rammstein ist es wie keiner anderen Band dieses Landes gelungen, ihr Teutonentum auf den internationalen Bühnen zu vermarkten, auf schmalem Grat zwischen Bitterernst und grotesker Überzeichnung, manchmal fast bis hin zur Selbstparodie. Ob es „Live in Mexico City“ aber in Gänze (auf 142 Minuten!) gelingt, in Hypnose und Ekstase zu versetzen – das werden wir erst im November wissen.

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