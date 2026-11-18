Der Produzent Braths hat deutschen Rap in Musik für Streicher verwandelt – warum er das selbst nicht Klassik nennen will, verrät er auf der Release-Party. Ein Besuch.

Das Herz des Studio 1111 auf der Potsdamer Straße, in dem die Release-Party von „Braths Sessions“ stattfindet, ist ein niedriger Raum mit offenliegenden Stahlträgern und Betonpfeilern, an dessen Wänden an diesem Dienstagabend eine Projektion aus zerrissenen Fotografien und Notenfragmenten ineinanderfließt. An der Bar aus Edelstahl warten die Gläser in Reih und Glied, neben dem DJ-Pult flackert eine Kerze, und das Publikum, jung, in Lederjacken, Mützen und Rüschenblusen, drängt sich dicht um Tresen und Bühne.

Wer dem Gedränge entkommen will, findet im hinteren Raum eine Sitzbank an einem Fenster, und dort sitzen, eine Weile bevor sie auf die Bühne müssen, Victor und Tariq vom HipHop-Trio RapK, zwei Kreuzberger Ende zwanzig, die sich seit dem Kindergarten kennen und als Jugendliche in den Jugendzentren am Halleschen und am Schlesischen Tor zu rappen begonnen haben. Heute füllen sie die Columbiahalle. „Thomas ist schon lange unser Produzent“, sagt Victor. An den letzten beiden Alben habe er maßgeblich mitgearbeitet. Als die Anfrage kam, an dem Projekt mitzuwirken, seien sie „natürlich sofort am Start“ gewesen.

Wer ist Braths? Der Pariser Geiger hinter der Arte-Serie

Braths, bürgerlich Thomas Horeczko, ist ein in Paris aufgewachsener Geiger, Komponist und Produzent, der seit rund zehn Jahren in Berlin lebt und für Arte und den RBB die Lieder von sieben Acts, von Souly über Kayla Shyx bis Berwyn, für ein siebenköpfiges Ensemble neu gesetzt hat. Sieben Folgen zu je zehn bis zwölf Minuten sind daraus geworden. Gedreht wurde im Cank, einem leerstehenden Kaufhaus an der Karl-Marx-Straße in Neukölln.

Kaufhäuser als Konzertsäle, das scheint immer beliebter zu werden: Souly, mit dessen Folge die Reihe am 8. November begann, rappte schon im vergangenen Jahr unter der Glaskuppel des KaDeWe, als dessen siebte Etage erstmals zur Bühne wurde. Die Folge mit RapK ist seit diesem Dienstag online, die Vorführung am Abend war die Premiere. Drei Lieder haben sie dafür ausgesucht. Fünf hätten zur Wahl gestanden, und dann habe man geschaut, „was so Sinn macht“, sagt Victor.

Gedreht wurden die „Braths Sessions“ im Cank, einem leer stehenden Kaufhaus an der Karl-Marx-Straße in Neukölln. © Roberto Brundo

„Wasser in meinem Drink“ und „Petit Frère“: Diese Songs spielen RapK

Sinn ergab „Wasser in meinem Drink“, ein Song vom Album „Champions“ aus dem Jahr 2023. Für ihre Tour hatten sie das Stück schon einmal in klassische Noten übertragen lassen. Es sei ein Lied über Vertrauen, sagt Victor. Es beginne an der Bar, bei einem präparierten Getränk, und führe von dort zu der großen Frage, wem man im Leben trauen kann. In ihrem Freundeskreis, sagt er, gebe es ein sehr starkes Vertrauen, und eine Zeile des Songs halte genau das fest: „Ich hab noch nie einen Bro verloren. Die meisten können das nicht behaupten.“

Die eigenen Lieder nun mit dem Orchester zu hören bringe „eine ganz andere Emotionalität auf einmal“, sagt Victor, mit einem Orchester zu spielen, sei „ein Riesengeschenk“, sie hätten das vorher noch nie gemacht. Trotzdem habe der der Song immer noch „sehr unsere Handschrift“, so Tariq. „Wir erzählen von unserem Leben, von unseren Umständen. Durch das klassische Medium ist es für andere vielleicht zugänglicher. Sie bekommen einen Einblick in eine Welt, den sie sonst nicht kriegen“, sagt Tariq. „HipHop wird sich immer verändern.“

Galerie, Club und an diesem Abend Konzertsaal: Das Studio 1111 an der Potsdamer Straße, an den Wänden Projektionen aus Fotos und Notenfragmenten. © Ronja Ackermann

Das Lied „Petit Frère“, im Mai 2022 erschienen und inzwischen mehr als 14 Millionen Mal auf Spotify abgespielt, hat es ebenfalls in die Auswahl geschafft. Es ist nicht das einzige Lied von RapK, in dem ein Bezug zu Frankreich auftaucht. Woher das kommt? „Das ist in meiner Lingo“, sagt Victor, der französische Wurzeln hat, und zuckt mit den Schultern. „Deswegen kommt es dann halt beim Kunstmachen mit raus.“

Und wie halten es zwei Kreuzberger Rapper selbst mit der Klassik? Mit sympathischer Ehrlichkeit. Auf dem Laufenden seien sie da nicht, aber ein paar Alben hören sie gern, Solo Piano von Chilly Gonzales etwa.

Die Vorführung im Studio 1111 geht unter die Haut

Gegen 21 Uhr tritt Braths im schwarzen Pullover mit weißem Kragen ins Licht, eine Geige unter dem Kinn, jenes Instrument, das er, wie er sagt, seit 24 Jahren spielt. Es genügen wenige Züge über die Seiten, bis sich die Aufmerksamkeit des Raumes vom Tresen zur Bühne verlagert hat; in der ersten Reihe hält sich ein Paar umfangen.

Als Victor und Tariq mit aif die Bühne treten, erster in schwarzer, zweiter in roter Lederjacke, setzt der Rap ein, ohne dabei die Geige zu verdrängen. Es entsteht eine Gleichzeitigkeit, in der zwei Musikrichtungen ineinander verfließen.

Victor (schwarze Lederjacke) und Tariq (rote Lederjacke) von RapK mit Braths an der Geige bei der Release-Party an der Potsdamer Straße. © Ronja Ackermann

Was die zwei Kreuzberger zuvor auf der Bank über Emotionalität und Handschrift gesagt haben, ist jetzt zu hören. Nach rund 15 Minuten verklingt der letzte Ton, das Licht bleibt aus. Wo eben noch zerrissene Porträts und Notenschnipsel über den Beton wanderten, legt sich nun ein einziges Bild um den Raum: alle sieben Folgen der „Braths Sessions“, eine nach der anderen, von Souly bis Berwyn. Gut eine Stunde läuft der Film. Die Wände des Studio 1111 sind vom Boden bis zur Decke Projektionsfläche, und so begegnet das Publikum Victor, Tariq und Braths ein zweites Mal an diesem Abend, diesmal überlebensgroß, und mit ihnen den sechs anderen Acts in den leeren Hallen des Neuköllner Kaufhauses

„Keine klassische Musik“: Wie Braths Rap für Streicher arrangiert

Klassische Musik sei das nicht wirklich, hat Braths zuvor im Gespräch mit der Berliner Zeitung gesagt, allenfalls eine Bewegung in ihre Richtung. Er löse die tragenden Elemente eines Songs heraus, arrangiere sie neu, ergänze eigene Melodien und Dynamiken – verändern dürfe er das Original indes nicht allzu sehr.

Ursprünglich wollte er sein Debütalbum „Ephemeral Memory“ remixen, mit Trap-Beats. Dann drehte er den Gedanken um: Statt klassische Samples in Rap zu verwandeln, verwandelt er Rap in Musik für Streicher. Und das ist ihm gelungen. Die Streicher glätten nichts, sie lassen das Raue, das Lakonische dieser Lieder unangetastet.

Die Partituren dafür schrieb er selbst, für die Aufnahmen stand ihm ein siebenköpfiges Ensemble zur Seite. Geprobt wurde mit jedem Künstler an einem einzigen Tag. Es sei eine wachsende Zahl von Hörern der digitalen Instrumente überdrüssig, sagt er. Für die erste Staffel habe er vor allem musikalische Weggefährten gefragt, eine Art Friends-and-Family-Ausgabe. Diese Vertrautheit spürt man nicht nur an diesem Abend, man hört sie auch in jeder einzelnen Folge.

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