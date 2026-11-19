Am 27. November erscheint Sidos neues Album „Frieden“. Ein gemeinsamer Song mit Xavier Naidoo sollte das Herzstück werden. Nun hat der Berliner Rapper ihn gestrichen.

Ausgerechnet auf einem Album namens „Frieden“ sorgt ein fehlender Song für Diskussionen. Am 27. November veröffentlicht der Berliner Rapper Sido sein zehntes Studioalbum. Ursprünglich sollte darauf auch ein gemeinsames Stück mit Xavier Naidoo erscheinen.



Doch auf der inzwischen veröffentlichten Trackliste fehlt nicht nur der umstrittene Sänger, sondern auch der angekündigte Titelsong „Frieden“. Jetzt hat Sido erstmals ausführlicher erklärt, warum er sich gegen die Veröffentlichung entschieden hat.

„Das würde mein Album klein machen“

Im Podcast „Once Upodcast Time“ von Comedian Teddy Teclebrhan sagte der 45-jährige Rapper, dass er die Zusammenarbeit nicht wegen mangelnder musikalischer Qualität gestrichen habe. Im Gegenteil: „Der Song ist super.“ Allerdings habe er befürchtet, dass die öffentliche Debatte über Naidoo die gesamte Veröffentlichung überschatten könnte.



Sein Album sei zu gut geworden und behandle zu viele wichtige Themen, als dass am Ende ausschließlich über die Zusammenarbeit gesprochen werde solle, so Sido: „Das würde mein Album kleinmachen“, erklärte Sido. Noch im März hatte der Rapper von dem gemeinsamen Stück geschwärmt. Besonders stolz sei er darauf, mit Naidoo und seinem Großcousin Menowin Fröhlich den Titelsong aufgenommen zu haben.



Dass eine Zusammenarbeit mit Naidoo kontrovers diskutiert werden könnte, habe er damals nicht bedacht, so Sido. Er mache schließlich Musik und denke nicht im Voraus darüber nach, welcher Künstler gerade welchen Shitstorm auslöse.

Naidoo hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit verschwörungsideologischen und antisemitischen Äußerungen für Empörung gesorgt. 2022 entschuldigte er sich öffentlich für frühere Aussagen. Sido wiederum betont, dass er dem Sänger seine Entscheidung persönlich erklärt habe und dieser sie akzeptiert habe.



Eine ausdrückliche politische Distanzierung ist das nicht. Vielmehr scheint der Rapper verhindern zu wollen, dass die Kontroverse sein eigenes Werk überlagert. Dabei markiert „Frieden“ einen weiteren Wendepunkt in Sidos Karriere.

„Frieden“ ist trotzdem prominent besetzt

Vier Jahre nach seinem autobiografischen Album „Paul“, auf dem er unter anderem seine persönlichen Krisen verarbeitete, richtet sich der Musiker erneut auf sein eigenes Leben und seine Vergangenheit. Auch optisch greift er dafür auf ein vertrautes Symbol zurück: die Totenkopfmaske, mit der er Anfang der 2000er-Jahre bei Aggro Berlin berühmt wurde. Diesmal ist sie allerdings durchsichtig.



Musikalisch versammelt das Album zahlreiche prominente Gäste. Auf den insgesamt 15 Stücken sind unter anderem Fler, Shindy, Gzuz, Kontra K und Marteria vertreten. Dazu kommen Popstars wie Sarah Connor, Nico Santos und Montez. Mit Fler, seinem früheren Weggefährten aus Aggro-Berlin-Zeiten, hat Sido den Song „Propaganda“ aufgenommen. Menowin Fröhlich ist trotz des gestrichenen Titelsongs weiterhin auf dem Album zu hören, nun auf dem Stück „Genug“.



Im kommenden Jahr bringt Sido die neue Musik auf die Bühne. Seine „Frieden“-Tour führt ihn im Herbst 2027 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In Berlin tritt er am 24. September in der Max-Schmeling-Halle auf. Eine Zusatzshow ist für den 8. Oktober angekündigt.

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