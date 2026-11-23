Ratten gelten als extrem misstrauisch. Mit einem Trick aus dem Onlineshop lassen sie sich trotzdem anlocken. (Symbolbild)

„Leider ausverkauft“, und schon wirkt das Modell daneben viel besser. Auf diesen Trick fällt fast jeder herein, der online einkauft. Forscher aus Australien haben jetzt gezeigt: Ratten auch.



Ihr Lockmittel war eine Erdnussbutter-Kugel, an die kein Tier herankam. Die Studie ist im Fachblatt „Journal of Applied Ecology“ erschienen und kommt für Deutschland zur rechten Zeit. Seit Ende Oktober dürfen Privatleute kein klassisches Rattengift mehr auslegen.

Erdnussbutter im Kakaostreuer: So lief das Experiment

Biologen der University of Sydney um Jenna Bytheway und Peter Banks legten an 226 Stellen im Buschland am Stadtrand fünf Meter lange Röhren aus. Zwei Jahre lang filmten Infrarotkameras die wild lebenden Hausratten.



In den Röhren lag Weißbrot, Marmeladenbrot oder nichts. Vor der Hälfte stand ein Kakaostreuer aus Stahl mit Gitterdeckel, darin Erdnussbutter mit Haferflocken. Riechen konnten die Ratten die Leckerei, fressen nie.

Plus 83 Prozent: Plötzlich wird Weißbrot interessant

Stand der Streuer vor der Röhre, liefen die Ratten 83 Prozent häufiger in Tunnel mit bloßem Weißbrot. Leere Röhren blieben unbeliebt, mit oder ohne Erdnussbutter vor der Tür.



Der entscheidende Kontrollversuch: Stand derselbe Streuer im Tunnel, brachte er nichts. Auch mehr Ratten in der Umgebung erklärten den Effekt nicht, schreiben Banks und Bytheway bei The Conversation. Es lag nicht am Futter, sondern an der Inszenierung.

Warum Ratten so selten in die Falle gehen

Ratten meiden alles Neue, Fachleute nennen das Neophobie. Ratten, die arglos in Fallen liefen, haben über Generationen seltener Nachwuchs bekommen. Übrig sind die Vorsichtigen.



„Es gibt rund 4000 Patente, um Ratten zu fangen, weil wir das schon ewig versuchen“, sagte Banks dem australischen Sender ABC.

Der Weinkarten-Trick wirkt auch bei Tieren

Verhaltensökonomen nennen das Prinzip Phantom-Köder-Effekt. Restaurants setzen sündhaft teure Weine auf die Karte, die kaum jemand bestellt. Daneben wirkt der Rest wie ein Schnäppchen.



„Ausverkaufte Sachen auf Websites sollen uns dazu bringen, das Erreichbare höher zu schätzen, auch wenn es schlechter ist“, erklärte Banks dem Sender. Er vermutet, dass Menschen sogar noch leichter zu lenken sind. Hinter uns steht schließlich eine ganze Marketing-Branche.

Rattengift verboten: Was der Trick für Fallen bedeutet

Seit dem 23. Oktober 2026 sind Giftköder mit Blutgerinnungshemmern für Privatleute tabu, auch aus alten Packungen. Das Umweltbundesamt setzt auf Fallen, Klebefallen lehnt es ab.



Den Streuer-Trick könne man leicht zu Hause nachbauen, sagen die Forscher. Der Ökologe Rob Davis von der Edith Cowan University sieht darin eine Chance, weniger Gift einzusetzen, das auch andere Wildtiere vergiftet.

Bevor Sie den Trick nachbauen Getestet wurden Beobachtungstunnel, keine Schlag- oder Lebendfallen.

In Deutschland lebt fast überall die Wanderratte, nicht die Hausratte aus der Studie. Ob sie genauso reagiert, ist offen.

Der Streuer gehört vor die Falle. Im Inneren wirkte er im Versuch nicht.

Im Mietshaus ist bei Befall der Vermieter zuständig.

Die Ratte ist damit das erste Wildtier, bei dem der Phantom-Köder-Effekt im Freiland nachgewiesen wurde. Wer sich beim nächsten „Nur noch 1 verfügbar“ ertappt, weiß jetzt, in welcher Gesellschaft er ist.