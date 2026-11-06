Raus aus der PKV: So kommen Sie 2027 in die gesetzliche Krankenversicherung

Für privat versicherte Angestellte gilt 2027 eine eigene Gehaltsgrenze. Wer darunter liegt, kann zurück in die Kasse – unter einer Bedingung.

Für viele Privatversicherte endet das Jahr mit einem unangenehmen Brief. Nach einer Übersicht des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV) steigen die Beiträge zum 1. Januar 2027 für rund 53 Prozent der Versicherten. Im Durchschnitt werden sie voraussichtlich um 13,4 Prozent angehoben. Für Beihilfetarife der Beamten erwartet der Verband durchschnittlich 11,4 Prozent mehr an Beiträgen, bei allen übrigen Versicherten 15,3 Prozent. Bereits 2026 hatte es rund 60 Prozent der Versicherten mit durchschnittlich 13 Prozent getroffen.



Wer deshalb zurück in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) möchte, stößt auf hohe Hürden. Der Gesetzgeber will verhindern, dass Versicherte in jungen Jahren günstige Privattarife nutzen und im Alter, wenn die Kosten steigen, in die Solidargemeinschaft zurückkehren. Ein Wechsel ist dennoch möglich. Allerdings müssen zwei Bedingungen erfüllt sein.

Bedingung eins: angestellt und unter der Gehaltsgrenze

Angestellte werden automatisch Mitglied einer gesetzlichen Kasse, wenn ihr regelmäßiges Jahresbruttogehalt die Versicherungspflichtgrenze nicht übersteigt. Diese Grenze steigt 2027 kräftig: Laut der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung, die das Bundeskabinett am 7. Oktober beschlossen hat, liegt sie bei 84.150 Euro, nach 77.400 Euro in diesem Jahr. Darin enthalten ist eine Sonderanhebung um 3600 Euro aus dem Gesetz zur Stabilisierung der GKV-Beitragssätze. Der Bundesrat muss noch zustimmen.



Für Wechselwillige entscheidend ist ein Detail: Wer am 31. Dezember 2026 als Angestellter wegen seines Gehalts privat versichert ist, genießt Bestandsschutz. Für diese Gruppe gilt laut Verordnung eine eigene, niedrigere Grenze von 80.550 Euro. Wer 2027 also zwischen 80.550 und 84.150 Euro verdient und bereits privat versichert ist, bleibt privat. Wer zurückwill, muss darunter liegen.



Für Angestellte, die schon vor 2003 privat versichert waren, gilt eine noch niedrigere Grenze von 72.900 Euro. Teilzeitkräfte, Selbstständige und Beamte in der PKV haben dagegen keinen Bestandsschutz, wie der PKV-Verband auf seinem Verbraucherportal erläutert. Nehmen sie 2027 eine Vollzeitstelle an, gilt für sie die volle Grenze von 84.150 Euro.

So gelingt der Wechsel

Ab dem 55. Geburtstag ist der Rückweg weitgehend versperrt. Nach Paragraf 6 Absatz 3a des Fünften Sozialgesetzbuchs bleibt versicherungsfrei, wer in den fünf Jahren zuvor nicht gesetzlich versichert war und mindestens die Hälfte dieser Zeit versicherungsfrei, befreit oder hauptberuflich selbstständig war. Dann hilft auch ein niedrigeres Gehalt nicht mehr.



Maßgeblich ist das voraussichtliche Jahresbrutto einschließlich regelmäßiger Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld. Wer knapp über der Grenze liegt, kann zum Beispiel die Arbeitszeit reduzieren oder auf eine schlechter bezahlte Stelle wechseln. Die Kasse beurteilt das Einkommen vorausschauend für die kommenden zwölf Monate.



Dann wählen Versicherte eine Krankenkasse. Eine Gesundheitsprüfung gibt es nicht, die Kasse muss die jeweilige Person aufnehmen. Den Rest erledigt der Arbeitgeber mit seiner Meldung. Wichtig ist: Wer durch die jährliche Anhebung der Grenze versicherungspflichtig wird, könnte sich auf Antrag befreien lassen und privat bleiben. Wer zurückwill, stellt diesen Antrag nicht.



Erst danach folgt die Kündigung der privaten Police. Nach Paragraf 205 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes ist das bis zu drei Monate nach Beginn der Versicherungspflicht rückwirkend möglich, mit dem Nachweis der Kasse. Wer vorher kündigt, riskiert eine Lücke. Zu bedenken: Die angesparten Alterungsrückstellungen bleiben beim Versicherer. Wer sich die Rückkehr offenhalten will, kann eine Anwartschaft vereinbaren.

Es gibt weitere Wege aus der PKV. Wer Arbeitslosengeld I bezieht, wird ebenfalls versicherungspflichtig. Nicht erwerbstätige Ehe- oder Lebenspartner können in die beitragsfreie Familienversicherung eines gesetzlich versicherten Partners, wenn ihr eigenes Einkommen 2027 höchstens 590 Euro im Monat beträgt. Ohne nennenswertes Einkommen sind es 633 Euro. Selbstständige müssen ihre Tätigkeit als Hauptberuf aufgeben und eine versicherungspflichtige Stelle antreten.

Wer nicht wechseln kann: Tarifwechsel prüfen

Für über 55-Jährige, Beamte und Gutverdiener bleibt ein Wechsel innerhalb der PKV. Nach Paragraf 204 des Versicherungsvertragsgesetzes haben Privatversicherte Anspruch darauf, beim eigenen Versicherer in einen Tarif mit gleichartigem Schutz zu wechseln. Dies geschieht ohne Verlust der Alterungsrückstellungen.



Höhere Selbstbehalte oder abgespeckte Leistungen senken den Beitrag ebenfalls. Zudem gilt bei jeder Erhöhung ein Sonderkündigungsrecht von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung. Ein Anbieterwechsel lohnt sich für Ältere aber selten, weil die Rückstellungen dann größtenteils verloren gehen.

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