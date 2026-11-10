Polizisten durchsuchten am Montag neun Wohnungen und ein Vereinsheim der Hells Angels in Berlin und Brandenburg. Hunderte Beamte waren im Einsatz.

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Bei der Razzia waren 300 Polizisten im Einsatz.

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Am Montagabend hat die Polizei eine große Razzia gegen die organisierte Kriminalität, Besitzer illegaler Schusswaffen und auch die Rockerbande Hells Angels durchgeführt. Rund 300 Polizisten hatten am Montagabend neun Wohnungen von Verdächtigen sowie ein Vereinsheim der Hells Angels im Stadtteil Biesdorf im Osten Berlins durchsucht. Eines der Objekte befand sich in Brandenburg.

Im Einsatz waren auch SEKs des LKA und die Spezialeinheit der Bundespolizei GSG 9. Sie werden immer hinzugezogen, wenn Verdächtige als bewaffnet und möglicherweise gefährlich gelten. Der Einsatz lief unter Führung der Sondereinheit „Ferrum“ des Berliner Landeskriminalamtes (LKA), die seit fast genau einem Jahr mit großem Personalaufwand gegen gewalttätige Gruppen aus der organisierten Kriminalität und Besitzer von Schusswaffen in Berlin vorgeht.

Schusswaffen und Erpressungen

„Es dreht sich alles hier um Schusswaffenkriminalität“, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Zwischen den Rockern und kriminellen Gruppierungen gebe es auch Schnittmengen, hieß es.

Die Sondereinheit „Ferrum“ (lateinisch für „Eisen») hatte am 13. November 2025 mit ihrer Arbeit begonnen. Angesichts der weiter hohen Schusswaffengewalt in der Hauptstadt wird sie weiterhin als wichtig erachtet. Etwa 110 Polizisten und Polizistinnen gehören der Einheit laut Polizei an.

Zustimmung wird geprüft...

Seit Gründung von „Ferrum“ wurden nach Polizeiangaben mehr als 720 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Davon hätten 483 Verfahren direkte oder indirekte Bezüge zu Ermittlungsverfahren im Phänomenbereich der Schusswaffenkriminalität.

Die Ermittlungen richten sich laut Polizei oft gegen kriminelle Banden, die türkischstämmige Ladeninhaber und Restaurantbetreiber in Berlin erpressen und mit Gewalt unter Druck setzen. (mit dpa)

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