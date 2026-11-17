In Tiergarten durchsuchen Beamte die Wohnung eines Mannes. Dabei soll es sich laut einem Bericht um den Sohn des Aktivisten Ibrahim Ibrahim handeln.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

In Tiergarten ist die Berliner Polizei im Rahmen einer Razzia im Einsatz. Gegenüber dieser Redaktion bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft den Einsatz in der Derfflingerstraße. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen einen 38-Jährigen wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.



Der Bild-Zeitung zufolge handelt es sich bei dem durchsuchten Objekt um die Wohnung des Sohnes des palästinensischen Aktivisten Ibrahim Ibrahim. Ibrahim ist seit Jahren als Aktivist der Volksfront für die Befreiung Palästinas, kurz PFLP, tätig. Der Berliner Verfassungsschutz weist in seinem jüngsten Bericht darauf hin, dass sowohl die Europäische Union als auch die USA die PFLP als terroristische Organisation einstufen.

Die Durchsuchung findet nicht vor dem Hintergrund des Verbots des als Hisbollah-nah geltenden Verein El-Irschad von Dienstag statt, so der Sprecher. Seit dem frühen Dienstagmorgen durchsucht die Polizei berlinweit insgesamt 28 Objekte – Vereins- und Geschäftsräume ebenso wie Wohnungen von Mitgliedern. Das Verbot trifft dabei nicht nur den Hauptverein, sondern auch drei angeschlossene Organisationen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema