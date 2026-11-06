RBB-Affäre vor Prozessbeginn: Ermittlungen gegen Schlesingers Ehemann eingestellt

Wenige Tage vor dem Prozess gegen Patricia Schlesinger wird ein Detail aus den Ermittlungen bekannt: Das Verfahren gegen ihren Ehemann ist beendet.

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Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat das Ermittlungsverfahren wegen Untreue gegen Gerhard Spörl, den Ehemann der früheren Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) Patricia Schlesinger, gegen eine Geldauflage eingestellt. Das Verfahren sei mit Zustimmung des zuständigen Gerichts bereits im April endgültig beendet worden, teilte ein Sprecher der Behörde dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Freitag auf Anfrage mit. Damit bestätigte er einen Bericht des Onlineportals Business Insider.

Die Einstellung erfolgte nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft gemäß Paragraf 153a Absatz 1 Nummer 2 der Strafprozessordnung. Nach dieser Vorschrift kann vorläufig von einer Anklage abgesehen werden, wenn der Beschuldigte eine Geldzahlung an eine gemeinnützige Einrichtung oder die Staatskasse leistet und die Schwere der Schuld dem nicht entgegensteht.

Prozess gegen Schlesinger beginnt am Dienstag

Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte 2022 Ermittlungen gegen Schlesinger, ihren Ehemann Spörl sowie den damaligen RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme eingeleitet.

Der Strafprozess gegen Schlesinger und weitere frühere RBB-Führungskräfte, darunter auch Wolf, soll am Dienstag beginnen. Den Angeschuldigten wird vorgeworfen, zwischen Januar 2018 und Juli 2022 in unterschiedlicher Beteiligung das Vermögen des RBB geschädigt zu haben. Sie bestreiten die Vorwürfe.

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