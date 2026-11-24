Japan ist mit knapp 15 Prozent des Etats der größte Geldgeber des IStGH. Die Mittel sollen dem Gericht in Den Haag helfen, seinen Betrieb und die Gehaltszahlungen sicherzustellen.

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Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag verfolgt Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.

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Japan wird seinen gesamten Beitrag für 2027 an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) noch vor Ende dieses Jahres überweisen. Ministerpräsidentin Sanae Takaichi informierte Gerichtspräsidentin Tomoko Akane am Dienstag bei einem Treffen in Tokio über die Entscheidung.



Damit reagiert Japan auf die Bitte des Gerichtshofs, der aufgrund der US-Sanktionen früher als üblich über die Mittel verfügen möchte.

Japan ist größter Geldgeber des Strafgerichtshofs

Japan ist der größte Beitragszahler des IStGH und übernimmt knapp 15 Prozent seines Haushalts. Im Jahr 2026 belief sich der japanische Beitrag nach Angaben des Außenministeriums auf rund 4,6 Milliarden Yen, umgerechnet etwa 28,8 Millionen US-Dollar. Auf Japan folgen Deutschland, Frankreich und Großbritannien als größte Geldgeber.

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Normalerweise wird der japanische Jahresbeitrag erst im April oder später gezahlt. Die ebenfalls aus Japan stammende Gerichtspräsidentin Akane hatte die Regierung um eine frühere Überweisung gebeten. Nach dem Treffen dankte sie Takaichi für die Zusage. Das Geld werde benötigt, um den Betrieb des Gerichtshofs aufrechtzuerhalten und die Gehälter seiner Beschäftigten zu zahlen, sagte Akane laut der Nachrichtenagentur AP.

US-Sanktionen gegen den Gerichtshof

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump verhängte am 9. Oktober Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof als Institution. Zuvor hatte Washington bereits Akane und weitere Vertreter des Gerichts mit Strafmaßnahmen belegt.



Hintergrund sind Ermittlungen gegen die USA und deren Verbündete, darunter Israel. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters drängt Washington zudem Mitgliedstaaten, den IStGH zu verlassen.

Ein zentraler Streitpunkt sind die Haftbefehle, die der Strafgerichtshof im November 2024 gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den damaligen Verteidigungsminister Joav Galant wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen erließ. Israel weist die Vorwürfe zurück.



Washington kritisierte zudem inzwischen eingestellte Ermittlungen gegen US-Soldaten wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Afghanistan.

Banken und Softwareanbieter könnten betroffen sein

Die Sanktionen könnten auch Banken, Versicherungen und Softwareunternehmen treffen, die für den Strafgerichtshof arbeiten. Laut Reuters hatte das Gericht vorsorglich Microsoft-Produkte durch frei verfügbare Software ersetzt und neue Verträge für Bankdienstleistungen und Krankenversicherungen geschlossen.



Der Kanzler des Gerichtshofs, Osvaldo Zavala Giler, forderte die EU Anfang Oktober auf, Schutzmaßnahmen für betroffene europäische Unternehmen vorzubereiten.

Das US-Finanzministerium erteilte zugleich eine befristete Ausnahmegenehmigung. Bis zum 7. April 2027 bleiben unter anderem Mitgliedsbeiträge der Vertragsstaaten, Gehaltszahlungen, Krankenversicherungskosten sowie Mieten und andere laufende Betriebsausgaben möglich. Für diese Zahlungen dürfen auch gesperrte Konten des Gerichtshofs genutzt werden.

Nach Einschätzung von Analysten, die Reuters zitiert, könnten weitere große Beitragszahler dem japanischen Beispiel folgen und so die Finanzreserven des Gerichts erhöhen.

Japan kritisiert Vorgehen der USA

Bereits am 9. Oktober hatte die japanische Regierung die US-Sanktionen kritisiert. Die Maßnahmen seien mit Japans Eintreten für das internationale Recht unvereinbar, erklärte das Außenministerium.

Auch die Bundesregierung verurteilte im Oktober die verschärften Sanktionen. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sprach von einem „finsteren Tag für das internationale Recht“ und warf Washington vor, die internationale Rechtsordnung zu untergraben.

Der 2002 gegründete Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag verfolgt Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, wenn Staaten selbst nicht willens oder in der Lage sind, diese strafrechtlich zu verfolgen. Die USA sind dem Gerichtshof nicht beigetreten.

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