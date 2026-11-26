Bis 2033 muss der erste Starmind-Satellit laufen, bis 2040 die volle Flotte. Astronomen sind bestürzt. Für höhere Bahnen fehlt noch ein Schrottplan.

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Die Mega-Rakete „Starship“ von SpaceX wird in Starbase in Boca Chica, Texas, für einen Testflug vorbereitet. Nun soll das Projekt Starmind starten.

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Die US-Behörde FCC hat SpaceX den Weg für Rechenzentren im Erdorbit freigemacht. Laut dem Beschluss des FCC Space Bureau vom 25. November 2026 darf Elon Musks Raumfahrtkonzern für sein Projekt Starmind maximal eine Million Satelliten stationieren. Einige Punkte genehmigt die Behörde allerdings nur unter Auflagen.

Derzeit umkreisen rund 17.000 Satelliten die Erde, mehr als 11.000 davon gehören zu Starlink. Die Million ist jedoch eine Obergrenze. Eine gebaute oder finanzierte Flotte gibt es nicht, wie die Nachrichtenagentur Reuters betont.

Erster Starmind-Satellit bis 2033, volle Flotte bis 2040

Bis zum 25. November 2033 muss ein erster Satellit in Betrieb sein, bis 2035 müssen es 100.000 sein, bis 2038 dann 500.000. Die komplette Konstellation verlangt die FCC bis 2040, wie das Branchenmedium Via Satellite aufschlüsselt. Die Lizenz gilt 15 Jahre ab dem ersten zertifizierten Satelliten.

Kreisen sollen die Module in sechs Höhenbereichen zwischen 500 und 1002 Kilometern. Daten tauschen sie optisch untereinander aus und leiten sie über Starlink zur Erde. Funk im Ka-Band erlaubt die FCC vor allem als Reserve, um die Satelliten im Notfall zu steuern.

75 Meter Spannweite und Nvidia-Chips an Bord

Ein Satellit vom Typ AI1 soll entfaltet 75 Meter breit und 30 Meter hoch sein, so die technische Projektseite von SpaceX. Geplant ist eine Rechenlast von 175 Kilowatt im Mittel und 250 Kilowatt in der Spitze. Etwa 30 Meter lange Radiatoren mit 160 Quadratmetern Fläche sollen die Wärme loswerden.

Im August hat Nvidia in einer Pressemitteilung bestätigt: Die erste Starmind-Generation soll auf einem für das All umgebauten Vera-Rubin-NVL72-System beruhen. Für spätere Generationen gibt es keine solche Zusage. Tausende Satelliten will SpaceX frühestens ab Ende 2027 fertigen.

Strahlung, Schrott, Abwärme: Wo Starmind an Grenzen stoßen könnte

Der Reiz liegt in der Sonne: Auf einer geeigneten sonnensynchronen Bahn erzeugen Solarzellen nach Google-Berechnungen bis zu achtmal mehr Strom als am Boden. Musk hat xAI im Februar mit SpaceX verschmolzen. Er argumentiert, der Energiehunger der KI lasse sich auf der Erde nicht ohne Lasten für Mensch und Umwelt stillen.

Zugleich muss die Technik Strahlung, extremen Temperaturen, Weltraumschrott und Mikrometeoriten trotzen. Im Bericht der Nachrichtenagentur AP zweifeln Wissenschaftler etwa an der Kühlung. Im Vakuum fehlt Luft, die Wärme abtransportiert, also müssen Radiatoren sie abstrahlen. Über die Machbarkeit hat die FCC laut Ars Technica nicht entschieden.

Astronomen der AAS fürchten gut sichtbare Rechenmodule

Bestürzt äußert sich die American Astronomical Society in ihrer Stellungnahme. Die Fachgesellschaft befürchtet deutlich sichtbare Satelliten, Störungen im optischen, infraroten und im Funkbereich sowie Kollisionen. Sie kritisiert außerdem, dass die Lizenz keine verbindliche Abstimmung mit astronomischen Einrichtungen vorschreibt.

Die FCC hat die Einwände der AAS, von Amazon Leo und Viasat abgewiesen und auf eine umfassende Umweltprüfung verzichtet. Auch die Secure World Foundation setzte sich nicht durch. Sie wollte zunächst nur eine kleine Testflotte zulassen.

Oberhalb von 600 Kilometern fehlt noch ein Entsorgungsplan

Bevor SpaceX Satelliten über 600 Kilometern Höhe aussetzt, muss der Konzern ein endgültiges Konzept gegen Weltraumschrott vorlegen. Ausgediente Module auf Friedhofs- oder Sonnenumlaufbahnen zu schieben, hat die Behörde noch nicht erlaubt.

FCC-Chef Brendan Carr findet, SpaceX und die vielen Konkurrenten würden mit orbitalen Rechenzentren „den Anforderungen der Zeit gerecht“. Musk bedankte sich auf X: „Das wird ein großer Gewinn für Amerika und die Welt sein.“ Wie viele Satelliten tatsächlich fliegen werden, ist offen.

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