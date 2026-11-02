Zum Tod von Regina Ziegler: Die Meerjungfrau im Haifischbecken

Sie produzierte mehr als 500 Filme und sagte Dieter Wedel ab. Regina Ziegler setzte sich in der Männerbranche durch, weil sie mehr leisten musste. Jetzt ist sie gestorben.

Ein Fensterbrett voller Trophäen. Ein Ölgemälde, das sie mit Fassbinder und ihrem Mann Wolf Gremm zeigt. Dann stürmte sie herein: elegant, in Rottönen, mit einem Lächeln, das man in ihrem Beruf immer abrufbar haben muss. So empfing Regina Ziegler im Mai 2016 die Berliner Zeitung, kurz bevor sie die Lola für ihr Lebenswerk bekam. Ob so ein Preis nicht nach Abschied klinge? Sie winkte ab. „Es gibt noch viel zu tun.“