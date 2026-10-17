Die Deutsche Bahn baut die Strecke für einen späteren Halbstundentakt aus. Reisende müssen mit Ersatzbussen, Umleitungen und längeren Fahrzeiten rechnen.

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Auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Cottbus müssen Reisende an diesem Wochenende mit Ausfällen und längeren Fahrzeiten rechnen. Zwischen Cottbus und Lübbenau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist der Zugverkehr seit Samstag, 4 Uhr, teilweise unterbrochen.



Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn die Regionalexpresslinien RE2, RE7 und RE20. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis Montag, 00.30 Uhr.

Grund sind vorbereitende Arbeiten für den zweigleisigen Ausbau der Strecke. Die Linie RE2 ist demnach nur am Sonntag betroffen. Mehrere Züge fallen zwischen Brand im Landkreis Dahme-Spreewald, Lübbenau und Cottbus aus. Ersatzbusse fahren zwischen Brand und Lübbenau sowie zwischen Lübbenau und Cottbus.

Ersatzverkehr auch für RE7 und RE20

Bei den Linien RE7 und RE20 gibt es laut Deutscher Bahn an beiden Tagen Änderungen. Auf dem RE7 fallen zwischen Lübbenau und Calau mehrere Züge aus, auch hier richtet die Bahn einen Ersatzverkehr ein. Einzelne RE20-Züge werden über Calau und Blankenfelde im Landkreis Teltow-Fläming umgeleitet.

Reisende sollten auf die abweichenden Abfahrts- und Ankunftszeiten des Ersatzverkehrs achten, teilte die Bahn mit. Die Haltestellen der Busse lägen zudem nicht immer direkt an den Bahnhöfen. Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen könnten nur eingeschränkt mitgenommen werden, Fahrräder hätten dabei Nachrang.

Vorbereitung für Halbstundentakt

Hintergrund der Arbeiten ist der zweigleisige Ausbau des 29 Kilometer langen Abschnitts der Görlitzer Bahn. Nach Angaben des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg sollen so die Voraussetzungen für einen Halbstundentakt zwischen Berlin und Cottbus geschaffen werden. Das zweite Gleis soll Ende 2027 in Betrieb gehen. Finanziert wird das Vorhaben aus Mitteln des Investitionsgesetzes Kohleregionen zur Förderung des Strukturwandels in der Lausitz.

Die Fahrpläne stehen laut Deutscher Bahn auf bahn.de sowie in den Apps „DB Navigator“ und „Bus&Bahn“ bereit.

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