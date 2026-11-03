Benzinpreise

Reiches geheimer Plan: Bekommt Berlin einen anderen Spritpreisdeckel als Brandenburg?

Der geplante Spritpreisdeckel sieht regionale Ausnahmen vor. Was heißt das für Autofahrer in Berlin und Brandenburg? Das sagen ADAC und Behörden.

Foto von Autor/Autorin: Flynn Jacobs
Flynn Jacobs
6 Min
Preistafel an einer Tankstelle in Berlin: Reiches Gesetzentwurf zum Spritpreisdeckel erlaubt regional unterschiedliche Obergrenzen.

Preistafel an einer Tankstelle in Berlin: Reiches Gesetzentwurf zum Spritpreisdeckel erlaubt regional unterschiedliche Obergrenzen.

© Achille Abboud/imago

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An Tankstellen in Berlin und Brandenburg könnten künftig unterschiedliche staatliche Preisobergrenzen gelten. Der Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht nach Informationen der Berliner Zeitung vor, dass die Länder vom bundesweiten Spritpreisdeckel abweichen und eigene Höchstpreise festlegen können.

Der ADAC dämpft allerdings die Hoffnung auf eine rasche Entlastung. „Es ist zu erwarten, dass der Bund zunächst einen eher hohen Höchstpreis festlegt, um die Versorgung in allen Regionen sicherzustellen“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage der Berliner Zeitung.

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