Reiches neue Gasumlage: Diese Rechnung kommt 2027 auf Gaskunden zu

Die neue Gasumlage soll zum 1. Oktober 2027 starten. Für einen Haushalt mit 20.000 Kilowattstunden wären dann bis zu 7,20 Euro im Jahr fällig.

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Ab Herbst 2027 sollen Gaskunden in Deutschland wieder eine zusätzliche Umlage zahlen. Das Bundeswirtschaftsministerium unter Katherina Reiche (CDU) plant eine neue nationale Gasreserve, deren Kosten über den Gasverbrauch finanziert werden sollen.



Die neue Umlage soll erstmals zum 1. Oktober 2027 erhoben werden. Nach Berechnungen des Ministeriums dürfte sie zwischen 0,029 und 0,036 Cent je Kilowattstunde liegen. Wie hoch die zusätzliche Rechnung ausfällt, hängt damit unmittelbar vom eigenen Gasverbrauch ab.

Gasumlage ab 2027: So viel kostet sie je nach Verbrauch

Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden ergeben sich Mehrkosten von rund 5,80 bis 7,20 Euro pro Jahr. Bei 15.000 Kilowattstunden wären es rechnerisch 4,35 bis 5,40 Euro, bei 10.000 Kilowattstunden 2,90 bis 3,60 Euro.

Je höher der Verbrauch, desto stärker fällt die Umlage ins Gewicht. Ein Haushalt mit 30.000 Kilowattstunden käme nach dem bisherigen Entwurf auf zusätzliche Kosten von 8,70 bis 10,80 Euro im Jahr.

Für energieintensive Unternehmen können dagegen deutlich größere Summen zusammenkommen. Bei einem Verbrauch von 100 Millionen Kilowattstunden wären es rechnerisch 29.000 bis 36.000 Euro jährlich.

Neue Gasumlage ist deutlich kleiner als die alte

Die neue Abgabe folgt auf die Abschaffung der bisherigen Gasspeicherumlage zum 1. Januar 2026. Diese hatte zuletzt 0,289 Cent je Kilowattstunde betragen. Bei einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden entsprach das rund 57,80 Euro pro Jahr.

Damit wäre die geplante neue Umlage nach heutigem Stand nur rund ein Achtel bis ein Zehntel so hoch. Die alte Gasspeicherumlage finanzierte Maßnahmen zur Sicherung der Gasversorgung und zur Befüllung der Speicher. Die Bundesregierung begründete ihre Abschaffung ausdrücklich mit einer Entlastung von Haushalten und Unternehmen.

Wofür Gaskunden künftig wieder zahlen sollen

Mit der neuen Umlage verfolgt das Wirtschaftsministerium ein anderes Ziel. Deutschland soll eine strategische Gasreserve von rund 24 Terawattstunden aufbauen. Sie soll nur in schweren Versorgungskrisen eingesetzt werden – etwa nach Sabotage, beim Ausfall wichtiger Infrastruktur oder bei größeren Importstörungen.

Die Menge soll ausreichen, um den Ausfall der größten deutschen Gasimport-Infrastruktur für etwa 30 Tage abzufedern. Über den Einsatz der Reserve soll die Bundesnetzagentur entscheiden. Insgesamt rechnet das Ministerium in den ersten zehn Jahren mit jährlichen Kosten zwischen 247 und 308 Millionen Euro.

Bezahlt werden sollen neben dem Kauf des Gases auch Lagerung, Transport, Finanzierung und Verwaltung. Die Umlage kann anschließend jedes Jahr zum Oktober neu berechnet werden. Die jetzt genannten 0,029 bis 0,036 Cent je Kilowattstunde sind deshalb noch kein dauerhaft festgeschriebener Betrag.

Deutschlands Gasspeicher starten ungewöhnlich niedrig in den Winter

Die Pläne fallen in einen Winter mit vergleichsweise niedrigen europäischen Speicherständen. Reuters erwartet, dass die Speicher in Europa Anfang November nur zu etwa 75 bis 78 Prozent gefüllt sein werden – deutlich weniger als im Fünfjahresschnitt. Gleichzeitig bleibt der internationale LNG-Markt angespannt.

Die neue Reserve soll dabei nicht den normalen Winterverbrauch absichern, sondern einen zusätzlichen Puffer für extreme Ausfälle schaffen. Die bisherigen gesetzlichen Mindestfüllstände für Gasspeicher sollen Ende März 2027 auslaufen.



Ob die Umlage tatsächlich wie geplant am 1. Oktober 2027 startet, steht noch nicht endgültig fest. Der Referentenentwurf muss noch durch das weitere Gesetzgebungsverfahren. Die konkrete Belastung für Gaskunden kann sich bis dahin also noch ändern.

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