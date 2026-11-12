Aus bisher ungeklärten Gründen trat Reizgas an der Rahel-Hirsch-Schule aus. Mehrere Schüler mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr und die Polizei sind an einer Schule in Marzahn-Hellersdorf im Einsatz.

Die Berliner Polizei und die Feuerwehr sind am Donnerstagnachmittag an der Rahel-Hirsch-Schule in Marzahn-Hellersdorf im Einsatz. Bei der Schule handelt es sich um ein Oberstufenzentrum.



Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte, kam es dort aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Austritt von Reizgas. Dazu, ob ein Schüler das Pfefferspray versprühte, machte der Sprecher noch keine Angaben.



Acht Schüler seien bisher ins Krankenhaus transportiert worden, zur Schwere der Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Schüler würden derzeit behandelt.

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