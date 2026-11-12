Rekord in Berlins Notaufnahmen: Keine Stadt in Deutschland hat mehr Fälle

Nirgendwo in Deutschland werden pro Einwohner so viele Menschen in Notaufnahmen behandelt wie in Berlin. Die Hauptstadt hat Hamburg vom Spitzenplatz verdrängt.

Berlin hat im Jahr 2025 die bundesweit höchste Quote an ambulanten Behandlungen in Notaufnahmen verzeichnet. Auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen in der Hauptstadt 221 Notfälle, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte. Damit löste Berlin Hamburg als Spitzenreiter ab.

Die Zahl der Fälle ist in Berlin seit 2024 deutlich gestiegen – damals waren es noch 208 je 1000 Einwohner. Hamburg lag 2025 bei 212 Fällen, nach 213 im Vorjahr. Der bundesweite Schnitt betrug laut Destatis 158 Behandlungen je 1.000 Einwohner. Am niedrigsten war die Quote in Schleswig-Holstein mit 117 und in Thüringen mit 121 Fällen. Das benachbarte Brandenburg zählte mit 136 Fällen ebenfalls zu den Ländern mit wenigen Behandlungen.

Touristen und Pendler als Faktor

Dass ausgerechnet die Stadtstaaten die höchsten Quoten aufweisen, hängt nach Angaben des rbb auch damit zusammen, dass auf kleinem Raum zusätzlich zu den Einwohnern viele Touristen und Pendler versorgt werden müssten. Weil diese häufig keinen Hausarzt in Berlin hätten, gingen sie mit Beschwerden fast automatisch ins Krankenhaus, berichtete der Sender. Entsprechende Effekte seien in der Vergangenheit bereits durch Gutachten nachgewiesen worden. Zudem seien Notaufnahmen in Berlin oft leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Auch Nicht-Notfälle in den Ambulanzen

Einer vom rbb zitierten, etwa eineinhalb Jahre alten Umfrage der Krankenkasse AOK Nordost zufolge nutzen in Berlin häufig auch Menschen ohne akute Notfälle die Notaufnahmen. Das könne teilweise an der Bevölkerungsstruktur liegen, berichtete der Sender. In Großstädten lebten häufiger Menschen allein, besonders Ältere. Auch die Verbreitung von Drogenkonsum könne ein Faktor sein.

Insgesamt wurden in Deutschland 2025 nach Angaben von Destatis rund 13,2 Millionen ambulante Notfälle in Krankenhäusern behandelt – ein Anstieg um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der höchste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2018. Im Durchschnitt wurden täglich rund 36.100 Menschen in einer Notfallambulanz versorgt. Zum Vergleich: 2020 hatte die Zahl pandemiebedingt bei 9,4 Millionen gelegen.

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