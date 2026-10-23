Rekord-Sonnenfinsternis am 2. August 2027: Mitten am Tag wird es über sechs Minuten stockdunkel

Totale Sonnenfinsternis 2027: In Ägypten wird es 6:23 Minuten dunkel. Was Deutschland davon sieht, wohin sich die Reise lohnt, und welche Brille schützt.

Wenn der Mond die Sonne vollständig verdeckt, leuchtet ihr Strahlenkranz auf, die Korona. Am 2. August 2027 dauert dieser Moment in Ägypten bis zu sechs Minuten und 23 Sekunden. In Deutschland bleibt die Sonne teilweise sichtbar. (Symbolbild)

Mitten am Tag wird der Himmel schwarz, und um die Mondscheibe glüht die Korona: Am Montag, 2. August 2027, dauert die Totalität in Ägypten bis zu sechs Minuten und 23 Sekunden. Eine längere totale Sonnenfinsternis ist von Land aus erst 2114 wieder zu sehen.



Auch Deutschland bekommt etwas ab. Am späten Vormittag verschwindet im Süden bis zur Hälfte der Sonne, im Norden knapp ein Drittel. Stockdunkel wird es hierzulande allerdings nicht.

Sonnenfinsternis 2027 in Deutschland: die Uhrzeit

Nach den Berechnungen von Timeanddate beginnt die Finsternis um 10.03 Uhr im Südwesten. Als Letztes endet sie um 12.19 Uhr in den Berchtesgadener Alpen.



Den Höhepunkt erreicht sie je nach Ort zwischen 11.05 und 11.15 Uhr. Wer hinschaut, hat also gut zwei Stunden Zeit.

Bedeckung: So viel Sonne verschwindet in Ihrer Stadt

Je weiter südlich, desto mehr Sonne verdeckt der Mond.

. Die Werte zum Höhepunkt: München: 50 Prozent, 11.11 Uhr

Stuttgart: 49 Prozent, 11.08 Uhr

Frankfurt am Main: 45 Prozent, 11.08 Uhr

Köln: 42 Prozent, 11.06 Uhr

Düsseldorf: 41 Prozent, 11.06 Uhr

Dresden: 39 Prozent, 11.14 Uhr

Leipzig: 38 Prozent, 11.12 Uhr

Berlin: 34 Prozent, 11.13 Uhr

Bremen: 34 Prozent, 11.09 Uhr

Hamburg: 32 Prozent, 11.10 Uhr

Kiel: 30 Prozent, 11.10 Uhr

Mit bloßem Auge merkt man davon nichts, das Licht bleibt hell. Sichtbar wird die Finsternis unter einem Laubbaum: Die Lücken zwischen den Blättern werfen dann Dutzende kleine Sonnensicheln auf den Boden.

Sonnenfinsternis 2026 und 2027 im Vergleich

Bei der Sonnenfinsternis vom 12. August 2026 war mehr zu sehen, im Südwesten verschwanden bis zu 90 Prozent der Sonne. Dafür stand sie abends tief im Nordwesten und versteckte sich vielerorts hinter Häusern und Bäumen.



Diesmal steht die Sonne am späten Vormittag hoch am Himmel. Einen freien Blick hat man fast überall, vom Balkon bis zum Freibad.



Zeit dafür haben viele: Am 2. August sind laut KMK-Ferienkalender in allen 16 Bundesländern Sommerferien. In Bayern ist es der erste Ferientag.



Ob man etwas sieht, entscheidet am Ende das Wetter. In Berlin war es an einem 2. August seit dem Jahr 2000 in rund sieben von zehn Jahren bewölkt, in Leipzig ähnlich oft.

Totale Sonnenfinsternis 2027: Hier wird es stockdunkel

Der rund 258 Kilometer breite Kernschatten setzt über dem Atlantik ein. Er zieht über Südspanien, Gibraltar und Nordafrika bis nach Saudi-Arabien, in den Jemen und nach Somalia.



Den Rekordwert erreicht die Finsternis nach Nasa-Daten südöstlich von Luxor. Luxor selbst und das nahe Sohag kommen auf rund sechs Minuten und 20 Sekunden, der Höhepunkt fällt dort auf kurz nach 13 Uhr Ortszeit.



Sobald die Sonne ganz verschwunden ist, sinkt das Licht auf Dämmerungsniveau, und es wird spürbar kühler. Kurz davor und danach blitzt am Mondrand ein letzter Lichtpunkt auf, den Astronomen Diamantring nennen.

Luxor: Fast wolkenlos am Nil

Für Ägypten spricht vor allem das Wetter. Der kanadische Meteorologe Jay Anderson beziffert die durchschnittliche Bewölkung in Luxor im August gegenüber Space.com auf 0,7 Prozent.



Der Preis dafür ist die Hitze. Wer hinfliegt, sollte sich für die Mittagsstunden früh einen schattigen Platz sichern.

Totale Sonnenfinsternis in Spanien: Tarifa, Cádiz, Málaga

Näher liegt Andalusien. Cádiz, Málaga, Marbella und Gibraltar liegen in der Totalitätszone, die Dunkelheit ist dort aber deutlich kürzer.



In Tarifa an der Südspitze Spaniens dauert sie laut dem US-Portal rund vier Minuten und 39 Sekunden, im marokkanischen Tanger auf der anderen Seite der Meerenge elf Sekunden länger.

Warum die Sonnenfinsternis 2027 so lange dauert

Der Mond steht nah an der Erde und wirkt größer als im Schnitt. Die Erde hat Anfang Juli ihren sonnenfernsten Punkt passiert, die Sonnenscheibe erscheint also etwas kleiner. Der Mond deckt sie deshalb mit Reserve ab.



Entscheidend ist aber der Ort. Über Oberägypten steht die Sonne fast senkrecht, dort wandert der Mondschatten besonders langsam über den Boden.



2026 dauerte die Totalität höchstens zwei Minuten und 18 Sekunden. Diesmal ist es fast dreimal so lang.

Sonnenfinsternis sicher beobachten: Brille von 2026 aufheben

Normale Sonnenbrillen schützen nicht. Nötig ist eine Finsternisbrille nach der Norm ISO 12312-2.



Wer noch eine von 2026 hat, kann sie wiederverwenden, solange Folie und Rahmen unbeschädigt sind. In Deutschland ist der Blick ohne Filter zu keinem Zeitpunkt sicher, weil die Sonne hier nie ganz verschwindet.

Nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland: 2081

Zuletzt war in Deutschland am 11. August 1999 eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Die nächste kommt am 3. September 2081, und auch dann nur im Süden rund um den Bodensee.

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