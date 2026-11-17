Kurz vor der Wahl streitet Spanien über Marine und Frontex. Ein Blick nach Senegal und Gambia zeigt, warum die Abschottung vor Westafrika an ihre Grenzen stößt.

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Ein Holzboot mit 65 Migranten erreicht den Hafen von La Restinga auf El Hierro (Archivbild vom Oktober 2025). Nach Rekordankünften am Wochenende mussten 870 Menschen an den Kais übernachten.

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Von Freitag bis Sonntag haben knapp 3900 Menschen die Kanaren erreicht. Auf El Hierro mussten in der Nacht zum Montag 870 Menschen an den Kais übernachten, weil die Plätze in den Unterkünften nicht ausreichten. Das entspricht gut sieben Prozent der rund 12.000 Einwohner der Insel. Allein am Samstag kamen auf den Kanaren 1580 Menschen an, so viele wie an keinem anderen Tag seit Beginn der Aufzeichnungen.

Knapp zwei Wochen vor der spanischen Parlamentswahl am 29. November fordert die konservative Partido Popular (PP) den Einsatz der Marine. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte die Neuwahl Anfang Oktober angesetzt, nachdem der Kongress zwei Wohnungsdekrete seiner Regierung abgelehnt hatte.

Fernando Clavijo, der die Kanaren gemeinsam mit der PP regiert, hält den Marineeinsatz für wirkungslos. Wenn die Marine ein Boot aufgreife, könne sie die Menschen an Bord nur an Land bringen, sagt er. Stattdessen solle die EU-Grenzschutzagentur Frontex die Behörden im Senegal und in Gambia dabei unterstützen, Boote am Ablegen zu hindern.

„Überhaupt nichts gebracht“

Madrid habe den Frontex-Einsatz bereits beantragt, sagte der spanische Minister für Territorialpolitik, Ángel Víctor Torres, am Sonntag. Seinen Angaben zufolge sei der Antrag akzeptiert worden, das Verwaltungsverfahren laufe noch.

Spaniens Regierungsvertreter auf den Kanaren, Anselmo Pestana, verwies am Montag auf Torres’ Aussage. Clavijo kündigte an, bei dem für Dienstag angesetzten Treffen mit der Zentralregierung einen schriftlichen Nachweis zu verlangen. Spanien überwacht Senegals Küste bereits mit.

Nach Angaben des spanischen Innenministeriums sind dort 40 Beamte mit vier Booten und einem Hubschrauber im Einsatz. Anfang November kündigte Innenminister Fernando Grande-Marlaska in Dakar weitere 500.000 Euro für Senegals Marine an, unter anderem für Überwachungstechnik.

Madrids diplomatische Bemühungen hätten „überhaupt nichts gebracht, ganz im Gegenteil, denn es sind viel mehr Boote abgefahren“, sagte Clavijo am Montag laut der Nachrichtenagentur EFE.

Eine Barriere vor Ceuta, neue Unterkünfte auf Teneriffa

Schon im Sommer hatte Madrid seine Grenzsicherung an anderer Stelle verstärkt. Ende Juli gelangten nach Angaben spanischer Behörden rund 50.000 Menschen aus Marokko in die spanische Exklave Ceuta. Mindestens 67 Menschen kamen beim Grenzübertritt ums Leben.

Am Grenzabschnitt El Tarajal ließ Spanien daraufhin eine 500 Meter lange schwimmende Barriere installieren. Zuvor hatte das Oberste Gericht entschieden, dass die Sonderregelung für unmittelbare Zurückweisungen in Ceuta und Melilla nur greift, wenn Menschen ein physisches Grenzhindernis überwinden.

Auf El Hierro hielten sich laut Pestana am Montag noch rund 2000 der Angekommenen auf. In den kommenden Tagen soll eine umgebaute Kaserne auf Teneriffa als Aufnahmezentrum öffnen.

Madrid hat 15,18 Millionen Euro für zusätzliche Plätze und Verlegungen zugesagt, für medizinische Verstärkung und Erstbetreuung durch das Rote Kreuz eine weitere Million. „Wir warten weiter auf die nötige medizinische Verstärkung“, sagt Clavijo.

Wie Grenzkontrollen die Atlantikroute verändern

Von Januar bis September registrierte Frontex auf der westafrikanischen Route 45 Prozent weniger Grenzübertritte als im Vorjahreszeitraum. Die Agentur führte den Rückgang auch auf Kontrollen in Mauretanien, Senegal und Gambia zurück. Im Oktober zählte sie auf derselben Route rund 5100 Übertritte, etwa viermal so viele wie im Oktober 2025.

Schwache Winde und niedrige Wellen hätten die Überfahrt zuletzt erleichtert, sagte Luisa Baptista de Freitas von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) dem spanischen Sender RTVE. Zugleich hätten schärfere Kontrollen weiter nördlich dazu beigetragen, dass Boote häufiger von südlicher gelegenen Küsten ablegen. Von dort ist die Fahrt auf die Kanaren länger und gefährlicher.

Schuldenkrise im Senegal

Von 102 Booten, die El Hierro zwischen Anfang Oktober und Mitte November erreichten, waren nach Recherchen von El País mindestens 62 im Senegal und 31 in Gambia gestartet. Viele junge Menschen im Senegal hätten sich 2024 für einen Regierungswechsel eingesetzt, weil sie auf bessere Lebensbedingungen hofften, sagt Mame Cheik Mbaye, Vorsitzender des Migrationszentrums Carma, dem spanischen Radiosender Cadena SER. „Nichts von dem, was man ihnen versprochen hatte, ist eingetreten.“

Zwei Jahre nach seinem Wahlsieg hat sich Präsident Bassirou Diomaye Faye mit seinem früheren Premierminister Ousmane Sonko überworfen. Sonko steht heute der Nationalversammlung vor, in der seine Partei Pastef die Mehrheit hält. Anfang November forderte ein Parlamentsausschuss die Regierung auf, den Haushaltsentwurf für 2027 zurückzuziehen.

Gambia vor der Wahl: Stromausfälle und Proteste

Auch in Gambia fehlen vielen jungen Menschen Arbeitsplätze. Seit Juni belasten Stromausfälle die Betriebe. Fischer können ihre Fänge zeitweise weder kühlen noch einfrieren. Im September ging die Polizei laut El País gewaltsam gegen Proteste wegen der Energiekrise vor. Am 5. Dezember wählt das Land einen Präsidenten.

Clavijo will Frontex nun an den Küsten einsetzen, an die sich ein Teil der Abfahrten bereits verlagert hat. Welche Aufgaben die Agentur dort übernehmen soll, bleibt offen. Für einen Einsatz mit eigenen hoheitlichen Befugnissen braucht Frontex ein Abkommen der EU mit dem jeweiligen Land.

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