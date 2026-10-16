Rente ab 2032: Rentner fallen zurück – so viel fehlt laut Prognose bis 2040 jeden Monat

Bis 2031 wachsen die Renten per Gesetz im Gleichschritt mit den Löhnen. Danach bleiben sie zurück. Nach den Reformplänen der Bundesregierung trifft das vor allem jene, die dann schon in Rente sind.



Laut Prognose der Deutschen Rentenversicherung sinkt das Rentenniveau bis 2035 auf 46,8 Prozent und bis 2040 auf 46,4 Prozent. Der Rentenbeitrag klettert im selben Zeitraum von 18,6 auf 21,1 Prozent.



Nach Berechnung der Berliner Zeitung läge eine Standardrente 2040 damit in heutigen Werten rund 64 Euro im Monat unter dem Stand mit Haltelinie. Das sind gut 765 Euro im Jahr.



Die Zahlen stammen aus der Frühjahrsfinanzschätzung 2026, über die am Freitag auch das Portal Chip berichtete. Für Juli 2027 sagt dieselbe Schätzung noch ein Rentenplus von 4,4 Prozent voraus.

Rentenprognose bis 2040: die Zahlen im Überblick 2027: Rente plus 4,4 Prozent, Beitrag 18,6 Prozent, Niveau 48 Prozent

Rente plus 4,4 Prozent, Beitrag 18,6 Prozent, Niveau 48 Prozent 2028: Rente plus 2,3 Prozent, Beitrag 19,9 Prozent, Niveau 48 Prozent

Rente plus 2,3 Prozent, Beitrag 19,9 Prozent, Niveau 48 Prozent 2029: Rente plus 2,8 Prozent, Beitrag 20,0 Prozent, Niveau 48 Prozent

Rente plus 2,8 Prozent, Beitrag 20,0 Prozent, Niveau 48 Prozent 2030: Rente plus 2,9 Prozent, Beitrag 20,0 Prozent, Niveau 48 Prozent

Rente plus 2,9 Prozent, Beitrag 20,0 Prozent, Niveau 48 Prozent 2035: Rente plus 2,3 Prozent, Beitrag 20,9 Prozent, Niveau 46,8 Prozent

Rente plus 2,3 Prozent, Beitrag 20,9 Prozent, Niveau 46,8 Prozent 2040: Rente plus 3,0 Prozent, Beitrag 21,1 Prozent, Niveau 46,4 Prozent

Quelle: Frühjahrsfinanzschätzung 2026 der Deutschen Rentenversicherung, gerechnet nach geltendem Recht

Was das sinkende Rentenniveau für Rentner bedeutet

Das Rentenniveau setzt eine Standardrente ins Verhältnis zum Durchschnittslohn. Gemeint ist die Rente nach 45 Jahren mit durchschnittlichem Verdienst.



Sinkt der Wert, steigen die Renten langsamer als die Löhne. Gekürzt wird in Euro nichts, das verhindert die Rentengarantie.



Rentner verlieren aber Jahr für Jahr Anschluss an die Erwerbstätigen. Ziehen die Preise kräftig an, schrumpft auch die Kaufkraft.

So viel Rente fehlt: die Rechnung in Euro

Die Standardrente liegt seit Juli 2026 bei 1.913,40 Euro brutto. Bei 46,8 Prozent statt 48 Prozent fehlen in heutigen Werten rund 48 Euro im Monat, bei 46,4 Prozent rund 64 Euro.



Kleinere Renten verlieren anteilig gleich viel, gut drei Prozent. Bei 1.200 Euro Rente sind es 2040 rund 40 Euro im Monat, bei 1.500 Euro rund 50 Euro.



Die Rechnung ist eine Vereinfachung mit heutigen Beträgen. Sie zeigt, wie groß der Abstand zu den Löhnen wird.

Warum die Haltelinie 2031 endet

Mit dem Rentenpaket 2025 hat die Koalition die Haltelinie bis zum 1. Juli 2031 verlängert. Bis dahin darf das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent fallen, die Kosten trägt der Bund aus Steuermitteln.



Ohne diese Regel wäre das Niveau laut ZDF schon bis 2031 auf etwa 47 Prozent gesunken. Der Grund sind die Babyboomer, die nach und nach in Rente gehen.



Ab 2032 greift wieder der Nachhaltigkeitsfaktor. Er bremst die jährliche Rentenerhöhung, wenn auf einen Beitragszahler mehr Rentner kommen.



Überraschend ist der Trend nicht. Schon der Rentenversicherungsbericht 2025 sah das Rentenniveau bis 2039 auf 46,3 Prozent fallen.

Rentenbeitrag 21,1 Prozent: So viel kostet es Beschäftigte

Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen den Beitrag je zur Hälfte. Steigt er von 18,6 auf 21,1 Prozent, gehen Beschäftigten 1,25 Prozent ihres Bruttolohns zusätzlich ab.



Bei 3.000 Euro brutto sind das 37,50 Euro im Monat, bei 4.000 Euro 50 Euro. Der erste Sprung kommt schon 2028: Bei 19,9 Prozent fallen bei 3.000 Euro brutto 19,50 Euro mehr an.



Dazu könnte die neue Kapitalrente kommen. Die Rentenkommission empfiehlt dafür zwei zusätzliche Prozentpunkte, je zur Hälfte von Beschäftigten und Arbeitgebern. Bei 3.000 Euro brutto wären das weitere 30 Euro im Monat.



Die Präsidentin der Rentenversicherung, Gundula Roßbach, erinnerte im Februar an die Obergrenze von 22 Prozent, die einst bei der Reform der 2000er-Jahre gesetzt wurde. „Wir bewegen uns auf diesem Pfad“, sagte sie laut Allgäuer Zeitung.

Rentenreform: Wen es nach 2031 am härtesten trifft

Die Prognose der Rentenversicherung rechnet mit dem heutigen Recht. Die Regierung will die 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission vom 23. Juni 2026 umsetzen, und die verschieben die Lasten.



Der Nachhaltigkeitsfaktor soll ab 2032 stärker wirken als bisher, sein Gewicht in der Rentenformel steigt von 0,25 auf 0,33. Die jährlichen Erhöhungen fielen damit noch kleiner aus als in der Prognose.



Wer ab 2032 neu in Rente geht, soll über einen steuerfinanzierten Übergangsfaktor mindestens das heutige Rentenniveau erreichen, die Kapitalrente eingerechnet. Für Menschen, die dann schon Rente beziehen, sieht die Kommission einen solchen Ausgleich nicht vor.



Härter träfe der Umbau damit nicht die künftigen Neurentner, sondern die Bestandsrentner. Je länger jemand Rente bezieht, desto größer wird der Abstand.

Rentenreform 2026: Wie es jetzt weitergeht

Beschlossen ist davon nichts. Nach dem Rücktritt von Arbeitsministerin Bärbel Bas soll Alexander Schweitzer das Ressort übernehmen, der Streit um die Reform spitzt sich zu.



Ursprünglich sollte der Bundestag die Reform bis Ende 2026 beschließen. Laut einem Bild-Bericht, den die Stuttgarter Zeitung aufgreift, schafft bis dahin nur noch das Kabinett seinen Beschluss.

Wie verlässlich ist die Rentenprognose bis 2040?

Je weiter eine Prognose reicht, desto unsicherer wird sie. Löhne, Beschäftigung und Zuwanderung können die Werte deutlich verschieben.



Wie stark, zeigte 2026. Ende 2025 war noch eine Rentenerhöhung von rund 3,7 Prozent erwartet worden, am Ende waren es 4,24 Prozent.



Neue Zahlen kommen im November mit dem Rentenversicherungsbericht 2026. Dann zeigt sich auch, ob die Regierung schon mit den Reformplänen rechnet.



Wer seine eigene Lücke kennen will, findet den Ausgangswert in der jährlichen Renteninformation. Die Rentenversicherung berät dazu kostenlos, telefonisch oder in einer Beratungsstelle.

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