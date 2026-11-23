Statt die Frührente nach 45 Beitragsjahren zu streichen, will der CSU-Chef reden. Die SPD reagiert vorsichtig offen. Ein Gesetzentwurf fehlt aber noch.

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CSU-Chef Markus Söder will die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren nicht mehr komplett streichen, sondern reduzieren.

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CSU-Chef Markus Söder ist im Streit um die sogenannte Rente mit 63 von der Maximalforderung der Union abgerückt. Ganz verschwinden soll die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren nach seinen Worten nicht mehr. Das machte er am Sonntag, 22. November, vor der Jungen Union Bayern in Berchtesgaden klar, wie BR24 berichtet.

„Die Rente mit 63 muss reduziert werden“, sagte Söder. Im ARD-„Bericht aus Berlin“ wurde er am Abend konkreter, so die Tagesschau über das Interview: „Wir können ja auch über Übergangsfristen reden.“ Ausnahmen hält er etwa für körperlich besonders harte Jobs für denkbar. Aus Kostengründen wäre der Union ein komplettes Aus am liebsten, die SPD will die Regel erhalten.

SPD-Politikerin Klose sieht noch „zwei, drei Knackpunkte“

In derselben Sendung begrüßte die SPD-Rentenpolitikerin Annika Klose den Vorstoß: „Das kann Teil einer Lösung sein.“ Einen fertigen Kompromiss sieht sie nach eigenen Worten aber noch nicht. Über den Großteil der Reform seien sich die Partner einig.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch spricht laut Süddeutscher Zeitung von Einigkeit bei 30 von 33 Empfehlungen der Kommission. Die Frührente nach 45 Jahren nannte er zuletzt aber „ein ganz wichtiges Anliegen“ seiner Partei.

Kabinettsbeschluss vor Weihnachten: Warum noch kein Gesetzentwurf vorliegt

Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), Nachfolger der zurückgetretenen Bärbel Bas, verhandelt mit der Union noch intern über die Streitpunkte. Einen Entwurf gibt es deshalb bislang nicht. Schweitzer gibt sich aber zuversichtlich, bei der Frührente eine Einigung zu finden.

Im August peilte die Koalition an, die Reform bis Ende 2026 im Bundestag zu verabschieden. Später stellte Kanzler Merz das Frühjahr in Aussicht. Nun soll laut Merz das Kabinett vor der Weihnachtspause entscheiden. Das ist ein Ziel, kein fester Termin.

Rentenkommission empfahl das Aus – plus Schutzregel bei Krankheit

Die Empfehlungen der Alterssicherungskommission sehen in Punkt 6 vor, den abschlagsfreien Rentenbeginn für besonders langjährig Versicherte zu streichen. Stattdessen soll es eine Schutzregel für langjährige Beitragszahler geben, die ihren Beruf gesundheitlich nicht mehr ausüben können.

Wen eine Änderung träfe, ist unklar. Noch am 27. Oktober konnte die Bundesregierung in einer Antwort an den Bundestag die Folgen für einzelne Gruppen nicht beziffern. Auch CDU-Ministerpräsidenten aus Ostdeutschland kritisierten die Pläne.

Jahrgang 1964: Ohne Abschläge frühestens mit 65

Der bekannte Name führt in die Irre: Mit 63 ohne Abschläge gehen konnten nur Versicherte der Jahrgänge vor 1953. Für Jüngere steigt die Grenze schrittweise. Wer 1964 oder später geboren ist, kann nach 45 Versicherungsjahren laut Deutscher Rentenversicherung frühestens mit 65 in Rente gehen. Mit Abschlägen geht es bei dieser Rentenart nicht früher.

Beliebt ist die Regel trotzdem: 2025 entfielen laut Jahresbericht der Rentenversicherung 262.361 neue Altersrenten auf sie, also 28,3 Prozent. Keine andere vorgezogene Altersrente wurde häufiger genutzt.

Das sollten Sie jetzt tun

Prüfen Sie, ob Sie auf 45 Versicherungsjahre kommen und ab welchem Alter Ihr Jahrgang dann abschlagsfrei gehen kann. Denken Sie daran, dass die heutige Regel gilt, bis ein neues Gesetz beschlossen ist.

Treffen Sie keine unumkehrbaren Entscheidungen wegen politischer Signale, denn Fristen und Ausnahmen sind noch offen. Verfolgen Sie, ob das Kabinett vor Weihnachten einen Entwurf beschließt, denn erst dann lassen sich persönliche Folgen seriös abschätzen.

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