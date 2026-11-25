CDU-Politiker schlagen einen Kompromiss im Streit um die sogenannte Rente mit 63 vor. Was ist vorgesehen?

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Eine Seniorin hält ein Schreiben der Deutschen Rentenversicherung in der Hand.

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Im Streit über die geplante Rentenreform haben Unionspolitiker einen Kompromiss zur abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren vorgeschlagen. Demnach könnte die Frührente nach 45 Beitragsjahren „für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten“ bleiben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf ein Papier, das der Nachrichtenagentur nach eigenen Angaben vorliegt.

Der Vorschlag sieht dem Bericht zufolge vor, dass Menschen, die während ihres Erwerbslebens höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient haben, nach 45 Beitragsjahren weiterhin ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen können. Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen weiterhin berücksichtigt werden.

Was sieht der Vorschlag vor?

Wer mehr verdient hat, müsste dem Konzept zufolge Abschläge hinnehmen. Diese sollen jedoch nur für die Rentenpunkte gelten, die oberhalb der festgelegten 70-Prozent-Grenze liegen. Die Unionspolitiker nennen ihren Vorschlag „Respekt-Rente“. Zugleich fordern sie laut dpa, die übrigen Empfehlungen der Rentenkommission vollständig umzusetzen.

Laut dem dpa-Bericht wurde das Papier vom stellvertretenden Unions-Fraktionsvorsitzenden Johannes Winkel sowie von Marc Biadacz und Pascal Reddig unterzeichnet. Biadacz und Reddig leiten demnach die CDU/CSU-Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales.

Die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren gehört laut dpa zu den 33 Vorschlägen der Rentenkommission. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte im Juni angekündigt, die Empfehlungen vollständig umsetzen zu wollen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte laut dpa zudem erklärt, dass wesentliche Teile der geplanten Rentenreform noch vor Weihnachten im Kabinett beschlossen werden sollen.

Die SPD lehnt das Ende der sogenannten Rente mit 63 jedoch ab. Auch mehrere CDU-Ministerpräsidenten haben sich laut dpa gegen die Abschaffung ausgesprochen. Befürworter einer umfassenden Reform bestehen laut dem Bericht jedoch darauf, auch diesen Punkt umzusetzen.

Zustimmung und Kritik

Der X-Account der CDU veröffentlichte einen Beitrag mit Verweis auf CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann. Darin wird die Respekt-Rente als „sehr guter und gerechter Vorschlag für eine echte Rentenreform“ bezeichnet. Noch in diesem Jahr müsse ein Beschluss herbeigeführt werden, „um eine starke und stabile Rente für die kommenden Generationen zu sichern“.

Unionsfraktionschef Thorsten Frei sagte dem Spiegel, der zuvor über den Vorschlag berichtet hatte: „Wir sind auf der Zielgeraden und haben die Chance, eine der großen Fragen unserer Zeit dauerhaft und für alle Generationen gerecht zu lösen.“ Es gab jedoch auch Kritik. Christian von Stetten, Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsfraktion, sagte dem Magazin, er halte den Vorschlag nicht für eine Lösung. „Es wäre eine Kapitulation vor der Notwendigkeit der umfassenden Reform des deutschen Rentensystems“, erklärte er laut dpa.

Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums sagte am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur, das Ministerium arbeite an der Vorbereitung der Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission. Zu einzelnen Details könne man sich derzeit nicht äußern. (mit dpa)

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