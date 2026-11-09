Rente mit 68, später mit 72: Griechenland macht es vor – diese Jahrgänge in Deutschland sollen länger arbeiten

Arbeiten bis ins hohe Alter: Ein Fischer flickt in Griechenland seine Netze. Ab 2030 könnte das reguläre Rentenalter dort auf 68 Jahre steigen, bis 2080 sogar auf 72. (Symbolbild)

Wer 1968 oder später geboren ist, sollte gerade genau nach Athen schauen. Dort zeigt sich, wie ein Rentenalter funktioniert, das von selbst steigt.



Die EU-Kommission erwartet, dass die Griechen ab 2030 erst mit 68 regulär in Rente gehen. Bis 2080 könnten es 72 Jahre werden. Das steht im neuen Ageing Report 2027, den Brüssel Anfang November vorgelegt hat.



Dasselbe Prinzip steckt im Entwurf für die deutsche Rentenreform. Das Kabinett soll ihn noch vor Weihnachten beschließen.

Rente mit 68 ab 2030: Das sagt der EU-Bericht

Heute liegt das Rentenalter in Griechenland bei 67 Jahren. Laut Prognose steigt es 2030 auf 68, bis 2055 auf 70 und bis 2080 auf 72 Jahre, wie griechische Medien aus dem Bericht zitieren.



Auch der vorzeitige Ruhestand würde sich verschieben, von 62 auf 63 Jahre. Mit 68 läge Griechenland gleichauf mit Dänemark, das schon 2025 die Rente mit 70 ab 2040 beschlossen hat.

Warum das Rentenalter in Griechenland von selbst steigt

Hinter der Prognose steckt kein neues Gesetz, sondern eines aus der Schuldenkrise. 2010 hat Athen das Rentenalter an die Lebenserwartung der über 65-Jährigen gekoppelt. Seit 2021 wird alle drei Jahre geprüft.



Bislang blieb die Grenze trotzdem bei 67. Die Corona-Jahre hatten die Lebenserwartung gedrückt, die Prüfungen 2021 und 2024 liefen deshalb ins Leere.



Bei der nächsten Prüfung dürfte es anders aussehen. Die Regierung wiegelt ab: Arbeitsministerin Niki Kerameus verweist darauf, dass Griechenland schon eines der höchsten Rentenalter Europas habe, und stellt für 2027 keine Änderung in Aussicht. Kritiker erwarten die Anhebung kurz nach der Parlamentswahl 2027.

Weniger Kinder, längeres Leben: Der Druck auf die Rentenkasse

Griechenland hat eine der niedrigsten Geburtenraten Europas. Laut EU-Bericht schrumpft die Bevölkerung von 10,4 Millionen im Jahr 2025 auf 7,6 Millionen im Jahr 2080.



Das Land verliert damit mehr als ein Viertel seiner Einwohner. Gleichzeitig beziehen die Menschen länger Rente, weil sie älter werden.



Rentenreform: Auch in Deutschland soll das Alter der Lebenserwartung folgen



In Deutschland steigt die Regelaltersgrenze noch bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre. Eine Automatik danach gibt es bisher nicht.

Das soll sich ändern. Die Alterssicherungskommission der Bundesregierung hat im Juni empfohlen, das Rentenalter nach 2031 an die Lebenserwartung zu koppeln.



Das deutsche Modell wäre milder als das griechische. Jedes gewonnene Lebensjahr würde aufgeteilt: acht Monate mehr Arbeit, vier Monate mehr Rente.

Welche Jahrgänge länger arbeiten müssten

Nach einem frühen Entwurf aus dem Arbeitsministerium bleibt es für die Jahrgänge 1964 bis 1967 bei 67. Ab Jahrgang 1968 würde die Altersgrenze der Lebenserwartung folgen.



Ein Rechenbeispiel aus dem Entwurf: Steigt die Lebenserwartung von 67-Jährigen um drei Monate, verschiebt sich der Rentenbeginn um zwei Monate. Bis 2041 rechnet die Kommission mit einer Regelaltersgrenze von etwa 67,5 Jahren.



Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) nannte den Gesetzentwurf vergangene Woche laut dpa „zu 95 Prozent abgeschlossen“. Der Bundestag soll Anfang 2027 entscheiden. Noch ist nichts davon geltendes Recht.

Warum Griechenland trotzdem kein Vorbild ist

Auf dem Papier stehen griechische Rentner glänzend da. Laut OECD bekommt ein Durchschnittsverdiener dort netto 88,5 Prozent seines letzten Einkommens als Rente. In Deutschland sind es 53,3 Prozent.



Auf dem Konto sieht es anders aus. Die durchschnittliche Netto-Altersrente lag in Griechenland nach Angaben des Handelsblatts bei 795 Euro im Monat, in Deutschland bei 1195 Euro.



Dazu kommen die Krisenjahre, in denen Athen die Renten auf Druck der Geldgeber mehrfach kürzen musste. Die Griechen sollen also länger arbeiten für Renten, die schon einmal geschrumpft sind.

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