Die Rente ist nicht überall gleich viel wert, das zeigt eine neue Erhebung. Dabei kommt es auf die Kaufkraft an.

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Nicht überall sind 1000 Euro Rente auch wirklich 1000 Euro wert. In München bleibt davon eine Kaufkraft von 807 Euro, in Chemnitz von 1094 Euro – ein Abstand von rund 287 Euro bei exakt gleicher Rente.

Das zeigt eine neue Analyse der Deutschen Kreditbank (DKB) zur Renten-Kaufkraft in den 30 größten Städten Deutschlands. Sie verrechnet durchschnittliche Altersrenten mit dem regionalen Preisniveau.

Was die Renten-Kaufkraft aussagt

Die Renten-Kaufkraft beschreibt, wie viel eine Rente unter Berücksichtigung der örtlichen Preise tatsächlich wert ist. Laut DKB handelt es sich dabei um Vergleichswerte, nicht um ausgezahlte Rentenbeträge.

Alle Werte sind auf ein bundesweites Preisniveau von 100 normiert. Liegt die Kaufkraft über der tatsächlichen Rente, sind die Preise vor Ort niedriger als im Bundesschnitt. Liegt sie darunter, ist das Leben teurer.

Gelsenkirchen vorn, München hinten: Das Städte-Ranking

Unter den 30 größten Städten erreicht Gelsenkirchen laut der Analyse die höchste Renten-Kaufkraft. Die für Nordrhein-Westfalen angesetzte Durchschnittsrente von 1614 Euro entspricht dort einer Kaufkraft von rund 1721 Euro.

Dahinter folgen Duisburg mit 1701 Euro und Wuppertal mit 1679 Euro. Am unteren Ende steht München mit 1251 Euro. Auch Frankfurt am Main mit knapp 1400 Euro und Hamburg mit 1432 Euro schneiden schwach ab. Unter 1500 Euro bleiben zudem Stuttgart, Berlin, Dresden, Köln, Augsburg und Nürnberg.

Wie stark allein der Wohnort zählt, zeigt der Vergleich von Gelsenkirchen und Köln. Für beide Städte wird dieselbe NRW-Durchschnittsrente angesetzt. Trotzdem klaffen die Kaufkraftwerte um rund 250 Euro auseinander – ausschließlich wegen der unterschiedlichen Preise vor Ort.

1000 Euro Rente: In Chemnitz am weitesten, in München am knappsten

Besonders anschaulich wird der Effekt bei einer einheitlichen Modellrente von 1000 Euro. Chemnitz liegt vorn: Dort haben 1000 Euro eine Kaufkraft von 1094 Euro.

In Gelsenkirchen sind es 1066 Euro, in Duisburg 1054 Euro. München bildet das Schlusslicht. Dort entsprechen 1000 Euro nur 807 Euro Kaufkraft – rund 19 Prozent weniger als bei bundesdurchschnittlichen Preisen. Frankfurt am Main kommt auf 873 Euro, Stuttgart auf 897 Euro.

Warum Frauen überall weniger Renten-Kaufkraft haben

Deutliche Lücken zeigt der Vergleich zwischen den Geschlechtern. Im Schnitt der 30 Städte liegt die Renten-Kaufkraft von Frauen 433 Euro unter der von Männern.

Den größten Abstand weist Gelsenkirchen auf: Auf Basis der geschlechtsspezifischen NRW-Durchschnittsrenten ergeben sich 1951 Euro für Männer und 1418 Euro für Frauen – eine Differenz von 533 Euro.

Es folgen Duisburg (527 Euro), Mannheim (521 Euro), Wuppertal (520 Euro), Mönchengladbach (515 Euro) und Bochum (514 Euro). Am kleinsten ist die Lücke in Berlin (189 Euro), Dresden (221 Euro) und Leipzig (226 Euro).

Für die Rentenhöhe nutzte die DKB die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge der Deutschen Rentenversicherung Bund mit Stand Ende 2025. Berücksichtigt wurden Altersrenten von Versicherten mit mindestens 35 Beitragsjahren, jeweils auf Ebene der Bundesländer. Für jede Stadt wurde also der Wert ihres Bundeslandes angesetzt. Für Berlin, wo getrennte Ost- und West-Werte vorliegen, verwendete die DKB den ungewichteten Mittelwert. Die regionalen Lebenshaltungskosten stammen aus dem Regionalen Preisindex von IW und BBSR für den Jahresdurchschnitt 2024.

Deutsches Rentensystem im Weltvergleich unter Druck

Dass das deutsche System auf lange Sicht herausgefordert ist, legt auch ein internationaler Vergleich nahe. Im Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026 landet Deutschland auf Platz 25 von 55 – hinter Ländern wie Mexiko, Kuwait und Saudi-Arabien.

Mit 67,9 von 100 Punkten erhält Deutschland die Gesamtnote B. Bei der Frage, ob das System seine Zusagen langfristig finanzieren kann, vergaben die Autoren laut dem Bericht aber nur die Note D.

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