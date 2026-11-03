Rentenerhöhung 2027 schrumpft schon wieder: So viel weniger Geld als erwartet bekommen Rentner

Rentenerhöhung 2027: Laut Entwurf des Rentenversicherungsberichts steigen die Renten zum 1. Juli um 4,09 Prozent, weniger als zuletzt erwartet. Nach Abzug der Inflation bleibt davon wenig übrig. (Symbolbild)

Die Renten steigen 2027 wieder um mehr als vier Prozent. Doch mit jeder neuen Berechnung wird das Plus etwas kleiner.



Das Bundesarbeitsministerium rechnet zum 1. Juli 2027 mit 4,09 Prozent. Das steht im Entwurf des neuen Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung, über den die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. Auch der Nachrichtenagentur Reuters liegt der Entwurf vor.



Vor einem Jahr stand im damaligen Bericht noch ein Plus von 4,75 Prozent. Im Frühjahr kam die Deutsche Rentenversicherung auf 4,4 Prozent. Mit diesem Wert haben auch wir die Rentenerhöhung 2027 durchgerechnet.

Rentenerhöhung 2027: 4,09 statt 4,4 Prozent

Für die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bleibt es ein ordentlicher Aufschlag. Am 1. Juli 2026 waren die Renten um 4,24 Prozent gestiegen.



Die Korrektur wirkt klein, ist aber im Geldbeutel messbar. Wer heute 1500 Euro Rente brutto bekommt, hätte bei 4,4 Prozent 66 Euro mehr erhalten. Nach dem neuen Wert sind es 61,35 Euro.



Das sind 4,65 Euro weniger im Monat oder rund 56 Euro im Jahr.



Warum das Ministerium jetzt niedriger rechnet, geht aus den bislang bekannten Angaben nicht hervor. Grundsätzlich folgt die Rentenanpassung der Lohnentwicklung des Vorjahres.

Rentenerhöhung 2027: So viel mehr Rente gibt es ab Juli

Der aktuelle Rentenwert liegt seit Juli 2026 bei 42,52 Euro. Mit 4,09 Prozent würde er auf rund 44,26 Euro steigen.

So viel mehr Rente gibt es ab Juli 2027 (brutto und netto) 1000 Euro Rente: 40,90 Euro mehr, neue Rente 1040,90 Euro, netto rund 36 Euro mehr

40,90 Euro mehr, neue Rente 1040,90 Euro, netto rund 36 Euro mehr 1200 Euro Rente: 49,08 Euro mehr, neue Rente 1249,08 Euro, netto rund 43 Euro mehr

49,08 Euro mehr, neue Rente 1249,08 Euro, netto rund 43 Euro mehr 1500 Euro Rente: 61,35 Euro mehr, neue Rente 1561,35 Euro, netto rund 54 Euro mehr

61,35 Euro mehr, neue Rente 1561,35 Euro, netto rund 54 Euro mehr 1800 Euro Rente: 73,62 Euro mehr, neue Rente 1873,62 Euro, netto rund 65 Euro mehr

73,62 Euro mehr, neue Rente 1873,62 Euro, netto rund 65 Euro mehr 2000 Euro Rente: 81,80 Euro mehr, neue Rente 2081,80 Euro, netto rund 72 Euro mehr

81,80 Euro mehr, neue Rente 2081,80 Euro, netto rund 72 Euro mehr 2500 Euro Rente: 102,25 Euro mehr, neue Rente 2602,25 Euro, netto rund 90 Euro mehr

Netto = eigene Berechnung nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung (rund 12,35 Prozent, durchschnittlicher Zusatzbeitrag, mit Kindern), ohne Steuern.

Standardrente bleibt unter 2000 Euro

Am deutlichsten zeigt sich die Korrektur bei der sogenannten Standardrente. Gemeint ist die Rente nach 45 Jahren mit Durchschnittsverdienst.



Sie liegt derzeit bei 1913,40 Euro brutto. Bei 4,4 Prozent hätten ihr zur 2000-Euro-Marke nur rund zwei Euro gefehlt.



Mit 4,09 Prozent steigt sie um 78,30 Euro auf etwa 1991,70 Euro. Die runde Marke rückt damit wieder gut acht Euro weg.

Rente und Inflation: Was real übrig bleibt

Ob sich Rentner 2027 wirklich mehr leisten können, entscheiden die Preise. Die Bundesregierung erwartet für 2027 laut ihrer Herbstprojektion eine Inflationsrate von 3,0 Prozent.



Rechnerisch bleibt von den 4,09 Prozent damit nur gut ein Prozent echtes Kaufkraftplus. Das deutliche Plus auf dem Rentenbescheid schrumpft im Supermarkt auf einen kleinen Rest.

Netto: Diese Abzüge gehen von der Rentenerhöhung ab

Die 4,09 Prozent beziehen sich auf die Bruttorente. Rentner zahlen die Hälfte des Krankenkassenbeitrags samt Zusatzbeitrag und den vollen Pflegebeitrag.



Von jedem Euro Rentenerhöhung gehen so gut zwölf Cent direkt an die Kassen. Den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 hat das Bundesgesundheitsministerium unverändert auf 2,9 Prozent festgelegt. Was die eigene Kasse verlangt, entscheidet sie aber selbst.



Dazu kann die Steuer kommen, denn jede Rentenerhöhung ist voll steuerpflichtig. Wer damit über den Grundfreibetrag rutscht, muss womöglich erstmals eine Steuererklärung abgeben.



Kaum etwas haben Rentner mit Grundsicherung von der Erhöhung. Bei ihnen wird das Plus als Einkommen angerechnet, wie wir hier ausführlich erklärt haben.

Rentenbeitrag 2028: Beschäftigte zahlen mehr

Wer noch arbeitet, muss sich ab 2028 auf höhere Abzüge einstellen. 2027 bleibt der Beitragssatz bei 18,6 Prozent des Bruttolohns. 2028 soll er laut Entwurf auf 19,7 Prozent steigen, 2029 auf 19,8 Prozent.



Es wäre die erste Erhöhung seit 2007. Seit 2018 liegt der Satz unverändert bei 18,6 Prozent.



Der Grund ist die schrumpfende Rücklage der Rentenversicherung. Fällt sie unter die gesetzliche Mindesthöhe, muss der Beitrag automatisch steigen.

Rentenbeitrag 2028: So viel weniger Netto vom Brutto

Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich den Beitrag. Der Anteil der Beschäftigten steigt von 9,3 auf 9,85 Prozent.

So viel mehr Rentenbeitrag zahlen Beschäftigte ab 2028 (Arbeitnehmeranteil) 2500 Euro brutto: 13,75 Euro mehr im Monat, 165 Euro im Jahr

13,75 Euro mehr im Monat, 165 Euro im Jahr 3000 Euro brutto: 16,50 Euro mehr im Monat, 198 Euro im Jahr

16,50 Euro mehr im Monat, 198 Euro im Jahr 4000 Euro brutto: 22 Euro mehr im Monat, 264 Euro im Jahr

22 Euro mehr im Monat, 264 Euro im Jahr 5000 Euro brutto: 27,50 Euro mehr im Monat, 330 Euro im Jahr

Der Arbeitgeber zahlt jeweils denselben Betrag obendrauf.



Ganz so hart wie befürchtet kommt es allerdings nicht. Im Frühjahr hatte die Rentenversicherung für 2028 noch 19,9 Prozent vorhergesagt, für 2029 sogar 20 Prozent. Bei 4000 Euro brutto sind das vier Euro im Monat weniger Aufschlag.

Wann die Rentenerhöhung 2027 feststeht

Die 4,09 Prozent sind ein vorläufiger Wert. Der Rentenversicherungsbericht muss noch vom Kabinett beschlossen werden.



Die endgültige Erhöhung berechnet das Arbeitsministerium üblicherweise im März, wenn die Lohndaten für 2026 vorliegen. Danach stimmen Kabinett und Bundesrat ab.



Im Juni verschickt die Rentenversicherung die Rentenanpassungsmitteilungen. Beantragen muss niemand etwas, die Erhöhung kommt automatisch.



Wann das Geld auf dem Konto landet, hängt vom Rentenbeginn ab. Wer seit April 2004 oder später Rente bezieht, bekommt die höhere Rente erstmals Ende Juli. Wer früher in Rente ging, sieht das Plus schon Ende Juni.

Prognose bis 2040: Renten steigen um 46,5 Prozent

Der Berichtsentwurf blickt auch weit nach vorn. Bei unveränderter Gesetzeslage könnten die Renten bis 2040 insgesamt um 46,5 Prozent steigen, im Schnitt um rund 2,8 Prozent pro Jahr.



Bis 2031 sichert die Haltelinie ein Rentenniveau von 48 Prozent. Danach ist offen, wie stark die Renten noch mit den Löhnen mithalten.



Garantiert ist davon nichts. Die Werte sind Modellrechnungen, die von Wirtschaft und Bevölkerungsentwicklung abhängen. Die geplante Rentenreform der Bundesregierung ist darin noch nicht eingerechnet.

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