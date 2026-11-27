Nach monatelangen Auseinandersetzungen liegt nun ein Entwurf von Alexander Schweitzer vor. Geplant sind unter anderem eine Kapitalrente und weniger Berechtigte bei der Rente mit 63.

Die Bundesregierung könnte bei ihrem Rentenstreit mit einem Kompromiss bei der vorzeitigen Rente nach 45 Beitragsjahren auf eine Lösung zusteuern. Bei der Wartezeit sollen künftig keine Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Beschäftigungszeiten mit Minijobs mehr berücksichtigt werden, hieß es in Koalitionskreisen in Berlin. Zeiten für Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen sollen weiter anrechenbar bleiben.

Eine Einigung in der schwarz-roten Koalition gibt es allerdings noch nicht. Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein Gesetzentwurf sei in der Frühkoordinierung innerhalb der Bundesregierung. „Eine Verständigung darauf gibt es nicht“, betonte sie.

Bundessozialminister Alexander Schweitzer (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung gelingt. Man wolle in einem großen Konsens in der Koalition vorankommen, sagte er vor Journalisten in Berlin. „Wir werden eine der größten Rentenreformen in der jüngeren Geschichte unseres Landes bekommen.“ Heutigen und künftigen Rentenempfängern sicherte er zu, die Rente werde zum Lebensunterhalt klar dienen. „Sie wird verfügbar sein und sie wird stabil sein.“

Schweitzer: 27 Prozent weniger Berechtigte bei Rente mit 63

Nach Angaben Schweitzers könnten die allermeisten Berechtigten weiterhin nach 45 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen, rund 27 Prozent der heutigen Anspruchsberechtigten jedoch nicht mehr. „Und darum glaube ich, dass es ein kluger Vorschlag ist und einer, der auch die Koalition insgesamt zusammenbringen kann“, sagte der Sozialminister.

Zur geplanten Kapitalrente sagte Schweitzer: „Das ist wirklich ein historisches Merkmal.“ Ab den 2040er-Jahren werde das Rentenniveau „auch potenziell auf über 50 Prozent“ steigen. „Wenn wir nichts tun, würde es sinken auf um die 46 Prozent.“

Das Konzept stammt aus dem SPD-geführten Arbeits- und Sozialministerium von Alexander Schweitzer. Ein 287-seitiger Referentenentwurf liegt nach Angaben des ARD-Hauptstadtstudios vor. Die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren, umgangssprachlich „Rente mit 63“ genannt, soll damit im Kern bestehen bleiben, der Kreis der Berechtigten aber verkleinert werden. Die Rentenkommission hatte im Sommer eine Abschaffung empfohlen, woraufhin Teile der SPD, die Parteiführung sowie mehrere CDU-Ministerpräsidenten für den Erhalt eingetreten waren.

Frührente mit Abschlägen wird teurer

Auch die Frührente mit Abschlägen nach 35 Versicherungsjahren soll umgestaltet werden. Ab dem 1. Juli 2028 soll jeder Monat früherer Rentenbezug 0,4 statt bisher 0,3 Prozent Abschlag kosten. Die Altersgrenze soll von 63 auf 64 Jahre steigen. Ab 2031 soll zudem ein Mechanismus das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln.

Minijobs sollen rentenversicherungspflichtig werden

Bestehende Befreiungen von der Versicherungspflicht für Minijobs sollen Ende kommenden Jahres auslaufen. Ab 2028 soll für diese Arbeitsverhältnisse die Rentenversicherungspflicht gelten, ausgenommen bleiben Schülerinnen und Schüler unter 21 Jahren. Arbeitgeberverbände und CSU-Chef Markus Söder hatten sich dagegen ausgesprochen.

Das sogenannte Blockmodell bei der Altersteilzeit soll laut Entwurf zum Jahresbeginn 2030 abgeschafft werden. Begründet wird dies damit, dass Fachkräfte dadurch „frühzeitig mit steuer- und beitragsrechtlicher Privilegierung aus dem Erwerbsleben ausscheiden“.

Kapitalrente nach schwedischem Vorbild

Ab 2028 sollen Versicherte und Arbeitgeber einen zusätzlichen Beitrag in eine gesetzliche Kapitalrente zahlen, der am Aktienmarkt angelegt wird. Vorbild ist das schwedische Modell. Der Beitrag soll bis 2031 schrittweise auf zwei Prozentpunkte steigen. Zudem sollen künftig auch Vorstände von Aktiengesellschaften sowie ab der nächsten Legislaturperiode Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Für neue Selbstständige ist ab dem 1. Januar 2030 eine Versicherungspflicht vorgesehen.

Mit den Maßnahmen würde der Beitragssatz laut Entwurf 2032 bei 20 Prozent statt 20,4 Prozent und 2050 bei 20,6 Prozent statt 21,2 Prozent liegen. Bei dem Papier handelt es sich um eine Arbeitsfassung, die noch zwischen Kanzleramt, Finanz- sowie Arbeitsministerium abgestimmt werden muss. (mit dpa)

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