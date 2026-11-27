Lange verschmähte unsere Kolumnistin das Restaurant Matthias. Welch fataler Fehler das war, gesteht sie hier nach einem Besuch des Lokals im Prenzlauer Berg.

Soweit ich mich erinnern kann, habe ich noch nie meine Restaurantkolumne mit einer Entschuldigung begonnen. Mein Mann würde jetzt sagen: „Typisch für dich. Es fällt dir halt grundsätzlich schwer, sorry zu sagen.“



Natürlich würde ich das sofort leugnen und behaupten, dass ich bei unseren Streits einfach selten im Unrecht sei. Doch ich will Sie nicht mit dem Kram zweier Partner langweilen, deren Liebe im Alltag hier und da unter die Räder kommt.

Denn diesmal ist definitiv eine Entschuldigung fällig – nicht an meinen Mann. Sondern ans Matthias. Und zwar nicht, weil ich eine unfaire Kritik über dieses Restaurant geschrieben habe. Sondern, weil ich keine Kritik geschrieben habe. All die Jahre lang!

Ein „modernes Gourmetrestaurant“ in der Kollwitzstraße

Zwei Jahre existiert dieses „moderne Gourmetrestaurant“ in der Kollwitzstraße nun schon. Und ich habe es ignoriert, obwohl es quasi bei mir um die Ecke liegt. Oft genug bin ich daran vorbeispaziert, fast jedes Mal werfe ich auch einen Blick auf die Karte im Aushang.

Die Ausrede, dass ich es schlicht vergessen habe, gilt daher nicht. Nein, ich will ehrlich sein. Irgendwas hielt mich bislang ab, die Tür zu diesem Eckladen zu öffnen, der zuvor jahrelang ein unambitionierter Österreicher namens Der Dritte Mann, dann ein zu ambitionierter Österreicher namens Soda Zitron war.

Im Restaurant Matthias kocht Silvio Pfeufer. © Luís Bompastor

Beide Vorgänger wurden von uns Kiezbewohnern wie auch Touristen nie so richtig angenommen, obwohl die sonnige Lage und der L-förmige Gastraum mit Glasfront wirklich attraktiv sind. Auch in mir gab es einen irrationalen Vorbehalt gegen diese Immobilie.



Da half es auch nicht, dass das Matthias schon ein paar Monate nach seiner Eröffnung 2024 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Sicher verdientermaßen, dachte ich damals, da der Matthias-Küchenchef Silvio Pfeufer seine ganze Karriere in Sternehäusern vom Sylter Kai3 übers Münchner Atelier bei Jan Hartwig bis hin zum Berliner einsunternull zugebracht hatte, wo er bis zur Schließung Küchenchef war.

Im Matthias geht es trotz aller Raffinesse durchaus hemdsärmelig zu

Trotzdem reizte es mich einfach nicht, selbst wenn ich beim Vorbeischlendern auf der Speisekarte von so wunderbaren Dingen wie Seeteufel mit Muschel und Kalbskopf oder Aal-Crudo mit Pflaume und Shiso las. Gerichte, die übrigens stets à la carte bestellt werden können. Irgendwie vermutete ich hier, was der sehr hemdsärmelig veranlagte Sternekoch Vincent Klink einmal als „Tellertätowierungen“ abtat. Also eine anspruchsvolle Fine-Dining-Küche, die man jedoch mehr im Kopf als mit dem Löffel genießt, weil man die einzelnen Komponenten auf dem Teller suchen muss.

Wie falsch und dumm das von mir war, weiß ich jetzt. Zu verdanken habe ich die Einsicht in mein Unrecht Silvio Pfeufer. Er war sich nicht zu fein, mich kürzlich anzuschreiben, damit ich mir mal selbst ein Bild machen könne.

Das habe ich getan – und zwar gleich zweimal: einmal auf Einladung, einmal unangekündigt. Jetzt weiß ich: Im Matthias geht es trotz aller Raffinesse durchaus hemdsärmelig zu. Ja, Kaviar und Trüffel gibt es, genauso aber selbstgebackenes Sauerteigbrot, eine Dry-Aged-Bete und Pasta mit Wurzelgemüse und gegrilltem Kopfsalat. Ich behaupte einfach mal, der von mir geschätzte Vincent Klink hätte seine Freude daran gehabt.

Die Amuse zum Start sind zartestes Fingerfood

Nur die Amuse zum Start sind zartestes Fingerfood. Allerdings von der Sorte, bei der ich mir nach jeder der drei Kleinigkeiten die Finger abschlecke: eine knusprige, fast kandierte Tartelette aus Roter Bete mit Meerrettich-Crème-fraîche und Forellenkaviar, ein Teigkörbchen mit herzhafter Artischocken-Pilz-Farce auf Nussbuttercreme sowie eine Profiterole mit flüssigem Deichkäse.

Die folgenden fünf Gänge sind meist zum Löffeln gedacht, weil am Ende stets genug Sud, Saft oder Soße zum Aufschlecken bleibt. Selbstverständlich mit dem selbstgebackenen, warm servierten Sauerteigbrot, das anfangs mit einer ordentlichen Portion aufgeschlagener Butter auf den Tisch kommt.

Ein roher Thunfischbauch, lediglich mit einer Dashi-Reduktion abgepinselt, macht den Anfangsakkord im Menü. Darunter liegt Crème fraîche mit Ingwer und Limettenabrieb, die die Cremigkeit des Fischs verdoppelt, ohne den Geschmack zu erschlagen. Dazu eingelegte Gurken und Pflaumen, die mit ihrer Süße und Säure entfernt an die japanische Salzpflaume Umeboshi erinnern. Besonders schön zum Auslöffeln ist der Pflaumensud mit Kombu-Algenöl, der mich an Zwetschgenwasser aus dem Glas in meiner Kindheit erinnert. Nur dass darin die Fisch- und Algenaromen stets präsent bleiben.

Wo die Raffinesse nicht aufgeht

Spätestens beim Gang „Tomate, Dill und Hummer“ wird mir klar, wie sehr ich diese Art von Fine Dining vermisst habe. Die hervorragenden Tomaten sind wunderbar warm, haben aber noch Biss. Ihre Aromen entfalten sich zusammen mit den floralen Noten von Holunderblüten, den grasigen Anklängen von Kresse und Dillmayonnaise sowie der Süße und Schmelzigkeit einer Tomaten-Beurre-blanc. Diese Kombination muss man sich erstmal ausdenken – und dabei habe ich noch nicht einmal den Hummer gegessen. Der ist beinahe das Unspannendste an diesem Teller, denke ich, bis ich seine Zartheit koste und ihn jetzt doch nicht missen möchte.

Vegetarisch geht es mit „Erbsen, Pfifferlingen und Périgord-Trüffel“ weiter – klingt gut. Doch bei diesen Zutaten hatte ich mir ein richtiges Wohlfühlgericht vorgestellt. Unter den Pilzen liegt Erbsenpüree mit Shiso, dazu ein Dashi aus Pilzen und ein Cracker mit fermentiertem Shiitake. Der Teller bleibt für mich irgendwie sperrig: ein bisschen wie Waldboden essen, ohne dass es wirklich spannend wird. Die Pfifferlinge sind mir zu sauer eingelegt, der Trüffel bringt eine muffige Note hinein, die nicht recht zu den übrigen Aromen passt. Auch der bröckelige Chip hilft nicht, die Raffinesse geht hier nicht auf.

Lachsforelle, Flusskrebs, fermentierter Kohlrabi, Estragon und Meerrettich © Luís Bompastor

Umso lieber esse ich meinen vegetarischen Hauptgang: Agnolotti, gefüllt mit gebackenem Ricotta und Wurzelgemüse, dazu gegrillter Kopfsalat und ein Jus aus Röstgemüse. Die Füllung der Nudeln hat eine schöne Zestenote, die Soße Tiefe. Obenauf liegt eine Würzpaste aus fermentiertem Wurzelgemüse und Hefe, die übrigens auch zur Fleischvariante mit Rinderrücken, Yuzumarmelade und Rinderjus serviert wird. Die Paste setzt einen kräftigen, leicht ungewöhnlichen Akzent. Das Gericht ist in sich stimmig, vor allem zeigt es mir, dass ein Hauptgang ohne Fleisch hier keinen Verzicht meint.

Zum Dessert gibt es ein von der Süße fein dosiertes Joghurteis mit eingelegten Feigen, Bergamottenhonig und karamellisierten Macadamianüssen. Der Clou ist das japanische Milchbrötchen namens Shokupan, das dazu gereicht wird. Daraus lässt sich ein Eissandwich bauen, was ein schön verspielter Abschluss ist.

Leider habe ich jetzt kein Wort über den Service sowie den Sommelier und seine Weinauswahl verloren, obwohl alles hinreißend ist. Mal wieder reicht der Platz nicht. Nur so viel: Beim Glas fränkischen Weins namens „Sehnsucht“, Jahrgang 2024, aus erster Lage, im Stahltank vergoren und anschließend im Holz ausgebaut, muss ich an die Selbstbeschreibung des Matthias denken. Damals bei seiner Eröffnung hatte eine PR-Agentur behauptet, das Restaurant werde „wie ein alter Freund“ sein. Ich dachte damals: Nee, glaub ich nicht.



Sorry, liebes Matthias-Team. Ich habe mich geirrt.

5-Gang-Menü 135 Euro, 6-Gang-Menü 145 Euro, Weinbegleitung 65 Euro bzw. 75 Euro, Gerichte à la carte: Brot & Snacks 6–8 Euro, Vorspeisen 17-19 Euro, Zwischengang 24-29 Euro, Hauptspeisen 29-39 Euro, Dessert 19 Euro

Matthias Restaurant. Kollwitzstraße 87, 10435 Berlin, Mi–Sa ab 19 Uhr, Tel.: 030 27692537. kontakt@matthiasrestaurant.com, www.matthiasrestaurant.com

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