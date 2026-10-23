Restaurant Quê in Prenzlauer Berg: Wo die Küche keine Kontinentalgrenzen kennt

Das Restaurant Quê in der Lychener Straße verbindet in einer Küche, was auf den ersten Bissen nicht zusammengehört: Asien und Lateinamerika. Das Ergebnis schmeckt aufregend gut.

Ich hoffe, ich verwirre Sie jetzt nicht. Doch bei diesen drei Namen auf meiner Empfehlungsliste komme ich selbst stets durcheinander: Qui31, Qui und Quê – all diese Berliner Restaurants meinen und machen nicht das Gleiche.

Das Qui31 befindet sich seit Sommer 2024 am Lietzensee und lockt mit kreativer Fine-Dining-Küche. Am Qui im The Mandala reizt mich der neue Küchenchef Tim Lentl, der – wie ich höre – das entspannte Bistro des Fünf-Sterne-Hotels ziemlich raffiniert bespielt. Und vom kürzlich eröffneten Quê erhoffe ich mir nichts weniger als ein vollkommen neues Geschmackserlebnis, weil hier zwei Kontinente aufeinandertreffen.

Ein kulinarischer Erfahrungsschatz

Ich verspreche, Sie werden über alle noch lesen. Fürs Erste können Sie mir ins Quê folgen. Um Verwechslungen zu vermeiden, habe ich die Adresse extra noch einmal nachgeschaut: Lychener Straße 41

Quê bedeutet auf Vietnamesisch in etwa „Heimat oder Dorf“. Doch so simpel ist es nicht, dass hier einfach Sommerrollen, Bún chả und Phở aufgetischt werden. Heimat meint hier das, was uns über Kontinente und Länder verbindet: unseren geteilten kulturellen und somit kulinarischen Erfahrungsschatz.

Zwei Länder, eine kulinarische Idee: Gastronom Nha Nguyen (l.) und Küchenchef Yuri Neil Enriquez Ruiz verbinden vietnamesische und peruanische Küche. © Steffen Sinzinger

In diesem Fall geht es um die Gemeinsamkeiten zwischen Südostasien und Südamerika, genauer: Vietnam und Peru. Denn trotz aller Unterschiede stellten der in Vietnam geborene Gastronom Nha Nguyen und sein peruanischer Küchenchef Yuri Neil Enriquez Ruiz beim ersten Treffen fest, wie ähnlich ihre Essgewohnheiten und Lieblingsspeisen sind.

Das ist weniger überraschend, als es zunächst klingt. Beides sind Armenküchen, aus deren Not großer Erfindungsreichtum erwuchs: Ob Franzosen in Vietnam oder Spanier in Peru, die Kolonialherren brachten ihre Kochtraditionen mit, nahmen der Bevölkerung aber zielsicher die besten Stücke. Was den Herrschenden entging, lieferte daher die Natur. Perus Amazonasgebiet mit mehreren tausend Fischarten und Früchten wie Lucuma oder Chirimoya, Vietnams Reisfelder und grüne Flussdeltas mit Kräutern im Überfluss.

Ein bisschen Südamerika, ein bisschen Südostasien – und ein Restaurant, das daraus seine ganz eigene Handschrift entwickelt. © Steffen Sinzinger

Wer nichts hat, kombiniert ungewöhnlich und würzt scharf. Zudem sind beide Länder von China geprägt. Vietnam über Jahrhunderte – ich sage nur Wok-Technik, Fünf-Gewürze-Pulver, Nudeln. Und nach Peru kamen chinesische Arbeiter ab Mitte des 19. Jahrhunderts als billige Arbeitskräfte für Baumwoll- und Zuckerrohrplantagen, woraus die sogenannte Chifa-Küche entstand: eine kantonesisch-chinesische Küche mit peruanischen Zutaten und Kochtechniken.

Natürlich hatten Nha Nguyen und Yuri Ruiz das alles nicht als kulinarische Theorie im Kopf, als sie sich beim Vorstellungsgespräch gegenübersaßen. Sie merkten nur, dass sie offenbar dieselbe Idee hatten, wie kräftig, frisch und aromatisch Essen sein darf. Und dass auch ihre Techniken erstaunlich gut zusammenpassen. So beschlossen sie, gemeinsam das Quê zu eröffnen.

Angenehme Zurückhaltung

Beide kommen aus bescheidenen Verhältnissen und haben die Gastronomie auf sehr unterschiedliche Weise kennengelernt. Nha Nguyen, Vertragsarbeiterkind, wuchs praktisch in einer Restaurantküche auf. Seine Eltern betrieben erst in Thüringen, dann in Düsseldorf ein asiatisches Restaurant. Später übernahm Nha Nguyen das in Düsseldorf und führt es bis heute.



Ruiz stammt aus Chiclayo an der peruanischen Küste, verdiente bereits als Teenager sein Geld mit Kochen und arbeitete sich in Lima bis zum Amazonas-Spezialisten Pedro Schiaffino vor.

Kommt mit der Leche-de-Tigre-Mayo und mariniertem Kohl: der panierte Schwertfisch in blauem Tortilla-Wrap © Steffen Sinzinger

Ihr neues Quê hält sich mit eindeutigen Herkunftssignalen angenehm zurück. Südamerika hier, Südostasien dort – so plakativ funktioniert es nicht. Terrakotta, gewebte Textilien und bemalte Möbel treffen auf Sichtbeton und unverputzte Ziegel, dazu farbige Stühle, Kissen und abstrakte Kunst. Ebenso wenig plakativ scheint mir auch die in drei Kategorien eingeteilte Karte: Frisch/Ceviche, Ofen sowie Grill/Pfanne – alle Gerichte klingen verdammt gut und sind im Sharing-Stil gedacht. Ohnehin geht es sehr familiär zu: Nha Nguyen und seine Frau Trang, die eigentlich im Reisebüro arbeitet, bedienen an diesem Abend selbst.

Am Nebentisch sitzen Freunde von beiden. Später bekommt ihr Teenager-Sohn hier die Thunfischstäbchen als Abendessen serviert. Neben den geschmorten Short Ribs mit Kurkuma-Creme sei das sein Lieblingsgericht auf der Karte. Ich kann es verstehen, zumal hier bester fettreicher Tunfischbauch in Brandteig gefüllt und frittiert ist – dazu eine hausgemachte Remoulade sowie eine rauchige Chili-Mayonnaise.

Stephanie Steinkopf Unsere Kritikerin Groß geworden ist Tina Hüttl in Bayern und mit den perfekten Dampfnudeln ihrer Oma. Essen ist schon immer ihr Lebensthema gewesen. Die Familie diskutierte beim Frühstück bereits das Mittagessen. Seit 2010 erkundet sie als Gastrokritikerin für ihre Kolumne in der Berliner Zeitung das kulinarische Berlin, seit 2018 ist sie Mitglied in der Jury „Berliner Meisterköche“. Neben ihrer Gastrokritik ist sie auch als Autorin, Radioreporterin, Podcasterin und Trainerin an Journalistenschulen aktiv.

Seine Mutter Trang trifft die Weinauswahl fürs Lokal. Sie empfiehlt mir einen Sauvignon Blanc namens Cosmas als Allesbegleiter. Sie meint, darin reife Guavennoten zu schmecken, die für sie gut zu beiden Küchen passen. Ich denke eher an Stachelbeere und bekomme ungefragt auch gleich von Nguyens Schwester selbstgebackenes Sauerteigbrot auf den Tisch. Dazu hat sich Yuri Ruiz, der Küchenchef, eine rote Kimchi-Chipotle-Butter überlegt. Genial, wie die Aromen geräucherter Chili, aber auch Limette hervorstechen und der Butter Frische geben.

Wie eine prächtige Blumenwiese ist das Hamachi Crudo arrangiert. Rote Zwiebel, grüne Avocado, Gurke und gelbe Mango sowie zarte Kräuter und crunchy Maiskörner durchsetzen den limettensauren Kokosmilch-Korianderöl-Sud. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern hat genau die Spannung, die ich mir im Quê erhofft habe: Frische, Säure, Süße, Kräuter – nichts davon bleibt allein.

Sieht nicht nur hübsch aus: Das Hamachi Crudo ist wie eine prächtige Blumenwiese arrangiert. © Steffen Sinzinger

Beim Ceviche lerne ich, dass das Fermentieren mit Säure nicht exklusiv für Fisch und auch nicht nur für Lateinamerika üblich ist. In Vietnam, erzählt Nha Nguyen, esse man viel Tái Chanh – üblicherweise bezeichnet das dünn geschnittenes rohes Ziegen- oder Rindfleisch, das durch Limette oder Zitrone („chanh“) halbgar („tái“) wird. Genau dies ist mit meinem argentinischen Hüftsteak passiert: roh tranchiert ist es mit der Säure einer floralen Orangen-Vinaigrette „gegart“.



Dazu finden sich Radieschen und wieder viele frische Kräuter am Teller. Vor allem Minze, Zeste und Zitronengras liefern tolle Aromen. Eine zarte, zurückhaltende und dennoch spannende Kombination.

Kräftiger, weil saurer, fettiger und schärfer, ist das vegetarische Ceviche mit Avocado und flambierten Palmherzen in einer Salsa Acevichada. Diese Salsa bezeichnet eine cremige, sehr würzige Mayo mit den Aromen von Leche de Tigre, die ich zusammen mit der Avocado und dem Brot restlos aufschlecke. Besonders freuen mich die Palmherzen, die man viel zu selten auf einer Speisekarte findet. Details wie ein geräuchertes Reismehl fügen einen spannenden Reisduft hinzu.

Eigentlich bin ich schon satt, doch ich muss definitiv noch ein Fladen-Gericht aus blauem Maismehl probieren. Die seien definitiv Highlights, hatte ich gehört. Neben der geschmorten Ochsenbacke-Quesadilla bestelle ich den panierten Schwertfisch im blauen Tortilla-Wrap, der mit der Leche-de-Tigre-Mayo und mariniertem Kohl kommt. Letzterer ist mir zu üppig mit Mayo dekoriert, was schade um den Schwertfisch ist.



Daher wird die Quesadilla mein Favorit: Die langsam geschmorte Backe ist unglaublich schmelzig. Im zusammengeklappten Quesadilla zerfließt dazu ein Büffelmozzarella, zudem gibt’s Avocado obendrauf. Doch durch scharfe und kräutrige Spitzen von Chili-Öl und Thai-Basilikum schmeckt der Fladen nicht zu schwer.

Schmecken sogar , wenn man eigentlich schon satt ist: die Ochsenbacken-Quesadilla © Steffen Sinzinger

Heimat ist im Falle vom Quê kein Ort, an dem alles so bleibt, wie es einmal war. Statt nur eines hübschen Fusion-Flirts haben Nha Nguyen und Yuri Ruiz hier tatsächlich etwas sehr Persönliches und damit Neues geschaffen.



Frisch und Ceviche 9–23 Euro, Ofen 10–36 Euro, Grill und Pfanne 10–29 Euro, Beilagen 5–9, Dessert 9–11 Euro.

Quê – Asiatisch – Latino Kreativküche. Lychener Straße 41, 10437 Berlin, Mo–Fr 17.30–22.30 Uhr, Sa 16–22.30 Uhr, So 16–21 Uhr, Tel.: 030 495 00 227, www.querestaurant.de

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