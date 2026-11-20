Berlins wohl schönster Gastraum wird zu neuem Leben erweckt und unter dem Namen Sisu mehr als nur ein Ort der Verköstigung. Mit anderen Worten: Nichts wie hin!

Drei Partner, die gemeinsam die Idee hatten, ein Restaurant zu eröffnen, das einem sinnlichen Salon für Genuss, Musik und Kunst gleichen sollte, witterten ihre Chance: Ein Künstlerfreund erzählte ihnen, dass sein Stammrestaurant, das Richard, bald schließen würde. Zusammen gingen sie an einem der letzten Abende hin und waren sogleich schockverliebt.

Anders kann ich es mir kaum erklären, denn noch am selben Abend begannen sie, mit Hans Richard die Übernahme zu verhandeln. Dreizehn Jahre hatte sich der Schweizer Maler und Koch hier in der Köpenicker Straße verwirklicht – mit einer zeitgenössischen Cuisine, die 2015 mit einem Michelin-Stern geadelt wurde. Später verwandelte er das Sternerestaurant in das etwas lässigere Richard Bistro. Nichtsdestotrotz hatte die Küche nichts von ihrem wunderbaren Gespür für Produkte, Aromenharmonien und Zartheit eingebüßt.

Das Auge freut sich

Als das Richard Ende 2025 schloss, wartete ich gespannt, was passieren würde. Hans Richard begründete das Ende mit den „wachsenden Herausforderungen in der Gastronomielandschaft, besonders in den Jahren nach 2020“. Seit einigen Wochen hat nun das Sisu eröffnet.



Den drei Partnern Daniel Nini, Christian Raab und Belmin Sehovic bin ich dafür schon mal dankbar. Vorschusslorbeeren also, bevor ich überhaupt einen Bissen gegessen habe. Denn wenn Berlins schönster Gastraum – diesmal ist der Superlativ wirklich angebracht – nicht mehr gastronomisch bespielt worden wäre, hätte ich das sehr traurig gefunden.

Im Erdgeschoss der Köpenicker Straße 174 wird schon seit dem 19. Jahrhundert bewirtet, seit 1902 im „Köpenicker Hof“. Später kamen das „Midgard“, eines der ersten vegetarischen Restaurants der Stadt, das „Auerbach“ und die „Muse“ mit anatolischer Küche, bis Hans Richard dem Haus weit über den Kiez hinaus seinen Namen verlieh.

Alter Glanz, neues Leben: Das Sisu bringt frischen Wind in die Köpenicker Straße. © Marcus Mainz

Ich habe gehört, dass Hans Richard, der immer leidenschaftlicher Gastronom, Koch und bildender Künstler zugleich war, sich nun einem privaten Konzept in Kreuzberg aus Kunst, Design und kulinarischem Storytelling widmet. Auch die drei neuen Partner wollen, dass ihr Sisu mehr als nur ein Ort zum Essen ist.

Schon der Vorgängerladen mutete mit seiner opulenten Holz-Kassettendecke, den meterlangen bunten Glasdesignlampen und erotischer Kunst an den Wänden wie eine Galerie an. Nun fühle ich mich beim Betreten des Gastraums, als sei ich in eine Kunstinstallation geraten. Ein kolorierter Micky-Maus-Film aus den frühen 30er-Jahren läuft stumm per Beamer über die Wand.



Auch sonst erfreuen verschiedene Arbeiten mein Auge, unter anderem von Armin Boehm, jenem Künstler, der die neuen Gastronomen auf diesen Ort aufmerksam gemacht hat.

Ein Gastraum zum Verlieben: Das Sisu bewahrt den Charme seines Vorgängers. © Marcus Mainz

Für den Service ist Daniel Nini verantwortlich, ein Vollprofi, wie ich sofort merke. Er bringt genau die positive Energie ein, die ich in der Gastronomie oft vermisse. Nini hat im Grill Royal, im Borchardt, im Telegraphenamt und zuletzt als Restaurantmanager im Grace gearbeitet.



Auf seine kompetente Empfehlung beginnen wir mit dem Signature-Cocktail Wildberry Theory. Das Barteam hat die kräutrigen Bitternoten des Campari mit der Beerensüße und der alkoholischen Schärfe des Gins exzellent ausbalanciert.

Stephanie Steinkopf Unsere Kritikerin Groß geworden ist Tina Hüttl in Bayern und mit den perfekten Dampfnudeln ihrer Oma. Essen ist schon immer ihr Lebensthema gewesen. Die Familie diskutierte beim Frühstück bereits das Mittagessen. Seit 2010 erkundet sie als Gastrokritikerin für ihre Kolumne in der Berliner Zeitung das kulinarische Berlin, seit 2018 ist sie Mitglied in der Jury „Berliner Meisterköche“. Neben ihrer Gastrokritik ist sie auch als Autorin, Radioreporterin, Podcasterin und Trainerin an Journalistenschulen aktiv.

Meine Freundin und ich waren beide Richard-Fans. Was das Essen angeht, sind wir vermutlich nicht ganz so leicht zu überzeugen.

Sisu, lerne ich, ist ein finnisches Wort, das sich nicht eindeutig übersetzen lässt. Es steht für innere Entschlossenheit, Ausdauer und Mut. All das braucht es heute, um einen Laden dieser Dimension zu übernehmen. Zumal die Lage nicht einfach ist, weil die Köpenicker Straße weniger von Flaneuren als von Lkws und Autos als Ausfallstraße genutzt wird.

Verrückt draußen, verlässlich drinnen

Der Mut setzt sich auf der Speisekarte allerdings nicht fort. Verrückt klingt anders, denke ich. Die Vor- und Hauptspeisen lesen sich derzeit identisch in den angesagten Bistroküchen unserer Stadt: Sauerteigbrot und Salzbutter, Rindertatar, Hamachi mit Ponzu, geräucherte Rote Bete mit Buttermilch. Bei den Hauptgängen edles Fleisch und Fisch, kombiniert mit klassischen französischen Soßen, sowie Pommes und Gemüse mit ein paar japanischen Koji-, Miso- und anderen Fermentationsakzenten.

Doch statt zu gähnen, kann ich das natürlich verstehen. Es ist nun mal das, was die Gäste sich derzeit wünschen. Die Welt da draußen scheint uns verrückt genug, bis auf ein paar kleine Eigenakzente wollen wir beim Essen nicht doll überrascht werden. Und bitte keine allzu komplexen Teller. Intellektuell herausgefordert sind wir ohnehin. Maximal drei Aromengeber – das scheint die derzeit beliebteste Formel.

Ich starte mit Sauerteigbrot von der wunderbaren Bäckerei Acid und Salzbutter. Schon hier zeigt sich, dass man den Anspruch des Richard halten will. Nicht unbedingt den der Sterneküche, aber den an Handwerk und Produktqualität. Musik und Vibe stimmen ebenfalls, obwohl es an unserem Dienstagabend recht ruhig im Gastraum ist. Christian Raab, einer der drei Partner, ist langjähriger Songwriter und Musikproduzent. Sein Gespür für Atmosphäre und Timing wirkt sich positiv aus.

Weiter kommen ein paar herrliche Kroketten zum Dippen in Estragon-Mayonnaise. Handwerklich einwandfrei. Geschmacklich zeigt sich hauptsächlich an der mit Pilzfarce gefüllten Variante, dass der Küchenchef Michael Englhart und sein Team Umami herauszuarbeiten wissen.

Goldbraun und gelungen: Die Kroketten gehören zu den kleinen Highlights im Sisu. © SISU

Das gegrillte Kopfsalatherz mit Kalbsvinaigrette und grüner Jalapeño wäre vermutlich spannender gewesen. Ich wollte allerdings bewusst die Massenphänomene Rindertatar und Crudo vom Hamachi probieren. Beide kommen in substanziellen Portionen, die auch einen hungrigen Mann glücklich machen. Die Qualität der Gelbflossenmakrele ist top. Es handelt sich um niederländische Zuchtware – zum Glück. Denn bei so viel Hamachi, wie derzeit auf Berlins Speisekarten steht, müsste der Fisch sonst ausgerottet sein.

In mehreren Sashimi-Scheiben liegt er auf dem Teller, umflossen von einem sehr feinaromatischen Olivenöl, ohne Bitterkeit, dafür mit einer leichten Ingwernote. Bei Ponzu und Limettenabrieb als einziger Würze hätte die Küche mutiger sein dürfen. Mir fehlen die salzigen Soja-Akzente und etwas mehr Säure. Allerdings kommt so der Fischgeschmack besser zur Geltung als in den anderen Hamachi-Crudos dieser Stadt.

Manchmal ist weniger eben doch mehr: Der Hamachi überzeugt vor allem durch Qualität. © SISU

Auch das Tatar ist zurückhaltend gewürzt. Keine herausstechende Säure, höchstens von den Cornichons. Ansonsten etwas Anchovis und Zwiebeln. Der Fokus liegt klar auf dem handgeschnittenen Wagyu-Rind, das dennoch etwas fettig-cremiger schmecken dürfte.

Beim Hauptgang, einem als Ragout de Bœuf angekündigten Gericht, bin ich dagegen begeistert von der Qualität des Rinds. Kein faseriges Schmor­fleisch, sondern aromatisches Filet mit tollen Röstaromen. Dazu gibt es eine samtige Velouté aus Mehlschwitze mit Rind- und Steinpilz-Auszug. Gewollter Ausreißer aus der wohligen Harmonie ist der Radicchio mit Bitternote, der aber durch buttrige Röstaromen abgefangen wird.

Kunstvoll bis unter die Decke: Das Kreuzberger Sisu ist auch optisch ein wahrer Genuss. © Marcus Mainz

Wir haben Pommes und zusätzlich eine Pommes Anna bestellt, einen gratinähnlichen Kartoffelriegel. Die Pommes sind des schönen KPM-Porzellanbechers würdig, in dem sie stecken. Ebenso gut gemacht der knusprige Kartoffelriegel. Einzig wirklich experimentell, weil nicht ganz so gefällig, erschien mir der Lammbauch auf der Karte – mit Krauser Glucke und Feige. Meine Freundin isst ihn.



Ein starker Teller, der für mich am meisten eigene Handschrift zeigt. Der Lammbauch hat oben eine knusprige Haut, seine fetteren Partien und das durchaus wahrnehmbare Lammaroma werden durch ein süßliches Feigenmus eingebunden. Die in Butter geröstete Krause Glucke liefert Crunch und Umami, der perfekt lackierte Lammjus schmeckt einfach herrlich.

Das Sisu ist vielleicht nicht furchtbar ungewöhnlich, was die meisten Teller angeht, denke ich. Doch ein sinnlich-kunstvolles Gesamterlebnis – und daher auch ein würdiger Nachfolger des Richard.



Kleinigkeiten 7–14 Euro, Vorspeisen 12–38 Euro, Hauptgänge 18–38 Euro, Beilagen 4–12 Euro, 3‑Gang-Menü 58 Euro, Dessert 11–12 Euro

Sisu. Köpenicker Straße 174, 10997 Berlin, Di–Sa 18–1 Uhr, Tel.: 28043984, www.sisu-restaurant.com

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